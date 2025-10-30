Masakr v Súdánu. Důkazy o etnických čistkách oživují děs z Dárfúru, svět to jen sleduje

Síly rychlé podpory (RSF) ovládly po několikaměsíčním obléhání město al-Fášir, poslední významnou baštu súdánské armády v regionu Dárfúr. Město, ležící nedaleko hranice s Čadem, padlo po více než roce a půl bojů. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) si útok na místní nemocnici vyžádal bezmála pět set obětí.
„WHO je zděšena a hluboce šokována zprávami o zabití 460 lidí v nemocnici. Zdravotnická zařízení ve městě byla proměněna v lidská jatka,“ uvedl generální tajemník WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Podle dostupných informací RSF unesly šest zdravotníků – čtyři lékaře, lékárníka a zdravotní sestru – a za jejich propuštění požadovaly výkupné ve výši 150 tisíc dolarů. Tedros zároveň varoval, že „útoky na zdravotnická zařízení musí být okamžitě a bezpodmínečně zastaveny. Všichni pacienti, zdravotnický personál a zařízení musí být chráněni podle mezinárodního humanitárního práva. Přestaňte střílet!“
Podle humanitárních pracovníků se v al-Fašíru ocitlo v pasti až čtvrt milionu civilistů. Jen malé části obyvatel se podařilo z města uprchnout. „V sobotu bylo ostřelování tak intenzivní, že jsme neměli jinou možnost než utéct. Cestou nás RSF natáčela, bila a okrádala. Řadu lidí zajali, za propuštění chtěli výkupné. Někteří byli později popraveni,“ popsal jeden z přeživších podle britské stanice BBC.
Bývalý vysoký představitel OSN pro humanitární pomoc Jan Egeland označil situaci za bezprecedentní tragédii. „Situace je katastrofální. K masakrům došlo po měsících strádání, hladu a absence lékařské péče. Myslím, že je to nyní nejhorší místo na Zemi; největší humanitární krize na světě, která se odehrává ve tmě – dostává se jí zoufale málo pozornosti,“ uvedl Egeland.
Podle WHO došlo od vypuknutí konfliktu v roce 2023 k nejméně 185 útokům na zdravotnická zařízení, které si vyžádaly přes 1 200 obětí. Organizace varuje, že zničení infrastruktury v Dárfúru zanechalo miliony lidí bez přístupu k lékařské pomoci, vody a základní humanitární pomoci.
S pádem al-Fašíru se do Súdánu vrací duch Dárfúru z počátku století. Nové důkazy o masových popravách, etnických čistkách a systematickém teroru přiměly humanitární organizace i analytiky označit současný konflikt za „pokračování genocidy v Dárfúru“. V mnohém se opakuje scénář z let 2003-2004: obklíčení měst, hlad, zničení infrastruktury a následné vyvražďování obyvatel nearabského původu.
Síly RSF – přímí dědicové milic Džandžawíd – čelí obviněním, že po dobytí města provedly etnicky motivované popravy civilistů z kmene Zaghawa a dalších komunit. Analytici z Yaleovy univerzity potvrdili na základě satelitních snímků existenci masových hrobů a rozsáhlých zón násilí. „Zdá se, že jde o systematickou kampaň vyhlazování domorodých komunit prostřednictvím nuceného vysídlení a poprav bez soudu,“ uvádí zpráva Yale Humanitarian Research Lab.
Z města prchají tisíce lidí, mnozí pěšky bez jídla a vody. Přeživší popisují mučení, loupeže a selektivní vraždy mužů. „Na silnicích není rozdíl mezi starými a mladými. Lidé jsou zastřeleni jen proto, že patří ke špatnému kmeni,“ uvedl jeden z uprchlíků pro arabskou službu BBC.
Velitel RSF, generál Mohamed Hamdan Dagalo známý jako Hemedti, se pokusil čelit rostoucímu mezinárodnímu tlaku. Ve videoprohlášení se omluvil za „porušení“ v al-Fašíru a slíbil vyšetřování. Pozorovatelé však upozorňují, že podobné sliby dával už po masakrech v El-Geneině či Gezíře – bez výsledku. „Reálně nemá nad svými jednotkami kontrolu,“ varuje humanitární koordinátorka Emi Mahmoudová. „To, co se děje, nelze zastavit rozkazem z vrchu. RSF je mozaika žoldáků a lokálních milicí.“
Humanitární organizace přitom zdůrazňují, že k této katastrofě nevedla neznalost, ale lhostejnost. „Varovali jsme Radu bezpečnosti OSN i západní vlády. Masakr byl předvídatelný – a přesto se nic nestalo,“ řekl Nathaniel Raymond z Yale Humanitarian Research Lab.
Mezinárodní tlak se nyní soustřeďuje na Spojené arabské emiráty, které jsou obviňovány z tajné podpory RSF. Jejich představitelé obvinění popírají, přestože zprávy OSN i nezávislá vyšetřování dokládají dodávky zbraní a financí. Aktivisté varují, že bez přerušení těchto kanálů se „vzorec Dárfúru“ bude opakovat, město po městě. „Tohle je naše Srebrenice,“ říká Mahmoudová. „A pokud svět opět zaváhá, Súdán se propadne do genocidy, která tentokrát nebude mít ani svědky.“
Súdán , WHO (Světová zdravotnická organizace) , afrika , Súdánská armáda
Zdroj: Jan Hrabě