Políček Evropě i Ukrajině: Trump couvl z požadavku na příměří

Libor Novák

16. srpna 2025 16:14

Kaja Kallasová, premiérka Estonska
Kaja Kallasová, premiérka Estonska Foto: MSC

Posun od příměří k mírové dohodě je významný, protože před summitem se Kaja Kallasová, vysoká představitelka EU, vyjádřila, že smysluplná jednání o ukončení války se mohou uskutečnit pouze v kontextu příměří nebo omezení bojů. Nyní to ale vypadá, že se situace změnila.

Po setkání s Putinem prohlásil prezident Trump, že nejlepším způsobem, jak ukončit válku, je úplná mírová dohoda. Zdůvodnil to tím, že dočasná příměří „často nevydrží“. Podle Matthewa Savilla, ředitele Vojenských věd v Royal United Services Institute, jde o další diplomatické vítězství pro Rusko. „Pokud bylo Putinovým vojenským cílem vyhnout se okamžitým omezením ruských operací na Ukrajině, pak se mu to zřejmě podařilo,“ řekl Savill.

Rusové totiž stále získávají území na východě Ukrajiny, které by nepochybně využili jako trumf v budoucích jednáních. Savill dodal, že Moskva hraje o čas. „Zdá se nepravděpodobné, že by Rusko bylo připraveno udělat nějaké významné kroky zpět. A i když je ruský postup na zemi bolestně pomalý, stále kalkuluje s tím, že dokáže přežít Ukrajinu a její mezinárodní podporovatele.“

Zatímco Evropa má v podpoře Ukrajiny jasno, pozice USA je méně průhledná. To představuje pro EU a Spojené království velkou výzvu. „Evropa se teď musí těžce rozhodnout, jakou míru rizika je ochotna podstoupit při podpoře Ukrajiny,“ řekl Savill. 

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v prohlášení uvedl, že řekl prezidentu Trumpovi, že sankce proti Rusku by měly být posíleny, pokud se neuskuteční třístranné setkání, nebo pokud se Rusko pokusí vyhnout poctivému ukončení války. „Sankce jsou účinný nástroj,“ dodal. Znovu zdůraznil, že „všechny otázky, které jsou pro Ukrajinu důležité, musí být projednávány s účastí Ukrajiny, a o žádné otázce, zejména územní, nelze rozhodnout bez Ukrajiny.“

Po jednáních s Trumpem a koordinaci s evropskými lídry Zelenskyj prohlásil, že jejich postoje jsou jasné: „Musí být dosaženo skutečného míru, který bude trvalý, nikoli jen další přestávky mezi ruskými invazemi.“ Vyzval také k ukončení zabíjení, příměří na zemi i ve vzduchu, propuštění ukrajinských válečných zajatců a udržování tlaku na Rusko. Dlouhodobá bezpečnost země musí být „spolehlivě zaručena za účasti Evropy i USA,“ dodal.

Bruselský zpravodaj BBC James Waterhouse uvedl, že Trumpovo oznámení, že obejde původní příměří, je pro evropské partnery a Kyjev velkou ranou. Jednalo se o jeden z jejich hlavních požadavků, které adresovali Trumpovi před summitem. Snaha o trvalou mírovou dohodu potrvá dlouho a zdá se, že boje budou pokračovat, dokud k ní nedojde. Tato situace vyhovuje Rusku, nikoliv Ukrajině.

Evropa sice uvítala Trumpovu „otevřenost“ k poskytnutí bezpečnostních záruk Ukrajině, ale tato oblast je stále nejistá. Právě proto Evropa znovu potvrdila svou ochotu hrát aktivní roli při zajišťování míru, v naději, že i Amerika bude mít na věci dlouhodobý zájem. Evropští sousedé Ukrajiny navíc zopakovali, že nebudou souhlasit s ničím, co nebude Kyjev schvalovat. 

před 1 hodinou

Opatrnost, rozčarování i naděje. Jak svět reaguje na schůzku Trumpa s Putinem?

Posun od příměří k mírové dohodě je významný, protože před summitem se Kaja Kallasová, vysoká představitelka EU, vyjádřila, že smysluplná jednání o ukončení války se mohou uskutečnit pouze v kontextu příměří nebo omezení bojů. Nyní to ale vypadá, že se situace změnila.

Zdroj: Libor Novák

