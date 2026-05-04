Není kam utéct. Na palubě turistické lodi se šíří smrtelný virus

Na palubě expediční lodi MV Hondius, která se plavila z Argentiny na Kapverdy, vypukla nákaza nebezpečným hantavirem. Tato tragická událost si vyžádala již tři oběti na životech, zatímco pět dalších osob onemocnělo. Mezi mrtvými je nizozemský pár; sedmdesátiletý muž zemřel po náhlých horečkách a bolestech břicha při příjezdu na ostrov Svatá Helena, jeho devětašedesátiletá partnerka pak podlehla nemoci v nemocnici v Johannesburgu.
Třetí oběť zůstává podle dostupných informací stále na palubě plavidla. V kritickém stavu se momentálně nachází také britský občan ve věku 69 let, který je hospitalizován na jednotce intenzivní péče v Jihoafrické republice. Místní úřady potvrdily, že jeho test na přítomnost viru byl pozitivní. Kromě něj vyžadují naléhavou lékařskou péči také dva členové posádky, kteří vykazují příznaky onemocnění.
Loď provozovaná společností Oceanwide Expeditions vyplula 20. března z argentinského přístavu Ushuaia a na palubě nese přibližně 150 turistů z různých zemí. Cesta měla původně skončit 4. května na Kapverdách, situace se však dramaticky zkomplikovala. Hantavirus, který způsobuje těžké respirační potíže, se na lidi obvykle přenáší z hlodavců prostřednictvím jejich výkalů nebo moči.
Provozovatel plavidla potvrdil, že v současné době řeší na palubě MV Hondius u pobřeží Kapverd kritickou zdravotní situaci. Navzdory vážnosti stavu nemocných však kapverdské úřady do pozdních nedělních hodin nepovolily vylodění hostů ani zahájení lékařského screeningu. Místní zdravotníci sice loď navštívili, aby posoudili stav dvou symptomatických osob, o jejich převozu do nemocnice však zatím nerozhodli.
Prioritou společnosti Oceanwide Expeditions je nyní zajistit rychlou a adekvátní péči pro všechny nemocné. Nizozemské úřady již souhlasily s tím, že povedou společné úsilí o repatriaci dvou pacientů s příznaky z Kapverd zpět do Nizozemska. Součástí tohoto transportu má být také tělo zemřelé osoby a jeden další cestující, který byl s nebožtíkem v blízkém kontaktu, ačkoliv sám nevykazuje žádné symptomy.
Celý proces repatriace ovšem závisí na mnoha faktorech, zejména na povolení a podpoře ze strany místních kapverdských orgánů. Provozovatel lodi zdůraznil, že je v úzkém kontaktu s rodinami postižených a snaží se jim poskytnout maximální možnou podporu. Bezpečnost a zdraví všech cestujících i posádky jsou podle vyjádření firmy v tuto chvíli absolutní prioritou.
Na řešení krize se podílejí mezinárodní organizace včetně Světové zdravotnické organizace (WHO) a nizozemského institutu pro veřejné zdraví RIVM. Do jednání jsou zapojena také příslušná velvyslanectví a nizozemské ministerstvo zahraničí. Vylodění zbývajících hostů a jejich následné testování vyžaduje koordinaci s místními úřady, se kterými probíhají intenzivní konzultace.
Expediční společnost v současné době zjišťuje všechna fakta a pracuje na zajištění dalších kroků a následné péče. Světová zdravotnická organizace zatím oficiálně potvrdila jeden případ nákazy hantavirem a u pěti dalších osob na tuto diagnózu existuje důvodné podezření. Situace na lodi zůstává velmi vážná a další aktualizace budou poskytnuty, jakmile budou k dispozici nové informace.
Expedice v polárních vodách a na otevřeném Atlantiku s sebou vždy nesou rizika, ovšem propuknutí takto závažného virového onemocnění je v moderní námořní dopravě výjimečné. Aktuálně se čeká na rozhodnutí, kdy a za jakých podmínek bude moci zbytek posádky a turistů opustit plavidlo. Společnost Oceanwide Expeditions pokračuje v úsilí o stabilizaci situace na palubě MV Hondius.
