Česko dnes vstoupilo do nového kalendářního měsíce. Víkend se nám prodloužil o páteční státní svátek, což bude platit i příští týden. Pro některé důchodce to zároveň znamená, že se jim jednorázově změní výplatní termíny penzí.
Babišova vláda podle dostupných informací chystá rozsáhlejší změny v důchodech, ale nejde o ty, které by senioři měli vzít v potaz během nadcházejícího kalendářního měsíce. V úvodu května dojde k úpravám několika výplatních termínů v souvislosti se dvěma státními svátky. Následující dva víkendy totiž budou prodloužené.
Termíny se měnily i v dubnu kvůli Velikonočním svátkům. Na výplaty budou mít vliv i Svátek práce (1. května) a Den vítězství (8. května). Důchody s výplatním termínem 2. května tak budou vyplaceny o dva dny později. Už 7. května naopak dorazí peníze na účet lidem, kteří by v jiném měsíci obdrželi prostředky až o den později.
Důchody vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) bezhotovostním převodem na bankovní účet klienta, anebo v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu jeho bydliště. Klient si volí způsob výplaty důchodu při podání žádosti o dávku důchodového pojištění s tím, že kdykoliv později může požádat prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení o změnu.
Důchody se vyplácejí dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatními termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou doposud sudé dny od 2. do 14. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje výplaty důchodů také do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kam se důchody vyplácejí k 12. dni v měsíci.
Související
důchody , důchodci, senioři , Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Kim Čong-un ocenil severokorejské vojáky, kteří na Ukrajině raději spáchali sebevraždu

Severokorejský vůdce Kim Čong-un při slavnostním otevření nového rozsáhlého památníku na okraji Pchjongjangu otevřeně ocenil vojáky, kteří v bojích na Ukrajině zvolili sebevraždu před zajetím. Podle zpráv státní tiskové agentury KCNA jde o dosud nejexplicitnější potvrzení přímého zapojení severokorejských jednotek do ruské agrese a oficiální posvěcení doktríny „vlastního odpálení".
Zdroj: Libor Novák