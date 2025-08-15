Trump a Putin si podali ruce a zmizeli za zavřenými dveřmi. Jednání začíná

Lucie Podzimková

15. srpna 2025 21:34

Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025)
Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025) Foto: reprofoto ITV News

V Anchorage na Aljašce začala ostře sledovaná schůzka mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem, která může trvat až sedm hodin. Hlavním tématem jednání bude válka na Ukrajině, jejíž politici nejsou na schůzce zastoupeni. 

Krátce před půl jedenáctou místního času přistál jako první letoun Air Force One, na jehož palubě byli kromě Trumpa také šéf americké diplomacie Marco Rubio či speciální vyslanec Steve Witkoff. Oba se mají podle sdělení Bílého domu s prezidentem zúčastnit jednání se šéfem Kremlu.

Ruské letadlo s prezidentem Putinem dosedlo na dráhu v Anchorage krátce před 11. hodinou, když Trump ještě byl na palubě Air Force One. Nakonec ale vystoupil včas, aby podle plánu přivítal svého hosta přímo na ranveji. Oba politici si potřásli rukami a prošli po červeném koberci. 

Novináři se oběma prezidentům pokoušeli při jejich odchodu pokládat dotazy. Putin čelil například otázkám, zda bude souhlasit s příměřím či zda Rusové přestanou zabíjet ukrajinské civilisty. Odpověď ale žádná nepřišla. Lídři obou velmocí spolu nasedli do auta a odjeli na jednání. 

Podle Kremlu se očekává, že rozhovory Putina s Trumpem potrvají šest až sedm hodin, informovala BBC s odkazem na vyjádření mluvčího Dmitrije Peskova. Britská stanice přitom zmínila, že oba prezidenti při posledním setkání ve finských Helsinkách jednali jen přibližně dvě hodiny. 

Zatímco Putin před začátkem jednání mlčel, šéf Bílého domu se nechal slyšet, že na stole budou případné výměny území mezi Kyjevem a Moskvou. Trump nicméně poznamenal, že rozhodnutí nechá na Ukrajině. "Nejsem tady, abych jednal za Ukrajinu," prohlásil.

Trump řekl, že kdyby nebylo jeho, vzal by si šéf Kremlu celou Ukrajinu. Připustil také, že by Spojené státy mohly poskytnout Ukrajincům bezpečnostní záruky ve spolupráci s Evropou a dalšími zeměmi. O ekonomických příležitostech se chce s Putinem bavit pouze v případě, že jednání budou postupovat správným směrem. 

před 7 hodinami

"Je Aljaška další na řadě?" Lidé v Anchorage vítají Putina ukrajinskými vlajkami

Donald Trump

Trump se v otázce Ukrajiny rozhodne špatně, myslí si většina Američanů

Průzkum ukázal, že většina Američanů nevěří v rozhodovací schopnosti Donalda Trumpa, co se týče rusko-ukrajinského konfliktu. Prezident se sice chystá na schůzku s Vladimirem Putinem, ale podle nového průzkumu veřejného mínění, který provedlo výzkumné centrum Pew Research Center, mu nevěří ani mnozí republikáni.

Donald Trump Vladimír Putin USA (Spojené státy americké) Rusko válka na Ukrajině Ukrajina

