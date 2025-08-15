Připravte se na hodiny čekání. Kreml naznačil, jak dlouho se bude na Aljašce jednat

Až sedm hodin může podle Kremlu trvat schůzka prezidentů USA a Ruska, která začne na Aljašce v pátek večer. Hlavním tématem jednání mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem bude válka na Ukrajině, která trvá přes tři roky. Kyjev na summitu zastoupen není.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že očekává, že rozhovory Putina s Trumpem potrvají šest až sedm hodin, informovala BBC. Britská stanice přitom zmínila, že oba prezidenti při posledním setkání ve finských Helsinkách jednali jen přibližně dvě hodiny.
Peskov už dříve odhalil, že přílet letadla s ruským prezidentem je naplánován na 11. hodinu místního času na Aljašce (21:00). Podle mluvčího má Putina na americké půdě jako první přivítat jeho protějšek Trump.
Zatímco Putin do této chvíle mlčí, šéf Bílého domu se před jednáním nechal slyšet, že na stole budou případné výměny území mezi Kyjevem a Moskvou. Trump nicméně poznamenal, že rozhodnutí nechá na Ukrajině. "Nejsem tady, abych jednal za Ukrajinu," prohlásil.
Trump řekl, že kdyby nebylo jeho, vzal by si šéf Kremlu celou Ukrajinu. Připustil také, že by Spojené státy mohly poskytnout Ukrajincům bezpečnostní záruky ve spolupráci s Evropou a dalšími zeměmi. O ekonomických příležitostech se chce s Putinem bavit pouze v případě, že jednání budou postupovat správným směrem.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který se nakonec summitu na Aljašce nezúčastní, v pátek pronesl, že nic nenasvědčuje tomu, že by se Rusko připravovalo na mír.
"V den jednání zase zabíjejí lidi. To říká hodně," napsal lídr napadené země na telegramu a konstatoval, že válka pokračuje. "Pokračuje, protože nepřišel žádný rozkaz, anebo jen znamení, že se Rusko připravuje ukončit tuto válku," dodal.
