Babišova vláda neposkytne letoun Vystrčilovi pro cestu na Tchaj-wan. Poklonkování Číně, tvrdí opozice

Vláda premiéra Andreje Babiše odmítla poskytnout vládní letoun předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi pro jeho plánovanou pracovní cestu na Tchaj-wan. Předseda horní komory parlamentu měl v úmyslu vycestovat na přelomu května a června v doprovodu podnikatelské delegace. Podle vyjádření premiéra však vláda tento požadavek na využití armádního speciálu neschválila.
Babiš své rozhodnutí zdůvodnil tím, že zapůjčení vládního letadla by cestě dodalo oficiální vládní punc, o což kabinet nemá zájem. Předseda vlády v debatě internetové televize XTV uvedl, že v případě cesty na Tchaj-wan může Vystrčil využít běžné komerční linky. Zdůraznil, že rozhodování o vládních letadlech je výhradně v kompetenci kabinetu.
Premiér dále argumentoval tím, že česká vláda a Senát mají v současnosti odlišnou zahraniční politiku. Podle Babiše je definování zahraniční orientace státu doménou vlády. Tento názorový rozpor se stal jedním z hlavních témat debaty o vyslání delegace na asijský ostrov.
Proti postoji vlády se ostře ohradily opoziční strany TOP 09 a ODS, které označily omezení cesty za nepřijatelné. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel v Poslanecké sněmovně prohlásil, že neochota vlády podpořit tuto cestu je projevem poklonkování Číně. Vyzval proto kabinet, aby svůj postoj přehodnotil a umožnil delegaci cestu vládním speciálem.
Místopředseda ODS Martin Kupka podpořil Vystrčila argumenty o ekonomické spolupráci mezi Českou republikou a Tchaj-wanem. Upozornil na to, že tchajwanské společnosti vytvořily v tuzemsku dvanáct tisíc pracovních míst, zatímco čínské firmy pouze dva tisíce. Podle něj má předseda Senátu na Tchaj-wan plné právo jet.
Andrej Babiš ve svém videu na sociálních sítích obhajoval svou vizi, kdy se chce zaměřit na pragmatickou zahraniční politiku směřující k posílení obchodu. Jako příklady destinací, které hodlá navštívit pro zajištění zakázek pro české firmy, uvedl Ázerbájdžán, Kazachstán či Uzbekistán. Hodnotovou politiku naopak označil za škodlivou, neboť podle něj nepřinesla žádné výsledky a českým podnikatelům spíše ublížila.
Premiér navíc předsedu Senátu obvinil z toho, že svými kroky poškodil zájmy českých firem v Číně. Některá média v souvislosti s tímto rozhodnutím vlády spekulují, že za odmítnutím letadla mohou stát i Babišovy vlastní plány na návštěvu Číny.
Související
Miloš Vystrčil (ODS) , Andrej Babiš
Aktuálně se děje
před 2 minutami
Magyar zastaví vystoupení Maďarska z Mezinárodního trestního soudu. Vyslovil se pro zatčení Netanjahua
před 49 minutami
Babišova vláda neposkytne letoun Vystrčilovi pro cestu na Tchaj-wan. Poklonkování Číně, tvrdí opozice
před 1 hodinou
Trump razantně odmítl možnost prodloužení příměří s Íránem
před 2 hodinami
Pohonné hmoty v úterý zdraží. Vláda zvýšila strop
před 3 hodinami
EU by mohla schválit 90miliardovou půjčku Ukrajině už ve středu
před 3 hodinami
Magyar měl první telefonický hovor s Ficem. Nadiktoval si podmínky, za jakých může spolupracovat se Slovenskem
před 4 hodinami
Aplikace na ověřování věku stála EU sto milionů. Za dvě minuty byla prolomena
před 5 hodinami
Už nejsou spolehlivý spojenec. Ukrajina definitivně odepsala USA, Zelenskyj zásadně mění rétoriku
před 6 hodinami
EU se raduje. Po odstranění maďarské překážky nic nebrání v masivní půjčce Ukrajině
před 7 hodinami
Kuba tajně jedná s USA. Zmítá se v hluboké krizi
před 7 hodinami
Hnutí Duha poslalo Macinkovi předžalobní výzvu. Pokud se neomluví, jde k soudu
před 8 hodinami
CNN: Příměří s Íránem se zhroutilo kvůli Trumpovi. Jeho chování vadí i lidem kolem něj
před 10 hodinami
Počasí o víkendu: Čeká nás teplá sobota, v neděli se ochladí
včera
Máme důkazy, že prezidentské volby v roce 2020 nebyly legitimní, tvrdí šéf FBI. Podle médií je paranoidní
včera
Příměří s Íránem skončí ve středu. Trump očekává obnovení bojů
včera
Evropa svůj jaderný arzenál nerozšíří ani kvůli Rusku, usnesly se státy NATO
včera
Zelenskyj: Putin zvažuje dvě varianty, co dál. Jednou z nich je útok na Pobaltí
včera
Magyar dal prezidentovi Maďarska a předsedovi Ústavního soudu lhůtu na rezignaci
včera
Slováci v referendu rozhodnou o Ficově rentě. Volební období se řešit nebude
včera
„Nepřípustné.“ Macinka si kvůli výhrůžkám předvolal ruského velvyslance
Ministr zahraničních věcí a místopředseda vlády Petr Macinka si nechal předvolat ruského velvyslance Alexandra Zmejevského. Důvodem tohoto diplomatického kroku byly nedávné výroky ruského ministerstva obrany a následný komentář místopředsedy Rady bezpečnosti Dmitrije Medveděva. Ti totiž označili vybrané české společnosti za možné terče ruských útoků.
Zdroj: Libor Novák