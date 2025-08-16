Bouřlivé počasí udeří už dnes. Meteorologové řekli, kde na něj dojde

Jan Hrabě

Jan Hrabě

16. srpna 2025 7:00

Bouřka, ilustrační fotografie.
Foto: Pixabay

Dnes naposledy platí výstraha na vysoké teploty, ale přidává se k ní varování před bouřkami. Po vlně veder by mnozí čekali, že budou výjimečné silné. Tentokrát ne. Bouřky se vyskytnou jen na malé části území a přinesou hlavně velmi lokální přívalové srážky, s menší pravděpodobností i malé kroupy, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

Bouřky se očekávají na studené frontě, která vstoupila do Česka již v druhé polovině noci na dnešek. Za frontou podmínky vhodné pro tvorbu bouřek rychle vymizí, proto zejména v severní a severozápadní polovině Čech jejich výskyt nehrozí. Nejpravděpodobnější je, že zasáhnou jih republiky. 

"První bouřky se objeví už dopoledne a kolem oběda (výjimečně dokonce i ráno) hlavně na Šumavě a v Pošumaví, případně jeho okolí. Zde také budou nejdříve slábnout. Další bouřková aktivita se očekává pak během odpoledne i v oblasti jižní Moravy a na východě Jihočeského kraje," uvedli meteorologové. 

Sobotní bouřky budou izolovanější a nebudou se moc pohybovat, což místy povede k vyšším srážkovým úhrnům. S ohledem na nízké nasycení půdy má být dopad případných přívalů deště jen velmi omezený. 

"Bouřky budou vznikat v prostředí nízkého tzv. střihu větru – malého rozdílu v rychlosti větru mezi zemí a vyššími hladinami v atmosféře. Budou tedy málo organizované a s krátkou životností. Kromě intenzivních srážek nevylučujeme výjimečně i malé kroupy," dodali experti. 

