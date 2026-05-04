Policie obvinila exministra Pavla Blažka v bitcoinové kauze

V kauze darování kryptoměn Ministerstvu spravedlnosti nastal zásadní obrat. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili další tři osoby ze zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti, tedy z praní špinavých peněz. Podle informací serveru Seznam Zprávy figuruje mezi obviněnými i bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).
Spolu s exministrem, který kvůli této aféře již v loňském roce rezignoval, čelí stíhání také jeho tehdejší náměstek Radomír Daňhel a brněnský advokát Kárim Titz. Ten zastupuje programátora Tomáše Jiřikovského, jenž státu bitcoiny původně věnoval. Žalobci uvádějí, že dva z obviněných jsou považováni za pachatele a třetí za organizátora celé akce.
Šéf Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Radim Dragoun potvrdil, že stíhané skutky přímo souvisejí s procesem darování bitcoinů resortu spravedlnosti. Podstata obvinění ze zneužití pravomoci spočívá v tom, že úřední osoby měly jednat v rozporu se zákonem s cílem zajistit někomu neoprávněný prospěch. V případě prokázání viny hrozí aktérům až dvanáctiletý trest odnětí svobody.
Kromě zneužití úřadu se vyšetřování zaměřuje na legalizaci výnosů z trestné činnosti. Podle žalobců šlo jednak o převádění majetku, který pocházel z kriminální činnosti jiného člověka, a jednak o snahu zakrýt původ těchto prostředků. Celá operace měla být podle detektivů nastavena tak, aby bylo prakticky nemožné dohledat, odkud digitální měna skutečně pochází.
Případ, který otřásl českou politickou scénou, dozoruje olomoucké vrchní státní zastupitelství. Vyšetřovatelé se domnívají, že darování kryptoměny státu nebylo nezištným činem, ale promyšleným pokusem o „vyprání“ nelegálně získaných prostředků pod záštitou státní instituce. Aktuální obvinění jsou výsledkem dlouhodobého prověřování transakcí, které původně měly resortu přinést finanční dar, ale nakonec vedly k pádu ministra a rozsáhlému trestnímu stíhání.
Související
Ať koná policie, vyzvala Decroix po konci koordinátora bitcoinové kauzy
Spolu odolává možným dopadům bitcoinové kauzy, ukazuje průzkum
Aktuálně se děje
před 45 minutami
Policie obvinila exministra Pavla Blažka v bitcoinové kauze
před 1 hodinou
Vláda schválila obnovení povinného EET. Vrací také školkovné
před 2 hodinami
Trump stupňuje tlak na OSN. Už tak čelí bezprostřednímu finančnímu kolapsu varuje Guterres
před 3 hodinami
Trumpův Projekt Svoboda vyvolává mezi experty řadu otázek. Íránu ale výrazně uškodí
před 4 hodinami
Babiš zpražil Turka: Kdyby měl podobnou rétoriku jako ministr, ve vládě by nezůstal
před 4 hodinami
Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani je v nemocnici v kritickém stavu
před 5 hodinami
Není kam utéct. Na palubě turistické lodi se šíří smrtelný virus
před 6 hodinami
Trump zahájil Projekt Svoboda. Armáda bude vyvádět uvízlá plavidla z Hormuzského průlivu
před 7 hodinami
Předčasné letní počasí definitivně ukončilo zimu v Česku
včera
Trump slíbil zrušení cel na whiskey. Zásluhy připsal králi Karlovi
včera
Čeká Real Madrid velký fotbalový návrat? Šéf klubu si přeje příchod trenéra Mourinha
včera
Vracím České televizi peníze, přiznal novinář Moravec
včera
Kupka se opřel do Babiše kvůli novému zmocněnci Landovskému
včera
Počasí se po víkendu změní, i když ne hned. Dorazí i kýžené srážky
včera
Hasiči hasí požár v Českém Švýcarsku na několika úsecích. Počasí vše komplikuje
včera
Spotify se snaží upozornit na hudbu od AI. Experti ale varují
včera
Vojáků stáhneme mnohem víc, vzkázal Trump do Německa
včera
Je to politická akce, nikoliv vojenské cvičení, odmítl Macinka účast Pavla na summitu NATO
včera
Německo poprvé zareagovalo na ohlášené stažení tisíců amerických vojáků
včera
Nové varování před požáry. Meteorologové rozšířili výstrahu
Meteorologové v neděli v novém znění zopakovali výstrahu před vznikem a šířením požárů. Konkrétně prodloužili její platnost a rozšířili oblast, které se nebezpečí týká, na celé Čechy s výjimkou západních a celou Moravu i Slezsko.
Zdroj: Jan Hrabě