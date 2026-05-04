Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani je v nemocnici v kritickém stavu

Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani byl hospitalizován a jeho stav je podle mluvčího „kritický, ale stabilizovaný“. Zprávu o zdravotních komplikacích jednaosmdesátiletého politika zveřejnil v neděli večer jeho zástupce Ted Goodman. Mluvčí ve svém příspěvku na sociálních sítích označil Giulianiho za bojovníka, který se každé životní výzvě postavil s neochvějnou silou, a požádal veřejnost o modlitby.
Zatím zůstává nejasné, co přesně bylo příčinou převozu do nemocnice ani jak dlouho v ní politik pobývá. Giuliani ještě v pátek večer vysílal svou online show z Floridy, během které však poznamenal, že se necítí úplně ve formě a jeho hlas zní unaveně. Od té doby se jeho zdravotní stav zřejmě prudce zhoršil, což vedlo k nutnosti lékařského zákroku.
K situaci se na své platformě Truth Social vyjádřil také Donald Trump, který svého bývalého právníka označil za „skutečného bojovníka“ a zdaleka nejlepšího starostu v historii New Yorku. Trump ve svém příspěvku vyjádřil nad stavem Giulianiho hluboký smutek. Zároveň bez předložení důkazů prohlásil, že se jeho spolupracovník ve všem mýlil a že se jej demokraté pokusili zničit.
Rudy Giuliani si získal celosvětové uznání především svým postupem po teroristických útocích z 11. září 2001, za což si vysloužil přezdívku „starosta Ameriky“. V pozdějších letech se však do povědomí veřejnosti zapsal spíše jako právní zástupce Donalda Trumpa. Angažoval se zejména v neúspěšných snahách o zpochybnění výsledků prezidentských voleb v roce 2020.
Tyto aktivity vedly k řadě právních problémů, včetně trestních obvinění ve dvou amerických státech a žaloby za pomluvu od volebních úředníků. Giuliani veškerá pochybení v trestních případech popírá a Donald Trump mu v souvislosti s těmito kauzami udělil milost. Politik se se zdravotními problémy potýkal již v loňském roce, kdy byl hospitalizován po autonehodě v New Hampshire.
Související
Trumpův právník Rudy Giuliani nesmí vykonávat advokacii. Lhal o ukradených volbách
Giuliani stane před soudem v Georgii i sám, bez Trumpa. Kvůli údajné pomluvě
Aktuálně se děje
před 36 minutami
Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani je v nemocnici v kritickém stavu
před 1 hodinou
Není kam utéct. Na palubě turistické lodi se šíří smrtelný virus
před 2 hodinami
Trump zahájil Projekt Svoboda. Armáda bude vyvádět uvízlá plavidla z Hormuzského průlivu
před 3 hodinami
Předčasné letní počasí definitivně ukončilo zimu v Česku
včera
Trump slíbil zrušení cel na whiskey. Zásluhy připsal králi Karlovi
včera
Čeká Real Madrid velký fotbalový návrat? Šéf klubu si přeje příchod trenéra Mourinha
včera
Vracím České televizi peníze, přiznal novinář Moravec
včera
Kupka se opřel do Babiše kvůli novému zmocněnci Landovskému
včera
Počasí se po víkendu změní, i když ne hned. Dorazí i kýžené srážky
včera
Hasiči hasí požár v Českém Švýcarsku na několika úsecích. Počasí vše komplikuje
včera
Spotify se snaží upozornit na hudbu od AI. Experti ale varují
včera
Vojáků stáhneme mnohem víc, vzkázal Trump do Německa
včera
Je to politická akce, nikoliv vojenské cvičení, odmítl Macinka účast Pavla na summitu NATO
včera
Německo poprvé zareagovalo na ohlášené stažení tisíců amerických vojáků
včera
Nové varování před požáry. Meteorologové rozšířili výstrahu
včera
Trump prozkoumá nový íránský mírový návrh. Dopředu ale naznačil, jak se zachová
včera
Babiš si prosadil dalšího zmocněnce. Landovský má dohlédnout na obranné výdaje
včera
Devět zraněných po nehodě horské dráhy v Hradci Králové. Případ řeší policie
včera
Rakouská policie zadržela muže v kauze otrávených dětských výživ
včera
Maraton omezí pražskou dopravu. Využijte metro, radí dopravce
Městská hromadná doprava v Praze dnes nebude fungovat tak, jak bývá zvykem. V hlavním městě se totiž koná běžecký závod, který zásadně ovlivní provoz povrchové dopravy, tedy tramvají a autobusů. Metro bude fungovat bez problémů.
Zdroj: Jan Hrabě