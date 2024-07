Česko bude mít o jednoho olympionika v Paříži méně. Vondroušová se her nezúčastní kvůli zranění

To, že nebude Vondroušová startovat na letošních olympijských hrách, uvedla sama sokolovská rodačka na svém účtu na sociální síti X. "Je mi to moc líto, ale ze zdravotních důvodů se neúčastním letošních olympijských her v Paříži. Doufala jsem do poslední chvíle, věřila jsem, že by to mohlo jít alespoň v deblu, ale problémy s rukou mě na kurt nepustí. Soustředím se nyní na to, abych byla v pořádku na US Open. Všem českým reprezentantům ve Francii budu držet palce na dálku. Snad brzo na kurtě," napsala tam konkrétně česká reprezentantka.

Ta se nyní nachází na osmnácté příčce světového žebříčku a měla v plánu, že kromě dvouhry se v Paříži zúčastní i čtyřhry, kde měla mít za parťačku Karolínu Muchovou. Protože je nominace na olympijské hry již uzavřena, není tak možné za Vondroušovou povolat náhradnici. I tak ale alespoň ve dvouhře za ni zastoupí Kateřina Siniaková, která kromě singlu bude pod pěti kruhy bojovat o medaile i ve čtyřhře ve dvojici s Barborou Krejčíkovou. Obě letošní wimbledonské vítězky (Krejčíková ve dvouhře a Siniaková ve čtyřhře) tak budou obhajovat zlato z deblu z minulých her v Tokiu.

Připomeňme, že se na olympijské pařížské antuce představí z českých tenistek a tenistů ještě Linda Nosková, Tomáš Macháč, Jakub Menšík a Adam Pavlásek. Mimochodem, Vondroušová se svou neúčastí na Hrách přidala k Jiřímu Lehečkovi, jenž se také před několika týdny omluvil z letošních her kvůli zlomenině bederního obratle.