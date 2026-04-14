Statisícové škody, případů přibývá. Policie varovala před zločiny na internetu

Policie v úterý opět upozornila na to, jaké nebezpečí číhá na internetu. Stále totiž přibývá případů kybernetické kriminality, přičemž škody už dosahují výše stovek milionů korun. Jedna oběť přijde v průměru o vyšší stovky tisíc korun.
Policie v úterý upozornila na smutný rekord. Letošní březen je totiž historicky nejhorším měsícem z pohledu kybernetické kriminality. "2533 případů za měsíc je skutečně alarmující číslo, neméně děsivý je i meziroční nárůst o více než 37 %. Tímto tempem dosáhneme loňských hodnot již v polovině října," uvedla na sociální síti X.
Strážci zákona především varovali před falešnými bankéři či policisty, kteří letos napálili stovky lidí. Evidováno je 728 případů s celkovou škodou přes 322 milionů korun s průměrnou škodou 721 546 korun na jednu oběť.
Maximální škoda v jednom případě činí přes 24 milionů korun. 80 procent podvedených jsou ženy, průměrný věk obětí je 46 let.
"Nejrizikovějším nástrojem je mobilní telefon. Právě přes něj pachatelé v drtivé většině útočí. Prosíme, nesdělujte nikomu své údaje o kartě, policistům či bankéřům přes telefon žádné peníze neposílejte (nikdy je po vás chtít nebudou) a jakékoliv podezřelé hovory hned ukončete," dodali policisté.
Péter Magyar, předseda strany Tisza a budoucí maďarský premiér, vystoupil na tiskové konferenci poté, co jeho strana v historických volbách drtivě zvítězila a získala ústavní dvoutřetinovou většinu. S aktuálním ziskem 138 mandátů oproti 55 křeslům dosavadního vládního bloku Fidesz-KDNP hovořil Magyar o „vítězství celého Maďarska" a konci éry, kterou přirovnal ke státostrannému systému před rokem 1990.
