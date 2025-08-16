První slova Putina po summitu: Přáli bychom si, aby boje skončily

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci
Ruský prezident Vladimir Putin se poprvé od summitu s Donaldem Trumpem na Aljašce vyjádřil ke schůzce a označil ji za „včasnou a velmi užitečnou“. Podle Kremlu Putin v sobotu uvedl, že s Trumpem probral „prakticky všechny oblasti spolupráce“, ale především se věnovali „možnému řešení ukrajinské krize na spravedlivém základě.“

Ruský lídr poznamenal, že přímá jednání na této úrovni se nekonala „po dlouhou dobu“ a dodal, že Rusko respektuje postoj Trumpovy administrativy, která vidí potřebu okamžitého ukončení bojů.

„Přirozeně respektujeme postoj americké administrativy, která vidí potřebu okamžitého ukončení bojů, a přáli bychom si, aby se tak stalo. Rádi bychom se posunuli k řešení všech otázek mírovými prostředky,“ řekl Putin. „Rozhovor byl velmi upřímný a věcný a podle mého názoru nás přiblíží k nezbytným rozhodnutím,“ dodal.

Putin je s výsledkem summitu na Aljašce spokojený a videa, která server BBC zveřejnil, to jen potvrzují. Pro ruského lídra nebylo podstatné uzavřít konkrétní dohody, protože se nejednalo o jednání o dohodách, ale o tom, že získal zpět respekt a postavení na světové scéně.

Putin byl dlouhou dobu Západem odsouván na okraj. Mnoho lídrů s ním nekomunikovalo a kvůli zatykači, který na něj vydal Mezinárodní trestní soud, nemohl cestovat do většiny zemí.

V pátek ho ale na americké půdě přivítali s červeným kobercem a americký prezident mu tleskal. Videa ukazují prezidentské letadlo, které doprovázely americké stíhačky. Místo toho, aby ho sestřelily, mu vzdávaly poctu jako čestná stráž.

Další video ukazuje, jak si americký ministr zahraničí Marco Rubio, který byl do nedávna zastáncem pro-ukrajinského postoje, potřásá rukou s Putinem na Trumpův pokyn. Další záběry zachycují Trumpa, jak přátelsky a neformálně mluví s Putinem v zákulisí summitu.

Těmito záběry se Kreml snaží zdůraznit velkou změnu v postoji USA vůči Putinovi. Fakt, že se tak děje právě ve vztahu k Americe, je mimořádně významný. Po celá desetiletí ruská propaganda šířila nenávist vůči USA a zobrazovala je jako naprostý opak ruských „tradičních hodnot“ a „duchovna“.

Nyní ale ruský „úhlavní nepřítel“ projevuje Putinovi úctu a respekt. A za to všechno nemusel Putin dělat žádné ústupky ani přestat bombardovat Ukrajinu. Podle řady analytiků a médií jde o důkaz, že Putin je vítězem pátečního summitu.

Zelenskyj telefonoval s Trumpem a evropskými lídry. V pondělí poletí do Washingtonu

Na setkání s Donaldem Trumpem na Aljašce požadoval ruský prezident Vladimir Putin, aby se Ukrajina vzdala Doněcké a Luhanské oblasti. Podle čtyř zdrojů obeznámených s průběhem jednání Putin nabídl, že v případě splnění tohoto požadavku by mohlo dojít ke zmrazení zbytku frontové linie, uvedl server Financial Times.
První vyjádření Trumpa po summitu: Příměří nestačí, musí být mírová dohoda

Americký prezident Donald Trump změnil svůj postoj k válce na Ukrajině. Nově tvrdí, že nejlepším způsobem, jak konflikt ukončit, je uzavřít mírovou dohodu, a ne pouze dohodu o příměří. Toto vyjádření je v rozporu s jeho dřívějšími názory, kdy prohlašoval, že bude nespokojený, pokud se na summitu na Aljašce Putin nedohodne na příměří.

První slova Putina po summitu: Přáli bychom si, aby boje skončily

Ruský prezident Vladimir Putin se poprvé od summitu s Donaldem Trumpem na Aljašce vyjádřil ke schůzce a označil ji za „včasnou a velmi užitečnou". Podle Kremlu Putin v sobotu uvedl, že s Trumpem probral „prakticky všechny oblasti spolupráce", ale především se věnovali „možnému řešení ukrajinské krize na spravedlivém základě."

FT: Když se Ukrajina vzdá Doněcké a Luhanské oblasti, Putin zmrazí válku

Na setkání s Donaldem Trumpem na Aljašce požadoval ruský prezident Vladimir Putin, aby se Ukrajina vzdala Doněcké a Luhanské oblasti. Podle čtyř zdrojů obeznámených s průběhem jednání Putin nabídl, že v případě splnění tohoto požadavku by mohlo dojít ke zmrazení zbytku frontové linie, uvedl server Financial Times.

Políček Evropě i Ukrajině: Trump couvl z požadavku na příměří

Posun od příměří k mírové dohodě je významný, protože před summitem se Kaja Kallasová, vysoká představitelka EU, vyjádřila, že smysluplná jednání o ukončení války se mohou uskutečnit pouze v kontextu příměří nebo omezení bojů. Nyní to ale vypadá, že se situace změnila.

První vyjádření Trumpa po summitu: Příměří nestačí, musí být mírová dohoda

Americký prezident Donald Trump změnil svůj postoj k válce na Ukrajině. Nově tvrdí, že nejlepším způsobem, jak konflikt ukončit, je uzavřít mírovou dohodu, a ne pouze dohodu o příměří. Toto vyjádření je v rozporu s jeho dřívějšími názory, kdy prohlašoval, že bude nespokojený, pokud se na summitu na Aljašce Putin nedohodne na příměří.

Zelenskyj telefonoval s Trumpem a evropskými lídry. V pondělí poletí do Washingtonu

Americký prezident Donald Trump vedl po svém návratu ze summitu na Aljašce dlouhý telefonický rozhovor s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Trump přistál na letišti Joint Base Andrews v Marylandu v časných ranních hodinách po jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Během šesti hodin letu trávil hodně času na telefonu.

Trump přímo neprohrál, Putin ale jasně zvítězil

Jak řekl bývalý Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton, na setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljašce bylo jasné, kdo odešel jako vítěz. Bolton prohlásil, že ačkoliv Trump přímo neprohrál, Putin jasně zvítězil. Podle něj si americký prezident z jednání neodnesl nic podstatného, kromě příslibu dalších schůzek.

Bouřlivé počasí udeří už dnes. Meteorologové řekli, kde na něj dojde

Dnes naposledy platí výstraha na vysoké teploty, ale přidává se k ní varování před bouřkami. Po vlně veder by mnozí čekali, že budou výjimečné silné. Tentokrát ne. Bouřky se vyskytnou jen na malé části území a přinesou hlavně velmi lokální přívalové srážky, s menší pravděpodobností i malé kroupy, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

Trump po jednání poplácal Putina po zádech. Dohoda neexistuje, zavolám Zelenskému, prohlásil

Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin po téměř tříhodinovém jednání na Aljašce o válce na Ukrajině uspořádali tiskovou konferenci. Oba lídři se navzájem pochválili a schůzku označili za konstruktivní, podrobnosti ale nesdělili. Žádná dohoda neexistuje, dokud není uzavřena, řekl Trump a dodal, že zavolá do NATO a Kyjevu. Podle Putina by se lídři mohli brzy opět setkat, tentokrát však v Moskvě.

Policie šetří vraždu seniora v Kunraticích. Pachatel se hledá

Pražská policie od noci ze čtvrtka na pátek vyšetřuje úmrtí seniora v Kunraticích. Případ řeší kriminalisté z oddělení vražd, existuje důvodné podezření na násilnou smrt. Po pachateli se pátrá. 

