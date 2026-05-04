Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani je v nemocnici v kritickém stavu

Libor Novák

4. května 2026 9:57

Rudy Giuliani Foto: Wikimedia Commons

Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani byl hospitalizován a jeho stav je podle mluvčího „kritický, ale stabilizovaný“. Zprávu o zdravotních komplikacích jednaosmdesátiletého politika zveřejnil v neděli večer jeho zástupce Ted Goodman. Mluvčí ve svém příspěvku na sociálních sítích označil Giulianiho za bojovníka, který se každé životní výzvě postavil s neochvějnou silou, a požádal veřejnost o modlitby.

Zatím zůstává nejasné, co přesně bylo příčinou převozu do nemocnice ani jak dlouho v ní politik pobývá. Giuliani ještě v pátek večer vysílal svou online show z Floridy, během které však poznamenal, že se necítí úplně ve formě a jeho hlas zní unaveně. Od té doby se jeho zdravotní stav zřejmě prudce zhoršil, což vedlo k nutnosti lékařského zákroku.

K situaci se na své platformě Truth Social vyjádřil také Donald Trump, který svého bývalého právníka označil za „skutečného bojovníka“ a zdaleka nejlepšího starostu v historii New Yorku. Trump ve svém příspěvku vyjádřil nad stavem Giulianiho hluboký smutek. Zároveň bez předložení důkazů prohlásil, že se jeho spolupracovník ve všem mýlil a že se jej demokraté pokusili zničit.

Rudy Giuliani si získal celosvětové uznání především svým postupem po teroristických útocích z 11. září 2001, za což si vysloužil přezdívku „starosta Ameriky“. V pozdějších letech se však do povědomí veřejnosti zapsal spíše jako právní zástupce Donalda Trumpa. Angažoval se zejména v neúspěšných snahách o zpochybnění výsledků prezidentských voleb v roce 2020.

Tyto aktivity vedly k řadě právních problémů, včetně trestních obvinění ve dvou amerických státech a žaloby za pomluvu od volebních úředníků. Giuliani veškerá pochybení v trestních případech popírá a Donald Trump mu v souvislosti s těmito kauzami udělil milost. Politik se se zdravotními problémy potýkal již v loňském roce, kdy byl hospitalizován po autonehodě v New Hampshire.

Není kam utéct. Na palubě turistické lodi se šíří smrtelný virus

Lodní doprava, ilustrační foto

Není kam utéct. Na palubě turistické lodi se šíří smrtelný virus

Na palubě expediční lodi MV Hondius, která se plavila z Argentiny na Kapverdy, vypukla nákaza nebezpečným hantavirem. Tato tragická událost si vyžádala již tři oběti na životech, zatímco pět dalších osob onemocnělo. Mezi mrtvými je nizozemský pár; sedmdesátiletý muž zemřel po náhlých horečkách a bolestech břicha při příjezdu na ostrov Svatá Helena, jeho devětašedesátiletá partnerka pak podlehla nemoci v nemocnici v Johannesburgu.

Americký prezident Donald Trump oznámil, že ozbrojené síly Spojených států začnou od pondělního rána blízkovýchodního času vyvádět uvízlá plavidla z Hormuzského průlivu. Tato klíčová námořní cesta, která slouží pro přepravu ropy, plynu i kontejnerového zboží, byla po týdnech íránských útoků a následné americké blokády fakticky neprůjezdná. Podle šéfa Mezinárodní námořní organizace zůstalo v této oblasti od začátku konfliktu mezi USA a Íránem uvězněno přibližně 2 000 lodí a 20 000 námořníků.

Předčasné letní počasí definitivně ukončilo zimu v Česku

Do Česka v úvodních květnových dnech předčasně dorazilo letní počasí a definitivně ukončilo zimu. I na hřebeni Krkonoš o víkendu roztála souvislá sněhová pokrývka. Sníh tak zmizel z našich nejvyšších hor výrazně dříve, než bývá zvykem, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

Čeká Real Madrid velký fotbalový návrat? Šéf klubu si přeje příchod trenéra Mourinha

Na dveře španělského fotbalu klepe zřejmě jeden z nejznámějších fotbalových trenérů José Mourinho. V zákulisí se totiž hodně hovoří o tom, že samotný prezident slavného španělského velkoklubu Realu Madrid Fiorentino Pérez si přeje, aby se do jeho klubu po třinácti letech vrátil právě známý charismatický Portugalec. A právě on by měl být skutečně pro Péreze tou první volbou. Alespoň s takovou informací přišel španělský sportovní novinář David Ornstein na svém účtu na síti X.

Kupka se opřel do Babiše kvůli novému zmocněnci Landovskému

Opozice již kritizuje krok Babišovy vlády, která zřizuje další post zmocněnce. Někdejší český velvyslanec při NATO Jakub Landovský bude nově vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Do Babiše se kvůli tomu opřel šéf občanských demokratů Martin Kupka (ODS). 

Počasí se po víkendu změní, i když ne hned. Dorazí i kýžené srážky

Příští týden zprvu nabídne podobné počasí jako právě končící víkend. Meteorologové ale v jeho průběhu očekávají změnu v podobě ochlazení. Po čase se také vyskytnou srážky, které by měly zlepšit situaci se suchem. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Vojáků stáhneme mnohem víc, vzkázal Trump do Německa

Nebude to jen pět tisíc vojáků, naznačil americký prezident Donald Trump ohledně plánů na stažení armádních příslušníků z Německa. Spojené státy americké mají u našich sousedů svou nejpočetnější evropskou posádku. 

Maraton omezí pražskou dopravu. Využijte metro, radí dopravce

Městská hromadná doprava v Praze dnes nebude fungovat tak, jak bývá zvykem. V hlavním městě se totiž koná běžecký závod, který zásadně ovlivní provoz povrchové dopravy, tedy tramvají a autobusů. Metro bude fungovat bez problémů. 

