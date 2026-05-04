Předčasné letní počasí definitivně ukončilo zimu v Česku

Do Česka v úvodních květnových dnech předčasně dorazilo letní počasí a definitivně ukončilo zimu. I na hřebeni Krkonoš o víkendu roztála souvislá sněhová pokrývka. Sníh tak zmizel z našich nejvyšších hor výrazně dříve, než bývá zvykem, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Sobota byla podle meteorologů posledním dnem zimy, kdy byla na některé ze stanic hlášena souvislá sněhová pokrývka. Konkrétně šlo o Černou horu v Krkonoších, kde leželo sedm centimetrů sněhu.
"Velmi podobné je to na celém hřebeni Krkonoš. Období se souvislou sněhovou pokrývkou zde začalo 24. 12. a sníh tu vydržel ležet 130 dnů, což je zatím nejkratší období v poměrně krátké řadě měření (6 let). Nejdéle zde ležel sníh v sezoně 2021/22 (181 dní od 23. 11. do 22. 5.)," uvedl ústav na sociální síti X.
Experti na počasí zmínili, že zejména vlivem mrazivého přelomu listopadu a prosince se provozovatelům skiareálů podařilo připravit většinou velmi dobré podmínky pro lyžování na sjezdových tratí.
"Horší už to bylo v zimní sezoně pro vyznavače běžeckého lyžování. Na níže položených či na oblevy exponovaných úsecích tratí byla sezona poměrně krátká a navíc i přerušovaná," dodali meteorologové.
Městská hromadná doprava v Praze dnes nebude fungovat tak, jak bývá zvykem. V hlavním městě se totiž koná běžecký závod, který zásadně ovlivní provoz povrchové dopravy, tedy tramvají a autobusů. Metro bude fungovat bez problémů.
