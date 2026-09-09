Městečko South Park si opět střílí z Trumpa. Tvůrci přejmenují seriál na South America

Tvůrci populárního animovaného seriálu Městečko South Park oznámili, že nadcházející řadu své show přejmenují na South America. Tímto krokem zjevně narážejí na nedávné snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa měnit názvy geografických objektů. V oficiálním prohlášení autorská dvojice Matt Stone a Trey Parker uvedla, že se k tomuto kroku nechala inspirovat odvahou a vlastenectvím společností Apple a Google. Autoři rovněž ironicky poděkovali své mateřské společnosti Paramount.
Změna názvu přichází nedlouho poté, co známý satirický pořad získal prestižní cenu Emmy v kategorii nejlepší animovaný program. Seriál vstupuje již do své devětadvacáté řady a jeho oficiální účty na sociálních sítích zveřejnily nový vizuál ikonické cedule městečka, na níž bylo původní slovo nahrazeno výrazem America. Zatím však zůstává nejasné, zda bude tento nový název přijat trvale, nebo se show v průběhu série vrátí k původnímu pojmenování.
Celý krok rezonuje v kontextu nedávných kroků Bílého domu ohledně přejmenovávání známých míst. Prezident Donald Trump v srpnu podepsal výkonný příkaz k přejmenování Ontarijského jezera na Americké jezero. Již v minulém roce navíc prohlásil, že by se Mexický záliv měl napříště nazývat Americkým zálivem. Společnosti Apple a Google následně tyto změny promítly do svých mapových aplikací pro uživatele ve Spojených státech.
Jen den před oznámením ze strany tvůrců seriálu sdílel americký prezident video vytvořené umělou inteligencí, na kterém nahrazuje slovo Mexico na uvítací ceduli v Novém Mexiku výrazem America. Zástupci Mexika přejmenování mezinárodních vod již dříve odmítli s argumentem, že jediný stát nemůže jednostranně měnit název sdílené vodní plochy. Samotný seriál si z amerického prezidenta dělá legraci pravidelně během obou jeho funkčních období.
Mateřská společnost seriálu Paramount Skydance se v letošním roce dočkala schválení fúze s mediálním gigantem Warner Bros Discovery v hodnotě přesahující sto miliard dolarů. Tento obří obchod však byl dočasně pozastaven až do června roku 2027 kvůli žalobám dvanácti amerických států. Ty se obávají, že by sloučení společností mohlo poškodit hospodářskou soutěž a vést k vyšším cenám pro spotřebitele.
Dvojice Matt Stone a Trey Parker za své ostré žerty na adresu Bílého domu opakovaně čelí kritice ze strany prezidenta i jeho příznivců. Během sedmadvacáté řady označil Bílý dům tuto show za čtvrtořadou a obvinil ji ze zoufalé snahy o pozornost poté, co odvysílala epizodu zobrazující prezidenta v posteli se Satanem. Bezprostředně po nedělním získání ceny Emmy tvůrci sdíleli fiktivní snímek Donalda Trumpa s dovětkem, že se své ceny konečně dočkal.
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Zdroj: Lucie Podzimková