Důchody ovlivní i další svátky. V květnu budou dva výplatní termíny jiné

O Velikonocích se letos poprvé přizpůsobily výplaty důchodů státním svátkům. V květnu se tato situace bude opakovat. Dva výplatní termíny budou jiné, vyplývá z informací na webu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Letos poprvé se výplatní termíny důchodů - a to hned třikrát - měnily v uplynulých dnech kvůli Velikonocům. Ve dvou případech dorazily lidem peníze v předstihu, jednou to bylo s denním zpožděním oproti běžným zvyklostem.
V květnu se budou některé výplaty posouvat znovu, protože v úvodu měsíce přijdou v krátkém sledu na řadu dva státní svátky, konkrétně Svátek práce a Den vítězství. Důchody s výplatním termínem 2. května budou vyplaceny o dva dny později. Už 7. května naopak dorazí peníze na účet lidem, kteří by v jiném měsíci obdrželi prostředky až o den později.
Důchody vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) bezhotovostním převodem na bankovní účet klienta, anebo v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu jeho bydliště. Klient si volí způsob výplaty důchodu při podání žádosti o dávku důchodového pojištění s tím, že kdykoliv později může požádat prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení o změnu.
Důchody se vyplácejí dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatními termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou doposud sudé dny od 2. do 14. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje výplaty důchodů také do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kam se důchody vyplácejí k 12. dni v měsíci.
