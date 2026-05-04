Vláda schválila obnovení povinného EET. Vrací také školkovné

Po téměř sedmi letech se do českého podnikatelského prostředí vrací povinná elektronická evidence tržeb. Současná vládní koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů na svém pondělním zasedání schválila projekt pracovně nazvaný „EET 2.0“, který by měl začít fungovat od ledna příštího roku. Návrh nyní míří k posouzení do Poslanecké sněmovny.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) označila znovuzavedení evidence za klíčový krok k narovnání podnikatelského prostředí. Podle ní systém zabrání nekalé konkurenci, kdy někteří podnikatelé umělým snižováním tržeb získávají neoprávněnou výhodu nad těmi poctivými. Nová verze má být navíc technologicky vyspělejší a administrativně výrazně jednodušší než její předchůdkyně.
Hlavní změnou oproti minulosti je digitalizace celého procesu. Podnikatelé již nebudou muset povinně tisknout papírové účtenky, pokud o ně zákazník sám nepožádá. K evidenci budou stačit běžná zařízení jako mobilní telefony nebo tablety, přičemž Finanční správa přislíbila nejmenším živnostníkům aplikaci zcela zdarma. Zcela také zaniká dřívější papírová forma evidence určená pro místa bez internetu.
Stát si od tohoto kroku slibuje roční přínos do veřejných rozpočtů ve výši přibližně 14,4 miliardy korun. Pro podnikatele, kteří se do systému zapojí, vláda navrhuje jednorázovou slevu na dani ve výši 5 000 korun jako kompenzaci za pořízení techniky. Specifický režim čeká živnostníky v paušální dani – ti budou moci být od EET osvobozeni, ovšem výměnou za zvýšení sazeb jejich paušálních odvodů.
Vládní návrh však není jen o evidenci tržeb, ale obsahuje i balíček daňových úlev, které mají podnikatelům a rodinám ulehčit. Zákon počítá s obnovením populárního „školkovného“ (slevy za umístění dítěte do školky) a daňové slevy na studenta ve výši 4 020 korun ročně. Obě tyto slevy by mělo být možné poprvé uplatnit v daňovém přiznání za rok 2027.
Další významnou změnou je zrušení limitů na nepeněžní benefity pro zaměstnance, které zavedl předchozí kabinet. Vláda se rozhodla vyjít vstříc také gastronomii – daň z přidané hodnoty na nealkoholické nápoje podávané v restauracích má klesnout z 21 na 12 procent. Nově by mělo být od daně z příjmů zcela osvobozeno také spropitné, což by mělo narovnat praxi v obsluze.
Ministerstvo financí odhaduje, že tyto daňové úlevy vyjdou státní pokladnu na více než 3 miliardy korun, k čemuž je nutné připočíst výpadky v řádu stovek milionů za snížené DPH a osvobozené spropitné. Resort však věří, že zvýšený výběr daní díky EET tyto výdaje bohatě pokryje.
