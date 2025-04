Evropa oznámila nový vojenský balík pro Ukrajinu, Británie zvažuje rozmístění jednotek

Balík zahrnuje opravy vojenské techniky, údržbu radarových systémů, protitankové miny a také dodávku stovek tisíc dronů. Do financování se kromě Spojeného království zapojilo i Norsko, které poskytne další prostředky na obranu Kyjeva.

Ve stejnou dobu se v bruselském sídle NATO koná 27. zasedání Ukrajinské obranné kontaktní skupiny, kterou spolupořádají Británie a Německo. Britský ministr obrany John Healey a jeho německý protějšek Boris Pistorius nyní přebírají roli, kterou dříve zastával americký ministr obrany – než se do úřadu vrátil Donald Trump.

Healey ve čtvrtek vyzval zástupce téměř 30 zemí, aby se zapojily do plánování vyslání mírových jednotek na Ukrajinu, pokud bude uzavřeno příměří s Ruskem. Tento návrh zůstává jedním z hlavních bodů neshody s Moskvou, která je důrazně proti jakékoli cizí přítomnosti na ukrajinském území. Podle britského deníku The Telegraph se zvažuje rozmístění evropských jednotek na pět let, které by měly sloužit jako odstrašující síla vůči dalším ruským útokům a současně poskytnout odpočinek ukrajinské armádě.

Významnou symbolickou podporu přivezl do Ukrajiny i princ Harry, který navštívil vojenské veterány a civilisty zraněné během války. Na ortopedické klinice Superhumans Centre ve Lvově se setkal s amputovanými pacienty, včetně dětí. Princ, jenž sloužil deset let v britské armádě, byl doprovázen členy nadace Invictus Games, mezi nimiž byli i veteráni s podobnými zkušenostmi.

Mezitím vyplulo na povrch, že Rusko využívá propagandistická videa k náboru čínských žoldnéřů. Videa, často prezentovaná jako "dobrodružné pracovní nabídky", oslovují mladé muže, kteří hledají smysl nebo výdělek. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že dva čínští občané byli zajati na východě Ukrajiny, konkrétně v Doněcké oblasti. Následně prohlásil, že Čína se na konfliktu podílí „přímo i nepřímo“, a uvedl, že v ruské armádě působí již více než 150 Číňanů.

V USA mezitím zaznělo varování od admirála Samuela Papara, nejvyššího velitele amerických sil v Tichomoří. Ten před Senátem prohlásil, že čínská a severokorejská podpora Rusku představuje vážné bezpečnostní riziko pro celý indo-pacifický region. Uvedl, že Čína dodala 70 % strojních zařízení a 90 % starších čipů pro obnovu ruského zbrojního průmyslu. Na oplátku má Peking přístup k vojenským technologiím, včetně technologií tichého pohybu ponorek.

Ruské ministerstvo obrany ve čtvrtek oznámilo dobytí vesnice Žuravka v severoukrajinské Sumske oblasti. Kyjev se k těmto informacím zatím oficiálně nevyjádřil, ale potvrdil zvýšenou vojenskou aktivitu ruských sil na hranici. Moskva se snaží vyčistit oblast od zbytků ukrajinských jednotek poté, co v létě minulého roku došlo k přeshraničnímu útoku a obsazení části území.

Na diplomatickém poli dochází také k výrazné změně. Americká velvyslankyně v Kyjevě Bridget Brink po téměř třech letech rezignuje na svou funkci. Její odchod byl očekáván vzhledem k tomu, že prezident Trump klade důraz na ukončení války a zlepšení vztahů s Ruskem. Brinková byla silnou zastánkyní dodávek zbraní Ukrajině a pokračovala v této linii i po Trumpově lednovém návratu do funkce.

Současná eskalace vojenské podpory, diplomatických jednání a propagandistických snah ukazuje, že válka na Ukrajině je stále hluboce zakořeněna nejen ve východní Evropě, ale i v globálních bezpečnostních a politických strukturách. Nadcházející týdny a výsledky bruselského summitu mohou rozhodnout o tom, zda se směr konfliktu posune blíže k míru – nebo k dalšímu stupni mezinárodního napětí.