Internetových podvodů stále přibývá a objevují se nové a nové praktiky. Česko momentálně zasáhla další vlna podvodných esemesek. Varovala před nimi policie, která zároveň radí lidem, jak je odhalit.
Policie ve čtvrtek upozornila na další vlnu podvodných SMS zpráv. "Podvodníci se vydávají za Policii ČR a snaží se vás přimět k zadání citlivých údajů z platební karty," varovali policisté prostřednictvím profilu na sociální síti X. Zároveň prozradili, jak vše odhalit.
"SMS přijde od e-mailové adresy, ne od telefonního čísla a odkaz vede na falešný portál napodobující stránky státní správy. Na platební bráně může být uvedena částka v Kč, ale je odečtena v jiné měně. Navíc mohou být údaje z platební karty dále zneužívány," sdělili strážci zákona.
Kriminalisté lidem doporučují, aby nereagovali na přiložený odkaz, nahlásili podvodnou SMS zprávu operátorovi tak, že využijí funkci "Nahlásit" anebo ji přepošlou na jednotnou linku 7726. Dobré je také varovat okolí.
Policie navíc upozornila na jedinečný nástroj, který může každému pomoci, zejména pak těm nejvíce zranitelným. Lidé ho najdou na webu panprokoukl.cz. "Kromě AI chatbota, který posoudí vám doručený e-mail či sms, tady zjistíte spoustu užitečných 'kyberinformací' pro všechny věkové kategorie," zmínili strážci zákona.
On-line rádce je trénovaný na stovkách reálných případů a je neustále aktualizován. Pomůže vyhodnotit rizikovost doručené zprávy a je naprosto anonymní.
Související
podvod , internet , Kybernetická bezpečnost , Policie ČR
Aktuálně se děje
před 23 minutami
Českem se šíří další vlna podvodných esemesek, upozornila policie
před 1 hodinou
Trump uzemnil prince Harryho, snažil se radit Američanům
před 1 hodinou
Velké pátrání na Zlínsku bylo úspěšné. Pohřešovaný mladík je v pořádku
před 2 hodinami
Wolverhampton má jistý sestup z Premier League. Zůstane Krejčí, nebo ho zlanaří PSG?
před 3 hodinami
OBRAZEM: Grolich má ambice stát se premiérem. Prvním místopředsedou lidovců byl zvolen Činčila
před 3 hodinami
Do údajné snahy USA o vyloučení Španělska se vložilo NATO
před 4 hodinami
OBRAZEM: Novým předsedou KDU-ČSL se stal jihomoravský hejtman Jan Grolich
před 5 hodinami
OBRAZEM: Na sjezdu KDU-ČSL vystoupil významný běloruský disident Paval Sieviaryniec
před 6 hodinami
Trump v souvislosti s Íránem promluvil o použití jaderných zbraní
před 6 hodinami
Vyloučit člena NATO nejde, varují právníci. Ničeho se nebojíme, reaguje Sánchez
před 7 hodinami
Pentagon zvažuje pozastavení členství Španělska v NATO. Nepomohlo s útoky proti Íránu
před 7 hodinami
Král popu je zpět. Příběh Michaela Jacksona vypráví nový film
před 8 hodinami
Šéfem lidovců se zřejmě stane jihomoravský hejtman Jan Grolich
před 8 hodinami
Trump přikázal námořnictvu ničit íránská plavidla. Příměří mezi Izraelem a Libanonem bude prodlouženo
před 9 hodinami
Turkovy výroky jsou testem české společnosti
před 9 hodinami
Turek označil úředníky za parazity, které musí Motoristé derazitovat. Nepřijatelné, naštval se Babiš
před 10 hodinami
Rusko buduje digitální železnou oponu. Je to jen dočasné, hájí se Kreml, nikdo mu ale nevěří
před 11 hodinami
USA se chystají na kolaps příměří. Plánují útok na íránské námořnictvo
před 12 hodinami
Počasí se změní. Zapříčiní to studená fronta, uvedli meteorologové
včera
Policie vyšetřuje tragédii ve Vsetíně. Důchodkyně nepřežila střet s autem
Smrtelnou nehodu ve Vsetíně se od středečních brzkých odpoledních hodin zabývají policisté. Důchodkyně nepřežila srážku s autem, jehož řidič je podezřelý z usmrcení z nedbalosti. Vyšetřování případu ale pokračuje.
Zdroj: Jan Hrabě