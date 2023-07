GLOSA | Události Petra Nutila: Teploty stoupají, inflace klesá, Česko vyhrává Wimbledon a Babiš se netrefil

Česko zažilo v sobotu nejteplejší den letošního roku, na několika místech bylo nad 38 stupňů Celsia, nejtepleji v Plzni-Bolevci a Řeži u Prahy, shodně 38,6 stupně. To samé se samozřejmě týká ve větší míře i jihu Evropy, kde se teploty pohybovaly nad čtyřicítkou. Pokud jste tam nebo tady neumřeli a přežili to hnusné vedro, pak vězte, že v blízkém budoucnu se ty rekordy prostě budou dál posouvat. Nahoru. A třeba časem dojde i největším zabedněncům, že změna klimatu je reálný problém. Akorát to už bude asi pozdě.

Pětikoalice po nějakém tom obstruování opozice, nad kterým se nemá cenu pozastavovat, konsolidační balíček. Ten by měl snížit státní dluh České republiky v roce 2024 o 94 miliard a v roce následujícím o dalších bezmála 150 miliard korun. Což je sice vzhledem ke stavu státních financí něco jako hasit hořící Národní divadlo dvěma kyblíky vody, ale stejně, jsem fakt rád, že se konečně našla vláda, která se chová alespoň trochu rozpočtově odpovědně, a tedy nejen v zájmu nás všech, ale i budoucích generací. Za to palec nahoru. A když jsme u těch požárnických asociací, tak samozřejmě nejvíc ve sněmovně žvanili a protestovali ti, kdo tenhle požár nejen založili, ale ještě ho pěkných pár let chodili rozfoukávat. Ano, myslím tím hlavně hnutí ANO. Já teda nevím jak vy, ale já bych jim už znova ty sirky nesvěřoval. Přemlouvat vás však nebudu. Je to jen a jen na vaší svobodné vůli, jestli si dům jménem ČR necháte od téhle party zapálit znova. Říká se tomu tuším demokracie.

Sdílím názor, že Rusko bylo k válce vyprovokováno, protože to, co se dělo na Ukrajině, považovalo za fatální ohrožení své bezpečnosti, sdělil světu z výše svého nadpozemského narcismu exprezident Václav Klaus. Netuším, proč nám pan Klaus taky neřekne, že si myslí, že Rusy v roce 1956 vyprovokovali Maďaři, v roce 68 Češi, nebo že hodný pan Hitler byl v roce 1938 natolik ohrožován vývojem Československa, že nás prostě musel obsadit a tak podobně. Kdo ví. Asi jsou to falešné a prázdné asociace, řekl by. Tak já si jen myslím, že platit tomuhle proruskému chcimírovi prezidentskou rentu bychom třeba už nemuseli, Moskva se toho jistě ráda ujme. Co vy na to?

České policie si konečně začala došlápla na některé dezinformátory a za ty jejich hoaxy sdělila obvinění pár lidem, co na sociálních sítích šířili poplašné zprávy. A to je dobře. Lze jen doufat, že v tomhle trendu bude pokračovat, protože ani tak nepotřebujeme novou legislativu o dezinformacích jako důsledné vymáhání práva i v online prostoru.

Meziroční inflace v červnu poprvé za rok a půl klesla pod deset procent. Oznámil to Český statistický úřad. Jednociferná byla naposledy v prosinci roku 2021. Splašené ceny se tak pomalu, ale jistě stabilizují. Tohle ochlazení nepochybně bude vláda vydávat za svůj úspěch, stejně jako opozice, která u vlády není. S tím se dá počítat. S čím se naopak počítat nedá je ten prostý fakt, že tak komplexní jev, jakým globální ekonomika je, je prakticky nepředvídatelný a neřiditelný. A že se to klidně může opakovat, znovu se zhoršit a tak.

Zemřel největší současný český romanopisec Milan Kundera, který jistě zcela jen shodou náhodou před lety z téhle země odešel a nechtěl s ní mít nic společného.

No a závěrem bulvár. Tam se nic zajímavého nedělo, protože skončil festival ve Varech a lidi jsou na dovolených. Tak se pokoušeli ždímat emoce na utopených dětech a mrtvém Karlu Gottovi. A já se ptám – kde je poctivá novinařina a hluboké lidské příběhy nových bab pod kořenem?