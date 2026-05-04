Trump zahájil Projekt Svoboda. Armáda bude vyvádět uvízlá plavidla z Hormuzského průlivu

Americký prezident Donald Trump oznámil, že ozbrojené síly Spojených států začnou od pondělního rána blízkovýchodního času vyvádět uvízlá plavidla z Hormuzského průlivu. Tato klíčová námořní cesta, která slouží pro přepravu ropy, plynu i kontejnerového zboží, byla po týdnech íránských útoků a následné americké blokády fakticky neprůjezdná. Podle šéfa Mezinárodní námořní organizace zůstalo v této oblasti od začátku konfliktu mezi USA a Íránem uvězněno přibližně 2 000 lodí a 20 000 námořníků.
Nová operace dostala oficiální název Projekt Svoboda a Donald Trump ji označil za důležité humanitární gesto. Prezident zdůraznil, že řadě těchto plavidel již docházejí zásoby potravin a další nezbytný materiál pro udržení zdraví a hygieny početných posádek. Cílem je podle jeho slov uvolnit cestu lidem a společnostem, které se staly oběťmi okolností a v konfliktu figurují pouze jako nevinní diváci.
Americká armáda do této rozsáhlé akce zapojí značné kapacity včetně torpédoborců s řízenými střelami a více než stovky letadel operujících ze země i z moře. Na zajištění bezpečného průjezdu se bude podílet zhruba 15 000 příslušníků amerických ozbrojených sil. Trump uvedl, že pomoc je směřována zemím z celého světa, které nejsou do současného sporu na Blízkém východě nijak zapojeny.
Prezident ve svém prohlášení na sociálních sítích vysvětlil, že Spojené státy vyhověly žádostem mnoha států o pomoc při osvobození jejich plavidel. Ačkoliv neupřesnil, kterých konkrétních zemí se tato asistence týká, zdůraznil jejich neutralitu v probíhajícím násilném sporu. Podle Trumpa je bezpečné vyvedení lodí z omezených vodních cest v zájmu Íránu, Spojených států i celého regionu.
Zástupci těchto zemí prý americké představitele informovali, že se do oblasti nehodlají vrátit, dokud nebude plavba opět zcela bezpečná. Donald Trump věří, že Projekt Svoboda pomůže ukázat dobrou vůli všech stran, které v posledních měsících vedly intenzivní boje. Zmínil také, že jeho zástupci vedou s Íránem velmi pozitivní diskuse, jež by mohly přinést příznivé výsledky pro všechny zúčastněné.
Současně s nabídkou pomoci však přišlo i důrazné varování před jakýmkoliv narušením tohoto humanitárního procesu. Trump prohlásil, že případné vměšování do operace bude muset být řešeno silou, což podtrhuje vážnost celé situace. Spojené státy chtějí tímto krokem umožnit civilním lodím, aby mohly pokračovat ve své obchodní činnosti bez dalšího zdržování v nebezpečné zóně.
Na íránské straně vyvolalo oznámení operace Project Freedom odmítavé reakce od některých vysokých představitelů. Ebrahim Azizi, vlivný íránský zákonodárce a bývalý velitel Revolučních gard, označil jakékoli americké zasahování za porušení příměří. Tato vyjádření naznačují, že navzdory Trumpovu optimismu ohledně diplomatických jednání zůstává situace v Hormuzském průlivu velmi napjatá.
Hormuzský průliv představuje jednu z nejdůležitějších tepen globálního obchodu, jejíž zablokování má dalekosáhlé ekonomické následky. Prezident Trump ve svém příspěvku apeloval na to, aby byl tento krok vnímán především jako snaha o nápravu situace pro ty, kteří se provinili pouze tím, že se nacházeli v nesprávný čas na nesprávném místě. Celá operace má za úkol zajistit, aby se posádky dostaly do bezpečí v co nejkratším možném termínu.
