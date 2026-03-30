Připravuje se úprava valorizace důchodů. Systém nezatíží, tvrdí ministerstvo

Spousta času ještě zbývá do příští pravidelné valorizace důchodů, která nastane 1. ledna 2027. Z vyjádření politiků je ale zřejmé, kdo by se na ni měl obzvlášť těšit. Babišova vláda chce totiž důchodcům přilepšovat, když dosáhnou určitého věku.
"Od 80 let zvýšíme penze ke kulatým a půlkulatým narozeninám o pětistovku," vzkázal ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí. Úřad, v jehož čele stojí, pak lidem vysvětlil, proč se tento krok připravuje.
"Nově přiznávané důchody bývají výrazně vyšší, než jsou penze starších důchodců. Přilepší jim vládou plánované zvýšení o 500 korun vždy k 80., 85., 90. a 95. narozeninám," napsalo ministerstvo na oficiálním facebookovém profilu.
Úřad zdůraznil, že experti potvrzují, že by šlo o důležitou pomoc sociálně slabším seniorům. "Jedná se navíc jen o nepříliš početnou věkovou skupinu, proto úprava nijak výrazně nezatíží ani důchodový systém," dodalo ministerstvo.
Důchodů se mají týkat rozsáhlejší změny. Babišova vláda počítá se zastropováním důchodového věku na 65 letech. ANO, SPD a Motoristé také slibují obnovení spravedlivého valorizačního vzorce tak, aby zohledňoval růst životních nákladů důchodců i polovinu růstu reálných mezd. Možný by měl být také dřívější odchod do důchodu z náročných profesí.
Důchody v Česku se naposledy zvyšovaly v lednu, kdy základní výměra stoupla o 240 korun a procentní výměra o 2,6 procenta. Průměrný samostatně vyplácený důchod se tak zvýšil o 668 korun na 21 839 korun.
Důchodů se mají dotknout změny. Jsou plánované ve dvou fázích
Velikonoce i letos ovlivní důchody. Tři výplatní termíny budou jiné
Počasí bude proměnlivé. Na horách připadne sníh, na víkend se má oteplit
před 1 hodinou
Po boji a nervech sen o MS stále žije. Češi při Koubkově premiéře porazili Iry na penalty
před 1 hodinou
Už je jich pět. Policie potvrdila zadržení dalších osob kvůli požáru v Pardubicích
před 2 hodinami
Vláda jednala o cenách pohonných hmot. Chystá zastropování marží, pokud se s pumpaři nedohodne
před 3 hodinami
Trumpovi došla trpělivost: Pokud Írán nepřistoupí na naše podmínky, vyhodíme do vzduchu jeho infrastrukturu
před 4 hodinami
Inspekce varuje před bramborovým salátem způsobujícím listeriózu. Prodával jej i Globus
před 5 hodinami
Start mise Artemis II se blíží. Svět za pár dní zažije milník v novodobém dobývání vesmíru
před 6 hodinami
Prezident Pavel udělil čtyři milosti
před 7 hodinami
Babiš se kvůli vysokým cenám paliv sešel s pumpaři. Popírají umělé zvyšování cen
před 7 hodinami
Budeš donášet, nebo jdeš sedět. Jak funguje ruská špionáž v Evropě?
před 8 hodinami
Průlom v blokádě: Trump naznačil, že umožní ruskému ropnému tankeru doplout na Kubu
před 9 hodinami
Složitá operace, která Hormuzský průliv nevyřeší. Obsazení ostrova Charg je Trumpův celoživotní sen
před 10 hodinami
Írán převáží uran v kontejnerech z Česka. Trump chce vyslat vojáky, aby jej zabavili
před 11 hodinami
Trump chce převzít kontrolu nad ostrovem Charg
před 12 hodinami
Počasí se o Velikonocích výrazně oteplí. Naměříme až 17 stupňů
včera
Uvolnění obřích zásob ropy nepomohlo. Svět zažil měsíc, jaký moderní historie nepamatuje
včera
Papež Lev se nezvykle ostře opřel do světových lídrů
včera
Nová fronta války s Íránem: Co změní zapojení Jemenu do konfliktu?
včera
Na pozemní invazi čekáme, jsme připraveni rozpoutat zkázu, vzkazuje Írán USA
Vojenský konflikt mezi Íránem na jedné straně a Spojenými státy a Izraelem na straně druhé vstoupil do svého třicátého dne. Situace na Blízkém východě se nadále dramatizuje, přičemž íránské politické špičky vysílají do světa silná prohlášení o připravenosti na přímý pozemní střet. Předseda íránského parlamentu Mohammad Báqer Qálibáf otevřeně obvinil Washington z pokrytectví a tajných příprav invaze.
