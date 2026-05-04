Vláda schválila obnovení povinného EET. Vrací také školkovné

Libor Novák

4. května 2026 13:17

Nová vláda Andreje Babiše na první tiskové konferenci. (15.12.2025) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Po téměř sedmi letech se do českého podnikatelského prostředí vrací povinná elektronická evidence tržeb. Současná vládní koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů na svém pondělním zasedání schválila projekt pracovně nazvaný „EET 2.0“, který by měl začít fungovat od ledna příštího roku. Návrh nyní míří k posouzení do Poslanecké sněmovny.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) označila znovuzavedení evidence za klíčový krok k narovnání podnikatelského prostředí. Podle ní systém zabrání nekalé konkurenci, kdy někteří podnikatelé umělým snižováním tržeb získávají neoprávněnou výhodu nad těmi poctivými. Nová verze má být navíc technologicky vyspělejší a administrativně výrazně jednodušší než její předchůdkyně.

Hlavní změnou oproti minulosti je digitalizace celého procesu. Podnikatelé již nebudou muset povinně tisknout papírové účtenky, pokud o ně zákazník sám nepožádá. K evidenci budou stačit běžná zařízení jako mobilní telefony nebo tablety, přičemž Finanční správa přislíbila nejmenším živnostníkům aplikaci zcela zdarma. Zcela také zaniká dřívější papírová forma evidence určená pro místa bez internetu.

Stát si od tohoto kroku slibuje roční přínos do veřejných rozpočtů ve výši přibližně 14,4 miliardy korun. Pro podnikatele, kteří se do systému zapojí, vláda navrhuje jednorázovou slevu na dani ve výši 5 000 korun jako kompenzaci za pořízení techniky. Specifický režim čeká živnostníky v paušální dani – ti budou moci být od EET osvobozeni, ovšem výměnou za zvýšení sazeb jejich paušálních odvodů.

Vládní návrh však není jen o evidenci tržeb, ale obsahuje i balíček daňových úlev, které mají podnikatelům a rodinám ulehčit. Zákon počítá s obnovením populárního „školkovného“ (slevy za umístění dítěte do školky) a daňové slevy na studenta ve výši 4 020 korun ročně. Obě tyto slevy by mělo být možné poprvé uplatnit v daňovém přiznání za rok 2027.

Další významnou změnou je zrušení limitů na nepeněžní benefity pro zaměstnance, které zavedl předchozí kabinet. Vláda se rozhodla vyjít vstříc také gastronomii – daň z přidané hodnoty na nealkoholické nápoje podávané v restauracích má klesnout z 21 na 12 procent. Nově by mělo být od daně z příjmů zcela osvobozeno také spropitné, což by mělo narovnat praxi v obsluze.

Ministerstvo financí odhaduje, že tyto daňové úlevy vyjdou státní pokladnu na více než 3 miliardy korun, k čemuž je nutné připočíst výpadky v řádu stovek milionů za snížené DPH a osvobozené spropitné. Resort však věří, že zvýšený výběr daní díky EET tyto výdaje bohatě pokryje.  

před 45 minutami

Policie obvinila exministra Pavla Blažka v bitcoinové kauze

Martin Kupka

Kupka se opřel do Babiše kvůli novému zmocněnci Landovskému

Opozice již kritizuje krok Babišovy vlády, která zřizuje další post zmocněnce. Někdejší český velvyslanec při NATO Jakub Landovský bude nově vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Do Babiše se kvůli tomu opřel šéf občanských demokratů Martin Kupka (ODS). 

V kauze darování kryptoměn Ministerstvu spravedlnosti nastal zásadní obrat. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili další tři osoby ze zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti, tedy z praní špinavých peněz. Podle informací serveru Seznam Zprávy figuruje mezi obviněnými i bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

před 2 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump stupňuje tlak na OSN. Už tak čelí bezprostřednímu finančnímu kolapsu varuje Guterres

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa stupňuje tlak na OSN a mezinárodní humanitární sektor. Pod hrozbou dalších rozpočtových škrtů prosazuje novou strategii „obchod místo pomoci“ (trade over aid), která má upřednostňovat zájmy amerických firem a volný trh před tradiční rozvojovou asistencí. Tento posun vyvolává u expertů obavy z globálního dominového efektu, který by mohl stát životy milionů lidí.

před 3 hodinami

Prezident Trump

Trumpův Projekt Svoboda vyvolává mezi experty řadu otázek. Íránu ale výrazně uškodí

Plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na vyvádění obchodních lodí z Hormuzského průlivu, známý jako Projekt Svoboda, vyvolává mezi vojenskými experty i zástupci přepravních společností řadu nezodpovězených otázek. Přestože operace oficiálně začala v pondělí ráno, stále není jasné, jak přesně budou americké síly v této strategicky citlivé a úzké vodní cestě postupovat.

před 4 hodinami

Předseda vlády Andrej Babiš

Babiš zpražil Turka: Kdyby měl podobnou rétoriku jako ministr, ve vládě by nezůstal

Premiér Andrej Babiš v televizním vystoupení zhodnotil fungování současné vládní koalice, kterou tvoří hnutí ANO společně s Motoristy a SPD. Podle jeho slov je nynější spolupráce efektivnější než v případě koalic z předminulého volebního období. I přes celkovou spokojenost si však předseda vlády neodpustil kritiku směřovanou k jednomu z koaličních partnerů.

před 4 hodinami

Rudy Giuliani

Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani je v nemocnici v kritickém stavu

Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani byl hospitalizován a jeho stav je podle mluvčího „kritický, ale stabilizovaný“. Zprávu o zdravotních komplikacích jednaosmdesátiletého politika zveřejnil v neděli večer jeho zástupce Ted Goodman. Mluvčí ve svém příspěvku na sociálních sítích označil Giulianiho za bojovníka, který se každé životní výzvě postavil s neochvějnou silou, a požádal veřejnost o modlitby.

před 5 hodinami

Lodní doprava, ilustrační foto

Není kam utéct. Na palubě turistické lodi se šíří smrtelný virus

Na palubě expediční lodi MV Hondius, která se plavila z Argentiny na Kapverdy, vypukla nákaza nebezpečným hantavirem. Tato tragická událost si vyžádala již tři oběti na životech, zatímco pět dalších osob onemocnělo. Mezi mrtvými je nizozemský pár; sedmdesátiletý muž zemřel po náhlých horečkách a bolestech břicha při příjezdu na ostrov Svatá Helena, jeho devětašedesátiletá partnerka pak podlehla nemoci v nemocnici v Johannesburgu.

před 6 hodinami

Hormuzský průliv

Trump zahájil Projekt Svoboda. Armáda bude vyvádět uvízlá plavidla z Hormuzského průlivu

Americký prezident Donald Trump oznámil, že ozbrojené síly Spojených států začnou od pondělního rána blízkovýchodního času vyvádět uvízlá plavidla z Hormuzského průlivu. Tato klíčová námořní cesta, která slouží pro přepravu ropy, plynu i kontejnerového zboží, byla po týdnech íránských útoků a následné americké blokády fakticky neprůjezdná. Podle šéfa Mezinárodní námořní organizace zůstalo v této oblasti od začátku konfliktu mezi USA a Íránem uvězněno přibližně 2 000 lodí a 20 000 námořníků.

před 7 hodinami

Počasí

Předčasné letní počasí definitivně ukončilo zimu v Česku

Do Česka v úvodních květnových dnech předčasně dorazilo letní počasí a definitivně ukončilo zimu. I na hřebeni Krkonoš o víkendu roztála souvislá sněhová pokrývka. Sníh tak zmizel z našich nejvyšších hor výrazně dříve, než bývá zvykem, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

José Mourinho

Čeká Real Madrid velký fotbalový návrat? Šéf klubu si přeje příchod trenéra Mourinha

Na dveře španělského fotbalu klepe zřejmě jeden z nejznámějších fotbalových trenérů José Mourinho. V zákulisí se totiž hodně hovoří o tom, že samotný prezident slavného španělského velkoklubu Realu Madrid Fiorentino Pérez si přeje, aby se do jeho klubu po třinácti letech vrátil právě známý charismatický Portugalec. A právě on by měl být skutečně pro Péreze tou první volbou. Alespoň s takovou informací přišel španělský sportovní novinář David Ornstein na svém účtu na síti X.

Martin Kupka

Kupka se opřel do Babiše kvůli novému zmocněnci Landovskému

Opozice již kritizuje krok Babišovy vlády, která zřizuje další post zmocněnce. Někdejší český velvyslanec při NATO Jakub Landovský bude nově vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Do Babiše se kvůli tomu opřel šéf občanských demokratů Martin Kupka (ODS). 

Deštivé jarní počasí

Počasí se po víkendu změní, i když ne hned. Dorazí i kýžené srážky

Příští týden zprvu nabídne podobné počasí jako právě končící víkend. Meteorologové ale v jeho průběhu očekávají změnu v podobě ochlazení. Po čase se také vyskytnou srážky, které by měly zlepšit situaci se suchem. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Donald Trump

Vojáků stáhneme mnohem víc, vzkázal Trump do Německa

Nebude to jen pět tisíc vojáků, naznačil americký prezident Donald Trump ohledně plánů na stažení armádních příslušníků z Německa. Spojené státy americké mají u našich sousedů svou nejpočetnější evropskou posádku. 

Nové varování před požáry. Meteorologové rozšířili výstrahu

Meteorologové v neděli v novém znění zopakovali výstrahu před vznikem a šířením požárů. Konkrétně prodloužili její platnost a rozšířili oblast, které se nebezpečí týká, na celé Čechy s výjimkou západních a celou Moravu i Slezsko. 

