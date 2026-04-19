Tenistce Vondroušové hrozí velký problém. Může dostat až čtyřletý trest

Nedávno se představila v rámci kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové proti Švýcarkám a jednalo se o jeden z mála jejích startů v tomto roce, protože se v předešlé době trápila se zraněním ramene. Už to tak tovypadalo, že vítězka Wimbledonu z roku 2023 Markéta Vondroušová se pomalu začne vracet do pravidelného zápasového kolotoče, jenže nyní přišla nečekaná rána. České reprezentantce hrozí až čtyři roky zákazu činnosti poté, co vyšlo najevo, že loni v prosinci neodevzdala dopingový vzorek komisařce tak, jak podle pravidel měla.
Právě od té doby se tenisovým zákulisím mluví o tom, že Vondroušové hrozí problém, který může poznamenat její kariéru. O excesu mezi ní a německou dopingovou komisařkou totiž tehdy informovala veřejnost ona sama. Poukazovala přitom na – podle ní – nestandardní postup ze strany komisařky. „Je normální, aby dopingoví kontroloři večer seděli v obýváku a čekali, až se vyčůráme?“ napsala rozhořčeně na svůj instagramový účet.
Tato informace by sama o sobě možná byla k diskuzi, zda má takto postupovat dopingový komisař, jenže šestadvacetiletá tenistka k tomu jaksi zapomněla dodat, že odmítla odevzdat dopingový vzorek. Za to ji tak nyní hrozí až čtyřletý zákaz činnosti.
Jak informuje server isport.cz, který s tím, že Vondroušové hrozí takovýto trest přišel jako první, levoruká česká reprezentantka se bude v této věci hájit tím, že německá komisařka přišla mimo interval. Sami tenisté totiž dávají do aplikace den, hodinu a místo komisařům, kde ji budou zrovna k dispozici.
Podle vyjádření Vondroušové navíc ona německá komisařka neměla žádný průkaz, kterým by se prokázala, přičemž se i tak dobývala k ní do bytu. K tomu právník Jan Exner připomíná případ tenistky Petry Kvitové, která byla při loupeži zraněna a neopomněl připomenout ani nespočet výhrůžných zpráv, které tenistkám chodí. Podle Exnera navíc nebylo divu, že Vondroušová nechtěla dovnitř do bytu komisařku pustit, protože v té chvíli byla v bytě Vondroušová sama bez přítele Andrewa Paulsona.
„Celý incident se odehrál kvůli tomu, že jsem dosáhla zlomového bodu po měsících fyzického a mentálního stresu. Potýkám se se zraněními, neustálým tlakem a spánkovými problémy, které mě vyčerpávají. Roky dostávám nenávistné vzkazy a výhrůžky, což má vliv i na to, když se do mého soukromí snaží dostat někdo mimo protokol. Proto jsem se cítila vystrašená, ale nechtěla jsem se ničemu vyhýbat,“ uvedla pak ještě k inkriminovanému okamžiku z loňského prosince Vondroušová na svém Instagramu.
I podle expertů trpěla Vondroušová v té době akutní stresovou a úzkostnou reakci. „Strach ovlivnil můj úsudek. Poté, co se stalo Petře, není jednoduché pouštět do dveří někoho cizího,“ pokračovala dále Vondroušová.
Ta absolvovala pár dní po tomto incidentu další dopingovou kontrolu, která už však proběhla tak, jak měla. To Vondroušové však nepomohlo v tom, aby na ni Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) v souvislosti s oním prosincovým incidentem zapomněla. Zahájila už totiž proces, na jehož konci může být čtyřletý zákaz činnosti pro českou tenistku. Ta v tomto případě našla oporu v Českém tenisovém svazu. Ten v předešlých týdnech u Mezinárodní tenisové federace zjišťoval, zda může reprezentovat na Billie Jean King Cupu.
Protože Vondroušová německé komisařce neodevzdala onen dopingový vzorek, je vedena v rámci této kontroly jako pozitivně testovaná. Navíc na svém Instagramu zveřejnila fotku oné německé komisařky. To všechno ji do procesu s ní rozhodně nepřidá a je tak otázkou, jak tento případ skončí.
Oproti hojně diskutovaným případům z poslední doby týkající se světových tenisových hvězd Itala Jannika Sinnera a Polky Igy Šwiatekové, u kterých se jednalo o požití zakázaných látek a následných pozitivních dopingových testech (přičemž v obou případech padly až nečekaně nízké tresty), však nyní Vondroušové hrozí exemplární trest, jakkoli jde o jiný typ případu.
