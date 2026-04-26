Evropští lídři se poprvé vyjádřili ke střelbě v USA. Neskrývají zděšení

Evropští lídři v neděli vyjádřili své zděšení a odsoudili politické násilí v návaznosti na střelbu, ke které došlo během sobotního večera na výroční večeři Asociace zpravodajů Bílého domu ve Washingtonu. Útok, při kterém ozbrojenec pronikl bezpečnostním kontrolním stanovištěm a zahájil palbu, vyvolal v sále naprostý chaos a vynutil si evakuaci prezidenta Donalda Trumpa i všech přítomných hostů.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na sociální síti X uvedla, že se jí ulevilo, když zjistila, že prezident i ostatní účastníci jsou v bezpečí. Zdůraznila přitom, že násilí do politiky nikdy nepatří. Podobně se vyjádřil také předseda Evropské rady António Costa, který označil scény z hotelu Hilton za hluboce znepokojivé a ocenil rychlý zásah bezpečnostních složek při zajištění místa.
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová varovala, že v demokracii nemá politické násilí žádné místo, a poznamenala, že akce oslavující svobodu tisku by se nikdy neměla stát dějištěm strachu. Podobné vyjádření sdílela rovněž předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola.
K vlně odsouzení se připojili i představitelé jednotlivých evropských států. Britský premiér Keir Starmer prohlásil, že je vývojem situace šokován a označil jakýkoliv útok na demokratické instituce či svobodu tisku za nepřijatelný. Španělský předseda vlády Pedro Sánchez útok odsoudil se slovy, že násilí není nikdy správnou cestou.
Francouzský prezident Emmanuel Macron označil zacílení na amerického prezidenta za nepřípustné a vyjádřil Donaldu Trumpovi svou plnou podporu. Italská premiérka Giorgia Meloniová rovněž vyjádřila plnou solidaritu a zdůraznila, že politická nenávist nesmí mít v demokraciích prostor. Dodala, že lídři nesmí dopustit, aby fanatismus otrávil prostředí svobodné debaty a informací.
Maďarský premiér Viktor Orbán, který je blízkým spojencem Donalda Trumpa, uvedl, že je zprávami o útoku hluboce znepokojen. Situace v sále byla dramatická poté, co osamělý útočník vyzbrojený brokovnicí a dalšími zbraněmi zaútočil na kontrolní stanoviště a začal střílet, což vedlo k panice mezi přítomnými hodnostáři.
Prezident Trump se krátce po incidentu pokusil večírek obnovit, avšak kvůli narůstajícím bezpečnostním obavám od tohoto záměru ustoupil. Při následné tiskové konferenci vyzdvihl rychlou reakci ochranky a uvedl, že jeden z agentů Tajné služby byl zasažen do neprůstřelné vesty, ale je v pořádku. Kallasová následně zraněnému důstojníkovi popřála brzké uzdravení.
Úřady identifikovaly podezřelého jako jednatřicetiletého Colea Tomase Allena z Kalifornie. Muž byl zadržen, nebyl při útoku zraněn a nyní čelí obviněním z napadení federálního důstojníka nebezpečnou zbraní a použití střelné zbraně při násilném trestném činu. Prokurátorka Jeanine Pirroová uvedla, že vyšetřování pokračuje a nevyloučila ani možnost obvinění z terorismu.
Babiš opět píše do Bruselu. Premiér prozradil, co se Česku nelíbí
EU musí kvůli zhoršující se globální situaci radikálně zrychlit investice do obrany, shodují se lídři
před 15 minutami
„Hosté mi nebudou stát v cestě.“ Útočník před střelbou sepsal mrazivý protitrumpovský manifest
před 1 hodinou
Evropští lídři se poprvé vyjádřili ke střelbě v USA. Neskrývají zděšení
před 2 hodinami
Cílem útoku zřejmě měl být Trump. Střelec je vysoce vzdělaný, s úřady nespolupracuje
před 3 hodinami
40 let od Černobylu. Proč jedna katastrofa nevysvětluje rozpad SSSR
před 4 hodinami
Babiš se inspiroval v Izraeli. Nemocnice v Letňanech bude vojenská
před 5 hodinami
Závazky NATO nesplníme, stejně jako minulá vláda, prohlásil Babiš. Lže, zní od Černochové a Fialy
před 6 hodinami
Nepleťte do debaty o bezpečnosti neustále Rusko, perlil Okamura v televizi
před 7 hodinami
Jak mohlo dojít ke střelbě? Bezpečnostní opatření selhala, detektor kovu pípal, ale ochranku to nezajímalo
před 9 hodinami
Ze světa přichází první reakce na střelbu. Lídři útok odsoudili
před 9 hodinami
Chtěl střílet na Trumpovy úředníky. Útočníkem je jednatřicetiletý učitel, v pondělí jde před soud
před 10 hodinami
Ani nejlepší zabezpečení na světě nezastaví vyšinuté jedince s narušeným myšlením, řekl Trump po střelbě
před 10 hodinami
Na akci Bílého domu se poblíž Trumpa střílelo. Prezidenta evakuovali
před 12 hodinami
Počasí příští týden: V noci může ještě mrznout, pak dorazí téměř letní teploty
včera
Můžou zavolat. Trump zrušil další jednání v Pákistánu o ukončení války s Íránem
včera
Izraelská armáda příměří nerespektuje. Dál likviduje bojovníky Hizballáhu
včera
Orbán poslancem nebude. Vzdal se svého mandátu
včera
Macron s politikou nadobro končí. Oznámil definitivní odchod
včera
40 let od Černobylu: Sarkofág potřebuje kvůli Rusku opravu za půl miliardy eur. Jinak hrozí další katastrofa
včera
Trump musí válku v Íránu ukončit do května. Co bude pak nikdo neví
včera
V jednom z pražských domů našli hasiči rtuť, kyanid a radioaktivní thorium
Pražští hasiči společně s policisty vyrazili k zásahu v ulici Nad Studánkou na Praze 4, kde byly během vyklízení sklepních prostor nalezeny nebezpečné chemické látky. Na místo události dorazili odborníci připravení zajistit bezpečnost a správnou likvidaci těchto materiálů.
