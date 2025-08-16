Trump přímo neprohrál, Putin ale jasně zvítězil

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci
Jak řekl bývalý Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton, na setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljašce bylo jasné, kdo odešel jako vítěz. Bolton prohlásil, že ačkoliv Trump přímo neprohrál, Putin jasně zvítězil. Podle něj si americký prezident z jednání neodnesl nic podstatného, kromě příslibu dalších schůzek.

Putin se naopak výrazně přiblížil k obnovení vztahů, což bylo podle Boltona jeho hlavním cílem. Vyhnul se novým sankcím a dojednal si pokračování jednání. Bolton dodal, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nebyl před tiskovou konferencí o ničem informován. Z pohledu Boltona Putin dosáhl většiny toho, co chtěl, zatímco Trump získal velmi málo.

I když pro Ukrajinu to nemuselo být nejlepší setkání, nedošlo k žádné tajné dohodě, která by byla sjednána bez její vědomí. Donald Trump se podle médií jevil jako unavený a zklamaný, zatímco Putin působil neoblomně. Ruský prezident opět hovořil o „hlavních příčinách“ konfliktu a dokonce pohrozil Kyjevu a jeho evropským spojencům, aby do probíhajícího procesu nezasahovali.

Podle Putina by měl Kyjev a evropské metropole vnímat jednání konstruktivně a nevytvářet překážky či se nepokoušet narušit dosažený pokrok prostřednictvím provokací a zákulisních intrik. Trump naznačil, že se jednalo o „velkých“ věcech, ale to, že se nedohodli na nejdůležitějších bodech, jako je příměří a územní zisky Ruska, ukazuje na malý posun.

Putin si z Aljašky odnesl dvě velká vítězství. Tím prvním je mimořádně vstřícné přijetí, včetně rudého koberce a jízdy v prezidentském voze. Pro mnoho Ukrajinců bylo děsivé, že se s domnělým válečným zločincem jednalo takto uctivě. Situaci ještě zhoršilo Putinovo označení Ukrajiny za „bratrský“ národ, i když ruská armáda po tři a půl roku vraždila její civilisty.

Druhým Putinovým vítězstvím je získání času pro další postup jeho vojsk na frontě. Není jasné, zda Spojené státy uvalí další sekundární sankce. Putin se však nechoval, jako by spěchal, což naznačuje, že počítá s dalšími setkáními. Čas je pro Putina klíčový, protože jeho letní ofenzíva se blíží k tomu, aby se z drobných zisků staly strategická vítězství.

Ukrajina se tak probudila do světa, který zůstal nezměněný. Do hrozného světa, ve kterém však nedošlo k náhlému sblížení USA a Ruska, ani k dohodě, kterou by Ukrajina musela přijmout. Ukrajinská média označila summit na Aljašce za ostudný a zbytečný. Deník The Kyiv Independent napsal, že setkání bylo „nechutné, ostudné a nakonec zbytečné.“

Publikace uvedla, že se Trumpovi nepodařilo naplnit svou hrozbu „vážných následků“ pro Rusko. Podle novináře to byl Putin, kdo na summitu vyhrál. „Už není mezinárodní vyvrhel, konečně je přijat a respektován lídrem svobodného světa. Trumpův předchůdce kdysi Putina nazval vrahem; Trump mu nabídl královské přivítání,“ píše deník.

Novinářka Kristina Berdinská dodala, že Trump na summitu „selhal“ a nedokázal dosáhnout příměří. Také ukrajinští politici a aktivisté zpochybnili účinnost summitu. Poslanec Jaroslav Železňak uvedl, že byli svědky „dalšího velkolepého a krásného amerického nic.“

Bývalý poslanec Mustafa Najem zase kritizoval Trumpa za hoštění Putina. „Amerika se dobrovolně připojila k dlouhé řadě těch, kteří věřili, že si s katem lze potřást rukou, aniž by se jim na ruce dostala jeho krev,“ dodal Najem. 

