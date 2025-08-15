Agrofert bude vyzván, aby vrátil dotace, potvrdil Výborný. Kvůli Babišovi

Jan Hrabě

Jan Hrabě

15. srpna 2025 19:41

Marek Výborný
Marek Výborný Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ministerstvo zemědělství bude chtít, aby holding Agrofert vrátil státní dotace, které obdržel v době, kdy expremiér Andrej Babiš (ANO) byl členem vlády. Oznámil to ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). 

Výborný na sociální síti uvedl, že řízení o vrácení dotací bude zahájeno na základě aktuálních právních stanovisek a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které na konci dubna potvrdil Ústavní soud. 

Podle ministra by měl Agrofert vrátit dotace za období, kdy byl jeho koncový vlastník Andrej Babiš členem vlády a tím pádem ve střetu zájmů. Předseda opozičního hnutí ANO byl od ledna 2014 do května 2017 ministrem financí, od prosince 2017 do prosince 2021 působil ve funkci premiéra.

"Někteří tvrdí, že jsme s vymáháním měli začít dřív. Chci však zdůraznit, že jsem ten poslední, kdo by bojoval za Agrofert Andreje Babiše. Ale každý ministr musí jednat v souladu se zákonem a právním řádem. A pokud tato věc byla napadena u Ústavního soudu, bylo správné vyčkat na jeho rozhodnutí," uvedl předseda lidovců na síti X.

Podle Výborného čeká lídra opozice nelehké rozhodování. "Andrej Babiš si teď musí vybrat, buď politika, nebo dotace pro Agrofert. Obojí nejde," dodal ministr. 

Babiš má přitom momentálně namířeno zpátky do Strakovy akademie, protože jeho hnutí ANO jasně vévodí průzkumům před říjnovými sněmovními volbami. 

13. srpna 2025 17:45

Čína přerušuje styky s prezidentem Pavlem. Kvůli setkání s dalajlámou

Související

Marek Výborný

"Česko mám moc rád." Výborný prozradil, co mu řekl papež

I Česko mělo zastoupení na nedělní inaugurační mši papeže Lva XIV. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) na sociální síti X prozradil obsah rozhovoru s novou hlavou katolické církve. Papež podle jeho slov nezapomněl na to, jaký měl být jeho aktuální program, kdyby nezemřel jeho předchůdce.
Ilustrační fotografie.

Na Slovensku se potvrdilo další ohnisko slintavky a kulhavky

Na jihu Slovenska se potvrdilo další ohnisko slintavky a kulhavky. Onemocnění je přítomno v chovu zvířat v obci Jurová v okrese Dunajská Streda. Informoval o tom web aktuality.sk, který se odvolává na informace slovenského ministerstva zemědělství. 

Více souvisejících

Marek Výborný (KDU-ČSL) Andrej Babiš dotace Agrofert Ministerstvo zemědělství

Aktuálně se děje

před 18 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 3 hodinami

Ukrajinská armáda ve válce s Ruskem

Ukrajina nepřestane s útoky dronů, dokud Moskva neodsouhlasí mír

Ukrajina neplánuje přestat s dálkovými útoky drony na ruské území, a to až do doby, než bude Moskva souhlasit se spravedlivým mírem. Toto jasné prohlášení zaznělo v neobvyklém rozhovoru s jedním z velitelů ukrajinských dronových jednotek, generálem Jurijem Ščygolem.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Demonstranti v Anchorage

"Je Aljaška další na řadě?" Lidé v Anchorage vítají Putina ukrajinskými vlajkami

Demonstranti v Anchorage na Aljašce přivítali ruského prezidenta Vladimira Putina protestními hesly a ukrajinskými vlajkami. Několik stovek lidí se sešlo, aby vyjádřilo svůj nesouhlas s válkou na Ukrajině a s tím, že se mezinárodně hledaný válečný zločinec nachází na americké půdě. Mnozí z nich skandovali prokyjevská hesla a požadovali, aby Rusko vrátilo unesené ukrajinské děti. 

před 6 hodinami

Donald Trump

Trump se v otázce Ukrajiny rozhodne špatně, myslí si většina Američanů

Průzkum ukázal, že většina Američanů nevěří v rozhodovací schopnosti Donalda Trumpa, co se týče rusko-ukrajinského konfliktu. Prezident se sice chystá na schůzku s Vladimirem Putinem, ale podle nového průzkumu veřejného mínění, který provedlo výzkumné centrum Pew Research Center, mu nevěří ani mnozí republikáni.

před 7 hodinami

Bouřka, ilustrační fotografie.

Na tropické počasí naváže jiné nebezpečí. Hrozí bouřky a požáry

Vlna veder sice v Česku pomalu míří ke konci, ale ke stále platným výstrahám před vysokými teplotami se přidávají další varování. Meteorologové nově upozorňují na nebezpečí silných bouřek a vzniku požárů, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Prezident Trump

Trump za žádnou cenu nesmí zapomenout na Ukrajinu. Putin si ho jen přijede oťukat, mír nechce

Summit Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem na Aljašce může na první pohled působit jako pokus o diplomatické sblížení, ve skutečnosti se však vše točí kolem Ukrajiny. Právě tam se rozhoduje o tom, zda Západ ještě věří vlastním principům. Pokud se téma ruské agrese odsune na okraj, bude to signál, že mezinárodní právo je opět zpochybnitelné a že moc silnějšího opět vítězí nad spravedlností.

před 9 hodinami

Vladimír Putin a Donald Trump

Trump se s Putinem nesejde poprvé. Diplomaté prozradili, jaká byla jejich minulá setkání

Nadcházející summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského protějšku Vladimira Putina na Aljašce představuje zásadní událost v současné světové politice. Tento moment navazuje na sérii jejich předchozích setkání, která pokaždé přinesla důležitá novinová témata a odhalila detaily o jejich zajímavém a často nepředvídatelném osobním vztahu.

před 10 hodinami

armáda Jižní Korea (Republic of Korea army - ROK army)

Jižní Korea řeší zásadní problém: Nemá kdo bránit zemi před Kim Čong-unem

Jižní Korea se již dlouho potýká s klesající porodností, což má nyní přímý dopad na její armádu. Nová zpráva Ministerstva obrany odhalila, že počet vojáků se za posledních šest let snížil o 20 %. Důvodem je stále menší počet mladých mužů, kteří jsou k dispozici pro povinnou vojenskou službu, což je odrazem stárnoucí populace a zmenšující se pracovní síly.

před 10 hodinami

prodejna Alza

Alza zavede výkupní bonus i pro firemní zákazníky

Největší tuzemský internetový obchod Alza.cz zavede výkupní bonus na mobilní telefony i pro firemní zákazníky. V reakci na článek serveru EuroZprávy.cz, který informoval o nemožnosti využít tuto službu, ačkoliv ji e-shop aktivně nabízí, to uvedla zástupkyně PR oddělení.

před 11 hodinami

před 12 hodinami

včera

Čínský prezident Si Ťin-pching

Čína bedlivě sleduje summit Trumpa s Putinem. Co si od něj slibuje?

Peking by si přál, aby konflikt na Ukrajině zamrzl a Moskva se zbavila břemena sankcí. Proto bedlivě sleduje jednání mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem na Aljašce, které se má zabývat ukončením války. Číně nejde ani tak o mír samotný, ale spíše o to, jak se nově nastaví globální řád. Její strategické ambice totiž stojí na rovnováze moci v Eurasii.

včera

Prezident Trump

Trump i Putin budou chtít setkání prezentovat jako osobní úspěch. Na frontě se krátkodobě nic nezmění, říká Kraus pro EZ

Americký prezident Donald Trump se v pátek na Aljašce sejde se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem a sázky už nemohou být vyšší. Na stole leží osud Ukrajiny a možná i celé Evropy. „Je zřejmé, že bez nějakých územních ústupků ze strany Ukrajiny to nepůjde. Rusko je pevně etablované v celé řadě oblastí a na ukrajinské straně není síla jej odtamtud vytlačit, řekl pro EuroZprávy.cz bezpečnostní expert Josef Kraus z brněnské Masarykovy univerzity.

včera

Je to genocida. Rusko musí čelit důsledkům, jinak hrozí opakování extrémní brutality, varuje americká expertka

Expertka na management konfliktů Kristina Hooková exkluzivně pro EuroZprávy.cz označila ruské zločiny na Ukrajině za jedny z nejlépe zdokumentovaných v dějinách válčení a varuje před jejich beztrestností. Deportace dětí, mučení civilistů či bombardování škol podle ní zřetelně naplňují znaky genocidy. Zatímco západní politici zvažují kompromisní mír, Hooková upozornila, že ruská zvěrstva nejsou jen zločiny proti Ukrajincům, ale proti celému světu. Odpovědní pachatelé tak podle ní musí čelit mezinárodní spravedlnosti.

Zdroj: Jakub Jurek

Další zprávy