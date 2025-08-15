Agrofert bude vyzván, aby vrátil dotace, potvrdil Výborný. Kvůli Babišovi

Ministerstvo zemědělství bude chtít, aby holding Agrofert vrátil státní dotace, které obdržel v době, kdy expremiér Andrej Babiš (ANO) byl členem vlády. Oznámil to ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).
Výborný na sociální síti uvedl, že řízení o vrácení dotací bude zahájeno na základě aktuálních právních stanovisek a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které na konci dubna potvrdil Ústavní soud.
Podle ministra by měl Agrofert vrátit dotace za období, kdy byl jeho koncový vlastník Andrej Babiš členem vlády a tím pádem ve střetu zájmů. Předseda opozičního hnutí ANO byl od ledna 2014 do května 2017 ministrem financí, od prosince 2017 do prosince 2021 působil ve funkci premiéra.
"Někteří tvrdí, že jsme s vymáháním měli začít dřív. Chci však zdůraznit, že jsem ten poslední, kdo by bojoval za Agrofert Andreje Babiše. Ale každý ministr musí jednat v souladu se zákonem a právním řádem. A pokud tato věc byla napadena u Ústavního soudu, bylo správné vyčkat na jeho rozhodnutí," uvedl předseda lidovců na síti X.
Podle Výborného čeká lídra opozice nelehké rozhodování. "Andrej Babiš si teď musí vybrat, buď politika, nebo dotace pro Agrofert. Obojí nejde," dodal ministr.
Babiš má přitom momentálně namířeno zpátky do Strakovy akademie, protože jeho hnutí ANO jasně vévodí průzkumům před říjnovými sněmovními volbami.
