PŮVODNÍ ZPRÁVA | Vlček měsíc po hromadném propouštění navštívil onsemi. Jednal o budoucnosti výroby čipů v Česku

Masivní propouštění na přelomu března a dubna se potvrdilo. Redakci EuroZprávy.cz to potvrdilo hned několik nezávislých zdrojů. Jak informoval magazín Forbes , k výraznému snížení počtu zaměstnanců došlo například v závodu v Rožnově pod Radhoštěm, kde přišlo o práci 170 z celkových 2244 zaměstnanců. To představuje přibližně 7,6 % pracovní síly tohoto významného průmyslového podniku.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) prostřednictvím oficiální pozvánky informovalo EuroZprávy.cz, že ministr Lukáš Vlček v pátek podnik v Rožnově navštívil. Cílem jeho cesty bylo jednat s vedením společnosti a zástupci Zlínského kraje, přičemž hlavním tématem měla být podpora a rozvoj výroby čipů v České republice – strategického odvětví, které hraje klíčovou roli v technologické a průmyslové soběstačnosti země.

Vzhledem k rozsahu nedávného propouštění se redakce EuroZprávy.cz obrátila na MPO s dotazem, zda byl ministr Vlček o personální situaci v onsemi před svou návštěvou informován.

Podle mluvčí MPO Miluše Trefancové je snižování počtu pracovních míst spojeno především s vývojem na globálním trhu, konkrétně v automobilovém průmyslu. „Podle našich informací avizované propouštění nijak nesouvisí s projektem, o jehož podpoře MPO aktuálně s onsemi jedná, jde o reakci na aktuální vývoj v automotive,“ uvedla pro EuroZprávy.cz.

O situaci informoval také Valašský Deník . Podle dostupných informací odbory navrhovaly zvýšené odstupné nad rámec zákonných nároků, avšak vedení společnosti tento návrh odmítlo. Propouštění firma odůvodňuje tlakem na zvyšování efektivity a snižování provozních nákladů. Zároveň však mezi odbory a vedením údajně neprobíhala diskuze o chystané investici americké společnosti onsemi, která plánuje v rožnovském závodě rozšířit výrobu a investovat až dvě miliardy dolarů.

Starosta Rožnova pod Radhoštěm Jan Kučera v reakci uvedl, že díky nízké míře nezaměstnanosti v regionu by mělo být možné většinu propuštěných zaměstnanců poměrně rychle znovu zaměstnat. Zároveň zdůraznil důležitost zachování rožnovské pobočky Úřadu práce, která může sehrát klíčovou roli při rekvalifikaci a hledání nových pracovních příležitostí pro dotčené pracovníky.

Redakce EuroZprávy.cz se dále zajímala o širší geopolitické souvislosti. Konkrétně o to, zda v současnosti Spojené státy nevyvíjejí nátlak na Českou republiku ve vztahu ke společnosti onsemi, a zda není návštěva ministra součástí snahy udržet tuto americkou firmu na českém, potažmo evropském trhu. V případě možné obchodní války by totiž mohlo dojít k uvalení vysokých celních přirážek na dovoz polovodičových produktů, a právě přítomnost výrobce v EU by mohla tyto dopady zmírnit.

„V tuto chvíli nejsou žádná nově uvalená ad valorem cla ze strany USA a EU na polovodiče, další kroky americké administrativy v této oblasti lze těžko předvídat,“ přiblížila Trefancová.

Mluvčí resortu zároveň zdůraznila význam přítomnosti společnosti onsemi pro českou ekonomiku i technologickou scénu. „Investice společnosti onsemi potvrzuje, že Česká republika je atraktivní destinací pro špičkové technologie s vysokou přidanou hodnotou,“ uvedla a dodala, že jde o strategický projekt v souladu s Hospodářskou strategií ČR a Národní polovodičovou strategií. „Rozvíjí polovodičový průmysl, ale přináší také příležitost k modernizaci města a zlepšení kvality života v celém regionu,“ podotkla.