Babiš zpražil Turka: Kdyby měl podobnou rétoriku jako ministr, ve vládě by nezůstal

Libor Novák

4. května 2026 10:42

Předseda vlády Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Premiér Andrej Babiš v televizním vystoupení zhodnotil fungování současné vládní koalice, kterou tvoří hnutí ANO společně s Motoristy a SPD. Podle jeho slov je nynější spolupráce efektivnější než v případě koalic z předminulého volebního období. I přes celkovou spokojenost si však předseda vlády neodpustil kritiku směřovanou k jednomu z koaličních partnerů.

Hlavním terčem Babišových výhrad se stali Motoristé, u kterých premiér postrádá profesionálnější přístup odpovídající vládní odpovědnosti. Podle Babiše si zástupci této strany stále plně neuvědomili, že již nejsou v opozici nebo mimo vysokou politiku. Tento deficit se podle něj projevuje především v jejich vystupování na sociálních sítích, které by mělo být uvážlivější.

Konkrétní kritika padla na hlavu vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka. Ten vyvolal rozruch svými ostrými výroky na adresu ministerských úředníků, které označil za „parazity“ a mluvil o jejich „deratizaci“. Ačkoliv se Turek později za své výrazy omluvil s vysvětlením, že cílil na aktivisty, nikoliv na řadové státní zaměstnance, Babiš označil takový styl komunikace za zbytečný a škodlivý pro celou vládu.

Premiér v pořadu Za pět minut dvanáct na TV Nova zdůraznil, že pokud by Turek zastával přímo post ministra a pokračoval v podobné rétorice, ve vládě by pod jeho vedením nezůstal. Babiš rovněž připomněl, že prezident Petr Pavel měl Turkovi původně dát šanci při jmenování, ovšem s výhradou, že agresivní styl komunikace je v exekutivních funkcích neudržitelný.

Další řešení situace a výchovu vlastních politiků nyní Babiš nechává na předsedovi Motoristů Petru Macinkovi. Premiér věří, že jeho kritika poslouží jako jasný signál a že Filip Turek pochopí, že jeho chování poškozuje pověst vládního kabinetu. Babiš zároveň popřel, že by na své partnery při jednáních křičel, a dodal, že se jeho vlastní politický styl v průběhu času zásadně změnil a uklidnil.

Kupka se opřel do Babiše kvůli novému zmocněnci Landovskému

Rudy Giuliani

Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani je v nemocnici v kritickém stavu

Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani byl hospitalizován a jeho stav je podle mluvčího „kritický, ale stabilizovaný“. Zprávu o zdravotních komplikacích jednaosmdesátiletého politika zveřejnil v neděli večer jeho zástupce Ted Goodman. Mluvčí ve svém příspěvku na sociálních sítích označil Giulianiho za bojovníka, který se každé životní výzvě postavil s neochvějnou silou, a požádal veřejnost o modlitby.

před 1 hodinou

Lodní doprava, ilustrační foto

Není kam utéct. Na palubě turistické lodi se šíří smrtelný virus

Na palubě expediční lodi MV Hondius, která se plavila z Argentiny na Kapverdy, vypukla nákaza nebezpečným hantavirem. Tato tragická událost si vyžádala již tři oběti na životech, zatímco pět dalších osob onemocnělo. Mezi mrtvými je nizozemský pár; sedmdesátiletý muž zemřel po náhlých horečkách a bolestech břicha při příjezdu na ostrov Svatá Helena, jeho devětašedesátiletá partnerka pak podlehla nemoci v nemocnici v Johannesburgu.

před 2 hodinami

Hormuzský průliv

Trump zahájil Projekt Svoboda. Armáda bude vyvádět uvízlá plavidla z Hormuzského průlivu

Americký prezident Donald Trump oznámil, že ozbrojené síly Spojených států začnou od pondělního rána blízkovýchodního času vyvádět uvízlá plavidla z Hormuzského průlivu. Tato klíčová námořní cesta, která slouží pro přepravu ropy, plynu i kontejnerového zboží, byla po týdnech íránských útoků a následné americké blokády fakticky neprůjezdná. Podle šéfa Mezinárodní námořní organizace zůstalo v této oblasti od začátku konfliktu mezi USA a Íránem uvězněno přibližně 2 000 lodí a 20 000 námořníků.

před 4 hodinami

Počasí

Předčasné letní počasí definitivně ukončilo zimu v Česku

Do Česka v úvodních květnových dnech předčasně dorazilo letní počasí a definitivně ukončilo zimu. I na hřebeni Krkonoš o víkendu roztála souvislá sněhová pokrývka. Sníh tak zmizel z našich nejvyšších hor výrazně dříve, než bývá zvykem, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

José Mourinho

Čeká Real Madrid velký fotbalový návrat? Šéf klubu si přeje příchod trenéra Mourinha

Na dveře španělského fotbalu klepe zřejmě jeden z nejznámějších fotbalových trenérů José Mourinho. V zákulisí se totiž hodně hovoří o tom, že samotný prezident slavného španělského velkoklubu Realu Madrid Fiorentino Pérez si přeje, aby se do jeho klubu po třinácti letech vrátil právě známý charismatický Portugalec. A právě on by měl být skutečně pro Péreze tou první volbou. Alespoň s takovou informací přišel španělský sportovní novinář David Ornstein na svém účtu na síti X.

Donald Trump

Vojáků stáhneme mnohem víc, vzkázal Trump do Německa

Nebude to jen pět tisíc vojáků, naznačil americký prezident Donald Trump ohledně plánů na stažení armádních příslušníků z Německa. Spojené státy americké mají u našich sousedů svou nejpočetnější evropskou posádku. 

Rakouská policie zadržela muže v kauze otrávených dětských výživ

Rakouská policie zásadně pokročila s případem otrávených dětských výživ, které se objevily i v Česku. U našich sousedů byl zadržen devětatřicetiletý muž, informovala britská BBC. Podle dostupných informací má být stále nejméně jedna otrávená sklenička v oběhu.  

