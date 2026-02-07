Kanadu zasáhla nevídaná tragédie. Zemřeli talentovaní hokejisté

Kanadou otřásla jen krátce před začátkem zimních olympijských her hokejová tragédie. Trojice nadaných mladíků zemřela při tragické automobilové nehodě, která se stala cestou na trénink. Jednomu z chlapců ještě nebylo ani osmnáct let.
Mladí hokejisté, konkrétně osmnáctiletí Kanaďané J. J. Wright a Cameron Casorso a o rok mladší Američan Caden Fine, jeli v pondělí z města Nanton, kde bydleli, do Stavely ve státě Alberta na trénink. Tragická nehoda jejich vozu s nákladním autem se stala kolem 11. hodiny místního času, uvedla BBC.
Podle policistů se vozidla střetla na křižovatce. Zatímco trojice mladíků zemřela na místě, řidič nákladního vozu utrpěl jen lehká zranění. Příčina havárie a její okolnosti jsou předmětem policejního vyšetřování.
Wright, Casorso a Fine hráli za tým Mustangs v soutěži US Premier Hockey League, která slouží k výchově hokejistů pro univerzitní programy. Zástupci ligy vyjádřili upřímnou soustrast rodinám zesnulých. "Neexistují slova, která by adekvátně vyjádřili náš smutek," konstatovali.
Kanadou pondělní tragédie otřásla, reagoval na ni i premiér Mark Carney. "Noční můra pro každého rodiče, každého spoluhráče, rodinu, přátele. V srdci jsem s rodinami obětí a týmem," řekl politik, který sám hrál v mládí hokej.
Památku mladíků uctili i profesionálové v zámořské NHL, která se zastavila kvůli zimním olympijským hrám. Před zápasem mezi Calgary a Torontem došlo na minutu ticha.
