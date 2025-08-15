Důchody opět čeká změna. Část lidí čeká méně papírování, ruší se jeden způsob výplaty

Letošní rok, respektive jeho dosavadní průběh, byl ve znamení změn výplatních termínů penzí. Novinky ohledně důchodů jsou ale přichystané i pro příští rok. Tentokrát se dotknou lidí, kteří se na stáří přestěhovali do zahraničí. Upozornila na to Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Většina důchodců žijících v zahraničí se může od ledna těšit na zjednodušení výplaty důchodů. Nebudou totiž muset zasílat tzv. Potvrzení o žití před každou výplatou, ale jen dvakrát ročně. Peníze navíc začnou chodit v pravidelných měsíčních splátkách. V současnosti jim na účet přicházejí až po zaslání potvrzení.
Nejjednodušší to budou mít příjemci důchodů žijící na sousedním Slovensku. Správa totiž nově nebude vyžadovat potvrzení v případě států, s nimiž je sjednána dohoda o elektronické výměně dat o úmrtí. To je právě příklad Slovenska.
Klienti z členských států EU, Velké Británie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska a dalších zemí, s nimiž má Česko uzavřenou dvoustrannou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, budou podávat potvrzení dvakrát ročně, konkrétně v červnu a prosinci. Peníze budou od ledna chodit v pravidelných měsíčních splátkách náležejících za kalendářní měsíc.
Nic se nemění pro důchodce žijící ve státech, které nejsou členy EU a nemají uzavřenou příslušnou smlouvu s Českem. Potvrzení mají nadále zasílat ve lhůtách, které si sami určí, přičemž peníze dostanou až do doručení formuláře.
Zcela se ruší výplata prostřednictvím bankovních šeků. V eurech a švýcarských francích vyplatí úřad důchod naposledy v září. V ostatních měnách skončí šeky v prosinci.
