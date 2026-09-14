Siniaková dokonala kariérní grandslam i s druhou parťačkou. S Townsendovou ovládla US Open

Český ženský tenis zaznamenává během letošní sezóny další výrazný úspěch v rámci grandslamových turnajů. Přestože tentokrát se v singlovém turnaji žádné Češce nedařilo tolik jako ve Wimbledonu, když žádná nepostoupila mezi nejlepší čtyři, natož do finále. V deblové části turnaje ale z českého pohledu neustále září jméno Kateřiny Siniakové. Poté, co ve finále se svou americkou parťačkou Taylor Townsendovou porazila ryzí americkou dvojici Robin Montgomeryová, Ashlyn Kruegerová ve třech setech 5:7, 6:0 a 6:2, tak zkompletovala po spolupráci s Barborou Krejčíkovou se svou nynější parťačkou další kariérní grandslam a k tomu navíc dospěla (nepočítáme-li jeden grandslamový triumf ve smíšené dvouhře) ke 12. deblovému grandslamovému vítězství.
Úvod pátečního finále byl přitom z pohledu česko-amerického páru nevydařený a to i proto, že hned první tři hry v něm Siniaková s Townsendovou prohrály. Pak se ale postupem času dostávaly také do hry a za chvíli tak bylo v prvním setu vyrovnané 4:4. V desáté hře však česko-americké duo natropilo hned tři dvojchyby, přičemž tu poslední z nich vyrobily při možnosti jejich soupeřek získat setbol. Proto tak první Siniaková s Townsendovou nakonec prohrály 5:7.
Na nepovedený vstup do finále zareagovaly ale více než dobře. Ve druhém setu totiž nedaly Američankám Montgomeryové a Kruegerové žádnou šanci a za pouhých 25 minut tak ovládly tuto část finále nejjasněji, jak to jen v tenise jde – 6:0.
O triumfu Siniakové s Townsendovou rozhodl definitivně až třetí set, přesněji řečeno jeho třetí hra. V ní získaly tyto hráčky rozhodující brejk, když se díky překonání čtyř shod dostaly do vedení 2:1. Od té doby se Montgomeryová s Kruegerovou zmohly ještě na jeden zisk gamu, ale to bylo po zbytek zápasu z jejich strany všechno. V samotném závěru zápasu se sice americkému páru povedlo hned čtyřikrát odvrátit brejkbol, ale při podání Siniakové se i tak duel nakonec podařilo ukončit.
Zatímco tak tedy Siniaková po boku Townsendové zažívala radost z triumfu na grandslamu, tedy pocit, který česká hráčka už velmi dobře zná, Montgomeryová s Kruegerovou naopak v New Yorku nenavázaly na US Open 2021, kdy tento grandslam hraný na americkém betonu ovládly v juniorské čtyřhře.
Po utkání se poukazovalo na tu skutečnost, že se Siniakové s Townsendovou podařilo zkompletovat onen kariérní grandslam. Poprvé se ze zisku grandslamu obě radovaly v roce 2024 ve Wimbledonu, loni na tento triumf navázaly na Australian Open. Zatímco loni své finále na US Open prohrály, nezlomilo je to natolik, aby nepokračovaly dále v úspěšných taženích. Letos tak tedy triumfovaly na Roland Garros a jak chutná triumf na US Open tak tedy okusily až nyní. „Velké díky patří Taylor. Hodně jsme se na tenhle titul nadřely, takže jsem na nás moc hrdá, že jsme to zvládly. A jsem hrdá na naši hru a na náš vztah. Díky, že stojíš na mé straně. A doufám, že tohle není konec, že se vrátíme a budeme hrát další finále,“ nechala se slyšet Siniaková na newyorském kurtu.
Pro Radiožurnál sport a web tenisovysvet.cz pak prozradila, že tím, že zkompoletovala už podruhé (avšak vždy s jinou spoluhráčkou) ve své kariéře kariérní grandslam v deblu, se zapsala do historie, vůbec netušila. „Vůbec jsem nevěděla, že to takhle je. Řekli mi to v prvním rozhovoru po zápase. Je to nádherný pocit a moc si toho vážím. Moje kariéra je skvělá. Jsem na sebe hrdá za to, že jsem dokázala něco, co se ještě nikomu nepovedlo,“ uvedla Siniaková, nezpochybnitelná aktuální světová jednička v deblu.
Siniaková se vrátila i k rozjezdu ffinálového zápasu, který neprobíhal podle jejích představ, „Bojovaly jsme spíš samy se sebou než se soupeřkami. A i když se nám skóre podařilo stáhnout, koncovka nám nevyšla. První set jsme jim trochu darovaly, udělaly jsme tam moc chyb. Věřily jsme ale, že na ně máme hru. Bylo skvělé, že jsme chytily začátek druhého setu. Dostaly jsme se do naší hry. A pak už to bylo lepší,“ vyprávěla Siniaková.
Její parťačka Townsendová prozradila, že v úvodu finále byla pod dekou nervority. „Také jsem to Katce v prvním setu řekla. Říkala jsem jí, že jsem napjatá, nehýbu se, jak mám a ani nehraju pořádné údery. Ona mi ale pomohla vrátit se zpět. Pořád mi říkala: ´To je v pořádku, je to normální, je to finále, je to v pohodě, najdeš to. Pochopila jsem, jak je důležité mít po boku někoho, kdo vám v takových situacích pomůže,“ říkala Američanka na tiskovce.
„Mám obrovskou radost, že se nám finále povedlo. Bylo náročné. Vážím si toho, že můžu připisovat další titul a zapisovat se do historie,“ zakončila Siniaková mající po tomto grandslamu už celkový 39. deblový titul v kariéře. Nyní se bude připravovat na blížící se finálový turnaj Billie Jean Kingové v čínském Šen-čenu.
Konečný výsledek tenisového grandslamu US Open (11.9.2026):
Ženská dvouhra, finále:
Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) – Montgomeryová, Kruegerová (USA) 5:7, 6:0, 6:2
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Zdroj: Libor Novák