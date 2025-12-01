"Viděl jsem, jak přejíždějí zraněné lidi. Svědci promluvili o nejbrutálnější kapitole súdánské občanské války

Pád súdánského města Fášir (el-Fasher) po osmnáctiměsíčním obléhání ze strany paramilitárních Sil rychlé podpory (RSF) představuje obzvláště brutální kapitolu súdánské občanské války. Redaktoři BBC cestovali do uprchlického tábora Al-Dabbah, vzdáleného stovky kilometrů v poušti na severu Súdánu, v oblasti kontrolované súdánskou armádou, aby získali přímá svědectví od těch, kterým se podařilo uprchnout.
Útěk z Fáširu byl plný hrůzy. Šedesátidvouletý Abdulqadir Abdullah Ali, který trpí vážným poškozením nervů na noze kvůli nesehnanému léku na cukrovku, zpanikařil tak, že necítil bolest, když konečně začal utíkat z města. „Ráno, kdy přišli RSF, tam byly kulky, mnoho kulek a výbuchy,“ popsal. Lidé byli podle něj bez kontroly strachem, vybíhali z domů a každý běžel jiným směrem.
Ali, kterého reportéři našli, jak se snaží zaregistrovat svou rodinu v táboře v poušti asi 770 km severovýchodně od Fáširu, vypověděl otřesné detaily. „Oni [bojovníci RSF] stříleli na lidi – staré lidi, civilisty, ostrou municí, vyprazdňovali na ně své zbraně,“ řekl. Ještě děsivější bylo jeho svědectví: „Někteří z RSF přijeli auty. Když viděli, že někdo ještě dýchá, přejeli ho.“
Abdulqadir Ali utíkal, kdy mohl, skrýval se a plazil, dokud se mu podařilo dostat do vesnice Gurni, jen pár kilometrů od Fáširu. Gurni byla první zastávkou pro mnoho uprchlíků, včetně Mohammeda Abbadakera Adama, bývalého místního úředníka z uprchlického tábora Zamzam, který byl obsazen RSF v dubnu. Adam opustil Fášir den před jeho dobytím v říjnu. Nechal si narůst bílé vousy v naději, že mu to zajistí mírnější zacházení.
Adam popsal cestu slovy: „Cesta sem byla plná smrti. Některé lidi zastřelili přímo před námi, pak je odnesli a odhodili daleko. A na cestě jsme viděli mrtvá těla na otevřeném prostranství, nepohřbená. Některá tam ležela dva nebo tři dny.“ Dodal, že mnoho lidí je rozptýleno neznámo kde. Adam také potvrdil rozšířené zprávy o sexuálním násilí: „Ženy brali za stromy, nebo je odvezli daleko od nás, abychom neviděli na vlastní oči. Ale slyšeli jsme je křičet: ,Pomozte mi, pomozte mi!‘ A pak přišla a řekla: ,Znásilnili mě.‘“
Do tábora dorazilo mnoho žen, které nechtěly být identifikovány, aby ochránily ty, kteří zůstali. Devatenáctiletá dívka popsala, jak bojovníci RSF na kontrolním stanovišti vyvedli dívku ze skupiny, se kterou cestovala, a oni ji museli nechat za sebou. Dívka utekla se svou mladší sestrou a patnáctiletým bratrem. Jejich otec, voják, byl zabit v boji a babička, která s nimi utíkala, zemřela na cestě kvůli nedostatku vody. Museli ji nechat před Gurni a pokračovat sami.
Bratr dívky zažil mučení na kontrolním stanovišti, kde byli mladí muži vyslýcháni na slunci. RSF je bičovala a vyhrožovala jim zbraněmi, protože je podezřívala z boje s armádou. Propustili ho až poté, co jeho sestra potvrdila, že jejich otec je mrtvý a on je jejím jediným bratrem.
Mnozí svědci popsali, jak RSF oddělovala staré muže a ženy od mužů ve vojenském věku. Například Abdullah Adam Mohamed, prodejce parfémů, přišel o svou ženu před čtyřmi měsíci a staral se o své tři malé dcery (dvou, čtyř a šesti let). Když RSF dorazila do Gurni, muže oddělili a on se musel rozloučit se svými dcerami a schovat se. Později se mu podařilo uprchnout a znovu se se svými dcerami setkat v další vesnici Tur'rah. Abdulqadir Ali také potvrdil, že viděl, jak RSF střílí na skupinu mužů, přičemž ženy nezabíjeli.
Uprchlíci dorazili do Al-Dabbah s prázdnýma rukama, protože na kontrolních stanovištích museli platit za průchod. „Bojovníci RSF nás svlékli ze všeho, co jsme měli – peněz, telefonů, dokonce i našich pěkných šatů,“ řekl Adam. Na každé zastávce museli volat příbuzným, aby převedli peníze na mobilní účet, než je pustili na další kontrolní stanoviště.
RSF odmítá obvinění ze systematického zneužívání civilistů. Poradce vůdce RSF generála Mohammeda Hamdana Dagala, Dr. Ibrahim Mukhayer, uvedl, že „specifická obvinění – rabování, zabíjení, sexuální násilí nebo špatné zacházení s civilisty – neodrážejí naše pokyny.“ Tvrdí, že obvinění jsou součástí politicky motivované mediální kampaně. Přestože RSF zveřejňuje videa, která mají zlepšit jejich obraz, svědci tvrdí, že jde o manipulaci.
Spojené státy již dříve dospěly k závěru, že RSF se dopustila genocidy v Dárfúru. I súdánské ozbrojené síly a jejich spojenecké milice byly obviněny ze zvěrstev, včetně cílení na civilisty podezřelé z podpory RSF. Tato brutální kapitola války přitáhla pozornost prezidenta USA Donalda Trumpa, který slíbil přímější zapojení do snah o příměří. Pro ty, kteří utekli z Fáširu, se to však zdá být vzdálenou vyhlídkou.
22. listopadu 2025 16:14
Masakr v Súdánu je vidět z vesmíru. Svět nadále sedí se založenýma rukama
Masakr v Súdánu. Důkazy o etnických čistkách oživují děs z Dárfúru, svět to jen sleduje
