Důchody opět čeká změna. Část lidí čeká méně papírování, ruší se jeden způsob výplaty

Jan Hrabě

15. srpna 2025 20:29

Peníze na důchody, ilustrační fotografie.
Peníze na důchody, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Letošní rok, respektive jeho dosavadní průběh, byl ve znamení změn výplatních termínů penzí. Novinky ohledně důchodů jsou ale přichystané i pro příští rok. Tentokrát se dotknou lidí, kteří se na stáří přestěhovali do zahraničí. Upozornila na to Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). 

Většina důchodců žijících v zahraničí se může od ledna těšit na zjednodušení výplaty důchodů. Nebudou totiž muset zasílat tzv. Potvrzení o žití před každou výplatou, ale jen dvakrát ročně. Peníze navíc začnou chodit v pravidelných měsíčních splátkách. V současnosti jim na účet přicházejí až po zaslání potvrzení.

Nejjednodušší to budou mít příjemci důchodů žijící na sousedním Slovensku. Správa totiž nově nebude vyžadovat potvrzení v případě států, s nimiž je sjednána dohoda o elektronické výměně dat o úmrtí. To je právě příklad Slovenska.

Klienti z členských států EU, Velké Británie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska a dalších zemí, s nimiž má Česko uzavřenou dvoustrannou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, budou podávat potvrzení dvakrát ročně, konkrétně v červnu a prosinci. Peníze budou od ledna chodit v pravidelných měsíčních splátkách náležejících za kalendářní měsíc.

Nic se nemění pro důchodce žijící ve státech, které nejsou členy EU a nemají uzavřenou příslušnou smlouvu s Českem. Potvrzení mají nadále zasílat ve lhůtách, které si sami určí, přičemž peníze dostanou až do doručení formuláře. 

Zcela se ruší výplata prostřednictvím bankovních šeků. V eurech a švýcarských francích vyplatí úřad důchod naposledy v září. V ostatních měnách skončí šeky v prosinci. 

10. srpna 2025 10:20

Kamion začal hořet na dálnici. Hasiči se na místo prodírali kolonou

