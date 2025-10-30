Masakr v Súdánu. Důkazy o etnických čistkách oživují děs z Dárfúru, svět to jen sleduje

Jakub Jurek

Jakub Jurek

30. října 2025 17:53

Súdán, ilustrační fotografie (Photo by chetan sharma)
Súdán, ilustrační fotografie (Photo by chetan sharma) Foto: unsplash.com

Síly rychlé podpory (RSF) ovládly po několikaměsíčním obléhání město al-Fášir, poslední významnou baštu súdánské armády v regionu Dárfúr. Město, ležící nedaleko hranice s Čadem, padlo po více než roce a půl bojů. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) si útok na místní nemocnici vyžádal bezmála pět set obětí.

„WHO je zděšena a hluboce šokována zprávami o zabití 460 lidí v nemocnici. Zdravotnická zařízení ve městě byla proměněna v lidská jatka,“ uvedl generální tajemník WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Podle dostupných informací RSF unesly šest zdravotníků – čtyři lékaře, lékárníka a zdravotní sestru – a za jejich propuštění požadovaly výkupné ve výši 150 tisíc dolarů. Tedros zároveň varoval, že „útoky na zdravotnická zařízení musí být okamžitě a bezpodmínečně zastaveny. Všichni pacienti, zdravotnický personál a zařízení musí být chráněni podle mezinárodního humanitárního práva. Přestaňte střílet!“

Podle humanitárních pracovníků se v al-Fašíru ocitlo v pasti až čtvrt milionu civilistů. Jen malé části obyvatel se podařilo z města uprchnout. „V sobotu bylo ostřelování tak intenzivní, že jsme neměli jinou možnost než utéct. Cestou nás RSF natáčela, bila a okrádala. Řadu lidí zajali, za propuštění chtěli výkupné. Někteří byli později popraveni,“ popsal jeden z přeživších podle britské stanice BBC.

Bývalý vysoký představitel OSN pro humanitární pomoc Jan Egeland označil situaci za bezprecedentní tragédii. „Situace je katastrofální. K masakrům došlo po měsících strádání, hladu a absence lékařské péče. Myslím, že je to nyní nejhorší místo na Zemi; největší humanitární krize na světě, která se odehrává ve tmě – dostává se jí zoufale málo pozornosti,“ uvedl Egeland.

Podle WHO došlo od vypuknutí konfliktu v roce 2023 k nejméně 185 útokům na zdravotnická zařízení, které si vyžádaly přes 1 200 obětí. Organizace varuje, že zničení infrastruktury v Dárfúru zanechalo miliony lidí bez přístupu k lékařské pomoci, vody a základní humanitární pomoci.

S pádem al-Fašíru se do Súdánu vrací duch Dárfúru z počátku století. Nové důkazy o masových popravách, etnických čistkách a systematickém teroru přiměly humanitární organizace i analytiky označit současný konflikt za „pokračování genocidy v Dárfúru“. V mnohém se opakuje scénář z let 2003-2004: obklíčení měst, hlad, zničení infrastruktury a následné vyvražďování obyvatel nearabského původu.

Síly RSF – přímí dědicové milic Džandžawíd – čelí obviněním, že po dobytí města provedly etnicky motivované popravy civilistů z kmene Zaghawa a dalších komunit. Analytici z Yaleovy univerzity potvrdili na základě satelitních snímků existenci masových hrobů a rozsáhlých zón násilí. „Zdá se, že jde o systematickou kampaň vyhlazování domorodých komunit prostřednictvím nuceného vysídlení a poprav bez soudu,“ uvádí zpráva Yale Humanitarian Research Lab.

Z města prchají tisíce lidí, mnozí pěšky bez jídla a vody. Přeživší popisují mučení, loupeže a selektivní vraždy mužů. „Na silnicích není rozdíl mezi starými a mladými. Lidé jsou zastřeleni jen proto, že patří ke špatnému kmeni,“ uvedl jeden z uprchlíků pro arabskou službu BBC.

Velitel RSF, generál Mohamed Hamdan Dagalo známý jako Hemedti, se pokusil čelit rostoucímu mezinárodnímu tlaku. Ve videoprohlášení se omluvil za „porušení“ v al-Fašíru a slíbil vyšetřování. Pozorovatelé však upozorňují, že podobné sliby dával už po masakrech v El-Geneině či Gezíře – bez výsledku. „Reálně nemá nad svými jednotkami kontrolu,“ varuje humanitární koordinátorka Emi Mahmoudová. „To, co se děje, nelze zastavit rozkazem z vrchu. RSF je mozaika žoldáků a lokálních milicí.“

Humanitární organizace přitom zdůrazňují, že k této katastrofě nevedla neznalost, ale lhostejnost. „Varovali jsme Radu bezpečnosti OSN i západní vlády. Masakr byl předvídatelný – a přesto se nic nestalo,“ řekl Nathaniel Raymond z Yale Humanitarian Research Lab.

Mezinárodní tlak se nyní soustřeďuje na Spojené arabské emiráty, které jsou obviňovány z tajné podpory RSF. Jejich představitelé obvinění popírají, přestože zprávy OSN i nezávislá vyšetřování dokládají dodávky zbraní a financí. Aktivisté varují, že bez přerušení těchto kanálů se „vzorec Dárfúru“ bude opakovat, město po městě. „Tohle je naše Srebrenice,“ říká Mahmoudová. „A pokud svět opět zaváhá, Súdán se propadne do genocidy, která tentokrát nebude mít ani svědky.“

15. října 2025 8:29

Na Madagaskaru došlo k vojenskému převratu. Prezident uprchl ze země

Související

Súdán, ilustrační fotografie (Photo by Yusuf Yassir)

Brutální konflikt si vybral svou daň. Súdán zažívá nejhorší krizi na světě, stojí na pokraji totálního kolapsu

Súdán se po dvou letech občanské války ocitá v nejhorší humanitární krizi na světě. OSN a mezinárodní neziskové organizace varují, že situace v zemi dosáhla bodu, kdy civilní obyvatelstvo platí vysokou cenu za nedostatečnou reakci mezinárodního společenství. V zemi zuří brutální konflikt mezi súdánskou armádou a polovojenskými jednotkami Rychlých podpůrných sil (RSF), který za sebou zanechává desítky tisíc mrtvých, masové hladomory a rozsáhlé vysídlení obyvatelstva. 

Více souvisejících

Súdán WHO (Světová zdravotnická organizace) afrika Súdánská armáda

Aktuálně se děje

před 34 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Bratislava, ilustrační fotografie.

Pokuta hrozí komukoliv. Ficova vláda se snaží o kontrolu každého aspektu života, včetně chůze

Slovenský parlament schválil zákon, který zakazuje pohyb po chodníku rychlejší než šest kilometrů za hodinu. Opatření, jež má údajně zvýšit bezpečnost chodců, se však vztahuje i na samotné chodce, a tím posouvá hranici legislativní absurdity o kus dál. Novela, která je prakticky nevymahatelná, se tak stává symbolem vlády, jež místo skutečných problémů reguluje rychlost lidského kroku.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

Ruská armáda, ilustrační fotografie.

Otázkou není, zda Rusko udeří, ale kdy a kde. Moskva má kapacity a není radno ji podceňovat

Navzdory diplomatickým gestům mezi Moskvou a Washingtonem se Rusko zjevně připravuje na dlouhodobou konfrontaci se Západem. Od testů mezikontinentálních raket přes militarizaci Arktidy až po provokace v Severním a Baltském moři Moskva systematicky rozšiřuje prostor nestability. Zatímco Západ hlídá moře na severu Evropy, Kreml posiluje logistiku, testuje obranné linie NATO a přesouvá konflikt z Ukrajiny do širší geopolitické roviny.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Donald Trump

Trump po schůzce se Si Ťin-pchingem hlásí průlom. Dohoda má uklidnit světové trhy

Americký prezident Donald Trump po setkání s čínským vládcem Si Ťin-pchingem oznámil, že Spojené státy a Čína dosáhly dohody o zrušení či odkladu čínských omezení vývozu vzácných zemin. Tento krok má podle něj uklidnit napětí na globálních trzích a zajistit stabilní dodávky klíčových surovin pro technologický a obranný průmysl. Dohoda působí jako významný posun po měsících obchodních sporů, které ohrožovaly světové dodavatelské řetězce a vyvolávaly obavy z nové obchodní války.

před 8 hodinami

před 8 hodinami

Prezident Trump

Trump nařídil armádě spustit jaderné testy. Poprvé od roku 1992

Americký prezident Donald Trump oznámil, že nařídil přípravu k obnovení testování jaderných zbraní Spojených států. Svůj záměr zveřejnil na sociální síti Truth Social těsně před setkáním s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Jižní Koreji. Oznámení přišlo jen několik dní poté, co Trump ostře kritizoval ruské testy nových jaderných nosičů a varoval, že Spojené státy nemohou zůstat pozadu.

před 9 hodinami

Francouzská policie

Novinky v případu krádeže šperků v Louvru. Policie dosáhla pokroku

Francouzská policie dosáhla významného pokroku v případu krádeže šperků z muzea Louvre. Podle místních rozhlasových a televizních stanic bylo v uplynulých hodinách zadrženo několik dalších podezřelých. Strážci zákona už dříve zajistili dvojici mužů, jeden z nich se snažil odcestovat ze země. 

před 9 hodinami

Geert Wilders

Wilders ztratil půdu pod nohama. Nizozemsko se po volbách vrací k umírněnému středu

Po roce vnitropolitického chaosu se Nizozemsko zřejmě znovu vrací k umírněnému středu. Středeční předčasné parlamentní volby, které proběhly po téměř ročním období nejistoty a rozkladu, znamenaly zásadní obrat v náladě veřejnosti. Krajně pravicový populista Geert Wilders, který předloni s přehledem zvítězil, tentokrát ztratil téměř třetinu voličů, zatímco proevropský liberál Rob Jetten ze strany Demokracie 66 (D66) zaznamenal historický úspěch a má největší šanci stát se novým premiérem.

před 11 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Učitelé si od ledna polepší, rozhodla končící Fialova vláda

Platové tarify pedagogických pracovníků v regionálním školství a akademických pracovníků státních vysokých škol vzrostou od 1. ledna buď o pevnou částku 2 000 korun, nebo v případě 8. až 16. platové třídy o sedm procent. Příslušnou novelu nařízení schválila vláda na středečním zasedání. Potvrdila také novou politiku krajiny nebo tři koncepční materiály ministerstva spravedlnosti, které se týkají zásad trestní politiky v Česku, budoucnosti vězeňství a probační a mediační služby.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy