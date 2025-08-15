Další víkend, další výluka v metru. Pražané už jsou přes léto zvyklí

Jan Hrabě

15. srpna 2025 22:12

Pražské metro, ilustrační fotografie
Pražské metro, ilustrační fotografie Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Léto je plné omezení provozu v pražské městské hromadné dopravě. Výjimkou nebude ani nadcházející víkend. Po devítidenní výluce metra na trase C se tentokrát na dva dny přeruší provoz linky B mezi stanicemi Florenc a Vysočanská. 

"Z důvodu prací v prostoru kolejí souvisejících s rekonstrukcí stanice Českomoravská je od soboty 16. srpna 2025 (zahájení provozu) do neděle 17. 8. 2025 (ukončení provozu) obousměrně přerušen provoz metra na lince B v úseku Florenc – Vysočanská," uvádí dopravní podnik na webových stránkách. 

Během výluky bude zavedena náhradní autobusová doprava, jejíž páteří bude linka XB v trase Florenc - Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Balabenka – Divadlo Gong – Nádraží Vysočany – Vysočanská. Cestující mohou využít i tramvajovou linku 12 a mezi stanicemi Florenc a Palmovka také tramvajové linky 3 a 8

Alternativou bude také mimořádná vlaková linka S2X, která mezi šestou hodinou ranní a 22. hodinou pojede v trase Masarykovo nádraží – Nádraží Vysočany – Rajská zahrada – Horní Počernice. "Společně s pravidelnými linky S2 / S22, které odjíždějí z hlavního nádraží, je souhrnný interval mezi centrem města a Horními Počernicemi 15 minut," upozornil dopravce.

Dojde také ke dvěma změnám ve vedení tramvajových linek. Linka 8, která běžně končí ve stanici Starý Hloubětín, pojede až na Lehovec. Linka 31 spojí zastávky Spojovací a Palmovka. 

Důchody opět čeká změna. Část lidí čeká méně papírování, ruší se jeden způsob výplaty

