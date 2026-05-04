Babiš zpražil Turka: Kdyby měl podobnou rétoriku jako ministr, ve vládě by nezůstal

Premiér Andrej Babiš v televizním vystoupení zhodnotil fungování současné vládní koalice, kterou tvoří hnutí ANO společně s Motoristy a SPD. Podle jeho slov je nynější spolupráce efektivnější než v případě koalic z předminulého volebního období. I přes celkovou spokojenost si však předseda vlády neodpustil kritiku směřovanou k jednomu z koaličních partnerů.
Hlavním terčem Babišových výhrad se stali Motoristé, u kterých premiér postrádá profesionálnější přístup odpovídající vládní odpovědnosti. Podle Babiše si zástupci této strany stále plně neuvědomili, že již nejsou v opozici nebo mimo vysokou politiku. Tento deficit se podle něj projevuje především v jejich vystupování na sociálních sítích, které by mělo být uvážlivější.
Konkrétní kritika padla na hlavu vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka. Ten vyvolal rozruch svými ostrými výroky na adresu ministerských úředníků, které označil za „parazity“ a mluvil o jejich „deratizaci“. Ačkoliv se Turek později za své výrazy omluvil s vysvětlením, že cílil na aktivisty, nikoliv na řadové státní zaměstnance, Babiš označil takový styl komunikace za zbytečný a škodlivý pro celou vládu.
Premiér v pořadu Za pět minut dvanáct na TV Nova zdůraznil, že pokud by Turek zastával přímo post ministra a pokračoval v podobné rétorice, ve vládě by pod jeho vedením nezůstal. Babiš rovněž připomněl, že prezident Petr Pavel měl Turkovi původně dát šanci při jmenování, ovšem s výhradou, že agresivní styl komunikace je v exekutivních funkcích neudržitelný.
Další řešení situace a výchovu vlastních politiků nyní Babiš nechává na předsedovi Motoristů Petru Macinkovi. Premiér věří, že jeho kritika poslouží jako jasný signál a že Filip Turek pochopí, že jeho chování poškozuje pověst vládního kabinetu. Babiš zároveň popřel, že by na své partnery při jednáních křičel, a dodal, že se jeho vlastní politický styl v průběhu času zásadně změnil a uklidnil.
Rakouská policie zadržela muže v kauze otrávených dětských výživ
Rakouská policie zásadně pokročila s případem otrávených dětských výživ, které se objevily i v Česku. U našich sousedů byl zadržen devětatřicetiletý muž, informovala britská BBC. Podle dostupných informací má být stále nejméně jedna otrávená sklenička v oběhu.
