Nagyová dostala za kauzu Čapí hnízdo podmínku. Selhání justice, opáčil Babiš

Libor Novák

4. května 2026 14:46

Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Vleklá kauza padesátimilionové dotace na stavbu Farmy Čapí hnízdo dospěla u Městského soudu v Praze k přelomovému rozuzlení. Soudce Jan Šott v pondělí vynesl odsuzující verdikt nad europoslankyní a bývalou manažerkou holdingu Agrofert Janou Nagyovou. Ta byla za dotační podvod potrestána třemi lety vězení s podmíněným odkladem na pět let a pokutou ve výši půl milionu korun.

Případ druhého obžalovaného, majitele farmy a současného premiéra Andreje Babiše, zůstává prozatím otevřený. Přestože odvolací Vrchní soud v Praze dříve konstatoval, že míra zavinění je u obou podezřelých stejná, Babiše v tuto chvíli chrání poslanecká imunita.

Vzhledem k tomu, že jej Sněmovna ke stíhání nevydala, bude muset justice s vynesením rozsudku počkat až do skončení jeho poslaneckého mandátu. Očekává se, že pokud by se v Babišově případu postupovalo podle stejné logiky jako u Nagyové, hrozil by mu shodný trest, pouze s výrazně vyšší peněžitou sankcí, kterou žalobce dříve navrhoval ve výši deseti milionů korun.

Samotné vynesení rozsudku doprovázel neobvyklý komentář soudce Jana Šotta. Ten otevřeně přiznal, že jeho senát je o vině Nagyové stále na pochybách a osobně by se přikláněl k osvobození, které v minulosti již dvakrát vynesl. Byl však vázán právním názorem nadřízeného Vrchního soudu, který předchozí zprošťující rozsudky zrušil a vinu obžalovaných v podstatě předjímal. Šott uvedlo, že další prodlužování procesu by nebylo účelné a že odsouzená má nyní možnost bránit se u Nejvyššího či Ústavního soudu.

Premiér Andrej Babiš reagoval na odsouzení své spolupracovnice velmi ostře. Rozhodnutí označil za „individuální selhání justice“ a „odsouzení na objednávku“. Na sociálních sítích vyjádřil podiv nad tím, že soudce poslal Nagyovou do vězení i přes své osobní přesvědčení o její nevině. Babiš celou kauzu dlouhodobě interpretuje jako politický proces, jehož cílem je zlikvidovat jej jako politického soupeře, a trvá na tom, že dotace byla udělena zcela v souladu se zákonem.

Soudce Šott v odůvodnění zdůraznil, že musel respektovat hierarchii soudní moci, i když je přesvědčen, že odsuzující verdikt je v rozporu s principem presumpce neviny. Případ Nagyové tak pravděpodobně bude pokračovat u vyšších instancí, zatímco politicky sledovanější část týkající se premiéra Babiše zůstává kvůli imunitě v právním vakuu.

