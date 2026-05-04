Není kam utéct. Na palubě turistické lodi se šíří smrtelný virus

Libor Novák

4. května 2026 9:21

Lodní doprava, ilustrační foto Foto: Pixabay

Na palubě expediční lodi MV Hondius, která se plavila z Argentiny na Kapverdy, vypukla nákaza nebezpečným hantavirem. Tato tragická událost si vyžádala již tři oběti na životech, zatímco pět dalších osob onemocnělo. Mezi mrtvými je nizozemský pár; sedmdesátiletý muž zemřel po náhlých horečkách a bolestech břicha při příjezdu na ostrov Svatá Helena, jeho devětašedesátiletá partnerka pak podlehla nemoci v nemocnici v Johannesburgu.

Třetí oběť zůstává podle dostupných informací stále na palubě plavidla. V kritickém stavu se momentálně nachází také britský občan ve věku 69 let, který je hospitalizován na jednotce intenzivní péče v Jihoafrické republice. Místní úřady potvrdily, že jeho test na přítomnost viru byl pozitivní. Kromě něj vyžadují naléhavou lékařskou péči také dva členové posádky, kteří vykazují příznaky onemocnění.

Loď provozovaná společností Oceanwide Expeditions vyplula 20. března z argentinského přístavu Ushuaia a na palubě nese přibližně 150 turistů z různých zemí. Cesta měla původně skončit 4. května na Kapverdách, situace se však dramaticky zkomplikovala. Hantavirus, který způsobuje těžké respirační potíže, se na lidi obvykle přenáší z hlodavců prostřednictvím jejich výkalů nebo moči.

Provozovatel plavidla potvrdil, že v současné době řeší na palubě MV Hondius u pobřeží Kapverd kritickou zdravotní situaci. Navzdory vážnosti stavu nemocných však kapverdské úřady do pozdních nedělních hodin nepovolily vylodění hostů ani zahájení lékařského screeningu. Místní zdravotníci sice loď navštívili, aby posoudili stav dvou symptomatických osob, o jejich převozu do nemocnice však zatím nerozhodli.

Prioritou společnosti Oceanwide Expeditions je nyní zajistit rychlou a adekvátní péči pro všechny nemocné. Nizozemské úřady již souhlasily s tím, že povedou společné úsilí o repatriaci dvou pacientů s příznaky z Kapverd zpět do Nizozemska. Součástí tohoto transportu má být také tělo zemřelé osoby a jeden další cestující, který byl s nebožtíkem v blízkém kontaktu, ačkoliv sám nevykazuje žádné symptomy.

Celý proces repatriace ovšem závisí na mnoha faktorech, zejména na povolení a podpoře ze strany místních kapverdských orgánů. Provozovatel lodi zdůraznil, že je v úzkém kontaktu s rodinami postižených a snaží se jim poskytnout maximální možnou podporu. Bezpečnost a zdraví všech cestujících i posádky jsou podle vyjádření firmy v tuto chvíli absolutní prioritou.

Na řešení krize se podílejí mezinárodní organizace včetně Světové zdravotnické organizace (WHO) a nizozemského institutu pro veřejné zdraví RIVM. Do jednání jsou zapojena také příslušná velvyslanectví a nizozemské ministerstvo zahraničí. Vylodění zbývajících hostů a jejich následné testování vyžaduje koordinaci s místními úřady, se kterými probíhají intenzivní konzultace.

Expediční společnost v současné době zjišťuje všechna fakta a pracuje na zajištění dalších kroků a následné péče. Světová zdravotnická organizace zatím oficiálně potvrdila jeden případ nákazy hantavirem a u pěti dalších osob na tuto diagnózu existuje důvodné podezření. Situace na lodi zůstává velmi vážná a další aktualizace budou poskytnuty, jakmile budou k dispozici nové informace.

Expedice v polárních vodách a na otevřeném Atlantiku s sebou vždy nesou rizika, ovšem propuknutí takto závažného virového onemocnění je v moderní námořní dopravě výjimečné. Aktuálně se čeká na rozhodnutí, kdy a za jakých podmínek bude moci zbytek posádky a turistů opustit plavidlo. Společnost Oceanwide Expeditions pokračuje v úsilí o stabilizaci situace na palubě MV Hondius.

Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani je v nemocnici v kritickém stavu

Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani byl hospitalizován a jeho stav je podle mluvčího „kritický, ale stabilizovaný“. Zprávu o zdravotních komplikacích jednaosmdesátiletého politika zveřejnil v neděli večer jeho zástupce Ted Goodman. Mluvčí ve svém příspěvku na sociálních sítích označil Giulianiho za bojovníka, který se každé životní výzvě postavil s neochvějnou silou, a požádal veřejnost o modlitby.

Trump zahájil Projekt Svoboda. Armáda bude vyvádět uvízlá plavidla z Hormuzského průlivu

Americký prezident Donald Trump oznámil, že ozbrojené síly Spojených států začnou od pondělního rána blízkovýchodního času vyvádět uvízlá plavidla z Hormuzského průlivu. Tato klíčová námořní cesta, která slouží pro přepravu ropy, plynu i kontejnerového zboží, byla po týdnech íránských útoků a následné americké blokády fakticky neprůjezdná. Podle šéfa Mezinárodní námořní organizace zůstalo v této oblasti od začátku konfliktu mezi USA a Íránem uvězněno přibližně 2 000 lodí a 20 000 námořníků.

Předčasné letní počasí definitivně ukončilo zimu v Česku

Do Česka v úvodních květnových dnech předčasně dorazilo letní počasí a definitivně ukončilo zimu. I na hřebeni Krkonoš o víkendu roztála souvislá sněhová pokrývka. Sníh tak zmizel z našich nejvyšších hor výrazně dříve, než bývá zvykem, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

Čeká Real Madrid velký fotbalový návrat? Šéf klubu si přeje příchod trenéra Mourinha

Na dveře španělského fotbalu klepe zřejmě jeden z nejznámějších fotbalových trenérů José Mourinho. V zákulisí se totiž hodně hovoří o tom, že samotný prezident slavného španělského velkoklubu Realu Madrid Fiorentino Pérez si přeje, aby se do jeho klubu po třinácti letech vrátil právě známý charismatický Portugalec. A právě on by měl být skutečně pro Péreze tou první volbou. Alespoň s takovou informací přišel španělský sportovní novinář David Ornstein na svém účtu na síti X.

Kupka se opřel do Babiše kvůli novému zmocněnci Landovskému

Opozice již kritizuje krok Babišovy vlády, která zřizuje další post zmocněnce. Někdejší český velvyslanec při NATO Jakub Landovský bude nově vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Do Babiše se kvůli tomu opřel šéf občanských demokratů Martin Kupka (ODS). 

Počasí se po víkendu změní, i když ne hned. Dorazí i kýžené srážky

Příští týden zprvu nabídne podobné počasí jako právě končící víkend. Meteorologové ale v jeho průběhu očekávají změnu v podobě ochlazení. Po čase se také vyskytnou srážky, které by měly zlepšit situaci se suchem. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Vojáků stáhneme mnohem víc, vzkázal Trump do Německa

Nebude to jen pět tisíc vojáků, naznačil americký prezident Donald Trump ohledně plánů na stažení armádních příslušníků z Německa. Spojené státy americké mají u našich sousedů svou nejpočetnější evropskou posádku. 

Maraton omezí pražskou dopravu. Využijte metro, radí dopravce

Městská hromadná doprava v Praze dnes nebude fungovat tak, jak bývá zvykem. V hlavním městě se totiž koná běžecký závod, který zásadně ovlivní provoz povrchové dopravy, tedy tramvají a autobusů. Metro bude fungovat bez problémů. 

