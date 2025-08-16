První slova Putina po summitu: Přáli bychom si, aby boje skončily

Ruský prezident Vladimir Putin se poprvé od summitu s Donaldem Trumpem na Aljašce vyjádřil ke schůzce a označil ji za „včasnou a velmi užitečnou“. Podle Kremlu Putin v sobotu uvedl, že s Trumpem probral „prakticky všechny oblasti spolupráce“, ale především se věnovali „možnému řešení ukrajinské krize na spravedlivém základě.“
Ruský lídr poznamenal, že přímá jednání na této úrovni se nekonala „po dlouhou dobu“ a dodal, že Rusko respektuje postoj Trumpovy administrativy, která vidí potřebu okamžitého ukončení bojů.
„Přirozeně respektujeme postoj americké administrativy, která vidí potřebu okamžitého ukončení bojů, a přáli bychom si, aby se tak stalo. Rádi bychom se posunuli k řešení všech otázek mírovými prostředky,“ řekl Putin. „Rozhovor byl velmi upřímný a věcný a podle mého názoru nás přiblíží k nezbytným rozhodnutím,“ dodal.
Putin je s výsledkem summitu na Aljašce spokojený a videa, která server BBC zveřejnil, to jen potvrzují. Pro ruského lídra nebylo podstatné uzavřít konkrétní dohody, protože se nejednalo o jednání o dohodách, ale o tom, že získal zpět respekt a postavení na světové scéně.
Putin byl dlouhou dobu Západem odsouván na okraj. Mnoho lídrů s ním nekomunikovalo a kvůli zatykači, který na něj vydal Mezinárodní trestní soud, nemohl cestovat do většiny zemí.
V pátek ho ale na americké půdě přivítali s červeným kobercem a americký prezident mu tleskal. Videa ukazují prezidentské letadlo, které doprovázely americké stíhačky. Místo toho, aby ho sestřelily, mu vzdávaly poctu jako čestná stráž.
Další video ukazuje, jak si americký ministr zahraničí Marco Rubio, který byl do nedávna zastáncem pro-ukrajinského postoje, potřásá rukou s Putinem na Trumpův pokyn. Další záběry zachycují Trumpa, jak přátelsky a neformálně mluví s Putinem v zákulisí summitu.
Těmito záběry se Kreml snaží zdůraznit velkou změnu v postoji USA vůči Putinovi. Fakt, že se tak děje právě ve vztahu k Americe, je mimořádně významný. Po celá desetiletí ruská propaganda šířila nenávist vůči USA a zobrazovala je jako naprostý opak ruských „tradičních hodnot“ a „duchovna“.
Nyní ale ruský „úhlavní nepřítel“ projevuje Putinovi úctu a respekt. A za to všechno nemusel Putin dělat žádné ústupky ani přestat bombardovat Ukrajinu. Podle řady analytiků a médií jde o důkaz, že Putin je vítězem pátečního summitu.
Související
FT: Když se Ukrajina vzdá Doněcké a Luhanské oblasti, Putin zmrazí válku
První vyjádření Trumpa po summitu: Příměří nestačí, musí být mírová dohoda
válka na Ukrajině , Vladimír Putin , Donald Trump
Aktuálně se děje
před 8 minutami
Putin závěrem summitu pozval v angličtině Trumpa do Moskvy. Proč používá tlumočníky, když umí anglicky?
před 1 hodinou
První slova Putina po summitu: Přáli bychom si, aby boje skončily
před 2 hodinami
FT: Když se Ukrajina vzdá Doněcké a Luhanské oblasti, Putin zmrazí válku
před 4 hodinami
Políček Evropě i Ukrajině: Trump couvl z požadavku na příměří
před 5 hodinami
Opatrnost, rozčarování i naděje. Jak svět reaguje na schůzku Trumpa s Putinem?
před 6 hodinami
První vyjádření Trumpa po summitu: Příměří nestačí, musí být mírová dohoda
před 8 hodinami
CNN: Evropští lídři řešili s Trumpem bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, ve hře je obdoba článku 5
před 9 hodinami
Zelenskyj telefonoval s Trumpem a evropskými lídry. V pondělí poletí do Washingtonu
před 10 hodinami
Evropa reaguje na setkání Trumpa s Putinem. Kdyby to s mírem myslel vážně, neútočil by, zní z Česka
před 11 hodinami
Trump přímo neprohrál, Putin ale jasně zvítězil
před 13 hodinami
Bouřlivé počasí udeří už dnes. Meteorologové řekli, kde na něj dojde
před 18 hodinami
Trump po jednání poplácal Putina po zádech. Dohoda neexistuje, zavolám Zelenskému, prohlásil
včera
Další víkend, další výluka v metru. Pražané už jsou přes léto zvyklí
včera
Trump a Putin si podali ruce a zmizeli za zavřenými dveřmi. Jednání začíná
včera
Pražané se staví proti koncertu Kanyeho Westa. Ozval se Hřib, vznikla petice
včera
Důchody opět čeká změna. Část lidí čeká méně papírování, ruší se jeden způsob výplaty
včera
Agrofert bude vyzván, aby vrátil dotace, potvrdil Výborný. Kvůli Babišovi
včera
Připravte se na hodiny čekání. Kreml naznačil, jak dlouho se bude na Aljašce jednat
včera
Heydricha měla za hrdinu. Manželka protektora byla věrná nacismu až do smrti
včera
Policie šetří vraždu seniora v Kunraticích. Pachatel se hledá
Pražská policie od noci ze čtvrtka na pátek vyšetřuje úmrtí seniora v Kunraticích. Případ řeší kriminalisté z oddělení vražd, existuje důvodné podezření na násilnou smrt. Po pachateli se pátrá.
Zdroj: Jan Hrabě