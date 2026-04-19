Tenistce Vondroušové hrozí velký problém. Může dostat až čtyřletý trest

David Holub

19. dubna 2026 21:10

Markéta Vondroušová
Markéta Vondroušová Foto: Wikimedia Commons

Nedávno se představila v rámci kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové proti Švýcarkám a jednalo se o jeden z mála jejích startů v tomto roce, protože se v předešlé době trápila se zraněním ramene. Už to tak tovypadalo, že vítězka Wimbledonu z roku 2023 Markéta Vondroušová se pomalu začne vracet do pravidelného zápasového kolotoče, jenže nyní přišla nečekaná rána. České reprezentantce hrozí až čtyři roky zákazu činnosti poté, co vyšlo najevo, že loni v prosinci neodevzdala dopingový vzorek komisařce tak, jak podle pravidel měla.

Právě od té doby se tenisovým zákulisím mluví o tom, že Vondroušové hrozí problém, který může poznamenat její kariéru. O excesu mezi ní a německou dopingovou komisařkou totiž tehdy informovala veřejnost ona sama. Poukazovala přitom na – podle ní – nestandardní postup ze strany komisařky. „Je normální, aby dopingoví kontroloři večer seděli v obýváku a čekali, až se vyčůráme?“ napsala rozhořčeně na svůj instagramový účet.

Tato informace by sama o sobě možná byla k diskuzi, zda má takto postupovat dopingový komisař, jenže šestadvacetiletá tenistka k tomu jaksi zapomněla dodat, že odmítla odevzdat dopingový vzorek. Za to ji tak nyní hrozí až čtyřletý zákaz činnosti.

Jak informuje server isport.cz, který s tím, že Vondroušové hrozí takovýto trest přišel jako první, levoruká česká reprezentantka se bude v této věci hájit tím, že německá komisařka přišla mimo interval. Sami tenisté totiž dávají do aplikace den, hodinu a místo komisařům, kde ji budou zrovna k dispozici.

Podle vyjádření Vondroušové navíc ona německá komisařka neměla žádný průkaz, kterým by se prokázala, přičemž se i tak dobývala k ní do bytu. K tomu právník Jan Exner připomíná případ tenistky Petry Kvitové, která byla při loupeži zraněna a neopomněl připomenout ani nespočet výhrůžných zpráv, které tenistkám chodí. Podle Exnera navíc nebylo divu, že Vondroušová nechtěla dovnitř do bytu komisařku pustit, protože v té chvíli byla v bytě Vondroušová sama bez přítele Andrewa Paulsona.

„Celý incident se odehrál kvůli tomu, že jsem dosáhla zlomového bodu po měsících fyzického a mentálního stresu. Potýkám se se zraněními, neustálým tlakem a spánkovými problémy, které mě vyčerpávají. Roky dostávám nenávistné vzkazy a výhrůžky, což má vliv i na to, když se do mého soukromí snaží dostat někdo mimo protokol. Proto jsem se cítila vystrašená, ale nechtěla jsem se ničemu vyhýbat,“ uvedla pak ještě k inkriminovanému okamžiku z loňského prosince Vondroušová na svém Instagramu.

I podle expertů trpěla Vondroušová v té době akutní stresovou a úzkostnou reakci. „Strach ovlivnil můj úsudek. Poté, co se stalo Petře, není jednoduché pouštět do dveří někoho cizího,“ pokračovala dále Vondroušová.

Ta absolvovala pár dní po tomto incidentu další dopingovou kontrolu, která už však proběhla tak, jak měla. To Vondroušové však nepomohlo v tom, aby na ni Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) v souvislosti s oním prosincovým incidentem zapomněla. Zahájila už totiž proces, na jehož konci může být čtyřletý zákaz činnosti pro českou tenistku. Ta v tomto případě našla oporu v Českém tenisovém svazu. Ten v předešlých týdnech u Mezinárodní tenisové federace zjišťoval, zda může reprezentovat na Billie Jean King Cupu.

Protože Vondroušová německé komisařce neodevzdala onen dopingový vzorek, je vedena v rámci této kontroly jako pozitivně testovaná. Navíc na svém Instagramu zveřejnila fotku oné německé komisařky. To všechno ji do procesu s ní rozhodně nepřidá a je tak otázkou, jak tento případ skončí.

Oproti hojně diskutovaným případům z poslední doby týkající se světových tenisových hvězd Itala Jannika Sinnera a Polky Igy Šwiatekové, u kterých se jednalo o požití zakázaných látek a následných pozitivních dopingových testech (přičemž v obou případech padly až nečekaně nízké tresty), však nyní Vondroušové hrozí exemplární trest, jakkoli jde o jiný typ případu.

Český tenis již nemá na Australian Open žádného zástupce. Menšík odstoupil pro zranění

Markéta Vondroušová

Česko bude mít o jednoho olympionika v Paříži méně. Vondroušová se her nezúčastní kvůli zranění

Do Paříže chtěla jet s ambicí minimálně vyrovnat či dokonce vylepšit stříbrnou medaili z posledních her v Tokiu. Nakonec ale pro tenistku Markétu Vondroušovou, loňskou wimbledonskou vítězku a vítězku Roland Garros z roku 2019, pokračuje ne zrovna vydařená letošní sezóna. Po nedávném vyřazení z Wimbledonu hned v 1. kole totiž krátce před plánovaným odletem do francouzské metropole uvedla, že se her nezúčastní kvůli zranění ruky.

Daňová přiznání už jsou přijímána jen elektronicky. Čas máte do začátku května

Už ve středu 1. dubna 2026 uplynula základní lhůta pro podání přiznání k daním z příjmů. Nyní je možné podat daňové přiznání už jen elektronicky. Finanční správa zatím eviduje přes 1,6 milionu daňových přiznání. Podíl elektronických podání dosáhl více než 62 %, což potvrzuje pokračující trend digitalizace v oblasti správy daní. 

Íránská delegace v Pákistánu

Mírová dohoda s USA je daleko, prozradil Teherán

Mír na Blízkém východě je daleko, zní z Teheránu k průběhu diplomatických jednání se Spojenými státy americkými, jejichž cílem je dosažení trvalé mírové dohody. Írán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv v reakci na pokračující americkou námořní blokádu. 

Pavel Gross bude jedním z nových trenérů národního týmu.

Rulíka nahradí silné trenérské duo. Moták a Gross začnou po mistrovství světa

Již je jasné, že po letošním mistrovství světa v hokeji nebude na lavičce národního A-týmu pokračovat realizační tým v čele s Radimem Rulíkem. Kouč, který v roce 2024 dokázal s reprezentací po letech vyhrát světový šampionát, jenž se tehdy navíc konal v Praze, minulý měsíc oznámil, že u reprezentace po MS pokračovat nehodlá. Od té doby tak prezident Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Alois Hadamczik hledal Rulíkova nástupce a nakonec je našel. Ve čtvrtek, kdy začala příprava na blížící se světový šampionát ve Švýcarsku, na tiskové konferenci potvrdil, že novými trenéry se od příští sezóny stanou Zdeněk Moták a Pavel Gross.

USA se nenechají vydírat, vzkázal Trump do Teheránu

Americký prezident Donald Trump poprvé reagoval na nejnovější události na Blízkém východě, kde Írán kvůli pokračující námořní blokádě opět uzavřel Hormuzský průliv. USA se podle nejvyššího představitele nenechají vydírat. 

