Přelomový výzkum: Horká káva nebo čaj mohou způsobovat rakovinu

Pravidelné pití horkých nápojů, jako je čaj nebo káva, významně zvyšuje riziko vzniku rakoviny jícnu. Vyplývá to z rozsáhlého výzkumu Oxfordské univerzity, který sledoval téměř milión účastníků. Podle zjištění vědců mají lidé konzumující velmi horké nápoje až třikrát vyšší riziko rozvoje tohoto onemocnění ve srovnání s těmi, kteří dávají přednost vlažným nápojům. Odborníci podle BBC nicméně zdůrazňují, že celková pravděpodobnost onemocnění zůstává pro jednotlivce stále poměrně nízká.
Studie publikovaná v odborném časopise International Journal of Cancer definuje jako rizikový jakýkoliv nápoj o teplotě šedesát pět stupňů Celsia a vyšší. Pravděpodobnost rozvoje onemocnění se zvyšuje také s množstvím, konkrétně při vypití šesti a více horkých šálků denně. Voda v rychlovarné konvici dosahuje bodu varu a po nalití do hrnku se její teplota pohybuje mezi devadesáti a devadesáti pěti stupni. Přidání mléka sice tekutinu mírně ochladí, avšak výsledný nápoj může být pro jícen stále příliš horký.
Odborníci z organizace Cancer Research UK doporučují nekonzumovat nápoje ihned po uvaření a počkat několik minut, než jejich teplota klesne na bezpečnou úroveň. Hlavní autorka výzkumu Keren Papier uvedla, že podobné spojení již dříve prokázaly studie v Jižní Americe, kde lidé tradičně pijí velmi horký bylinný nápoj maté. Podle ní je však nyní zapotřebí dalšího výzkumu k přesnému určení konkrétních teplotních hranic spojených s tímto rizikem. Průzkum mezi zákazníky kaváren ukázal, že většinou považují za příliš horkou až kávu s teplotou od sedmdesáti stupňů Celsia.
Poškození výstelky jícnu způsobuje samotný kontakt buněk se spařující tekutinou během jejího polykání. Vedoucí týmu naznačují, že by se dalo předejít jednomu až dvěma z deseti případů tohoto typu rakoviny, kdyby lidé přestali pít extrémně horké nápoje. Planocelulární karcinom jícnu je však vzácné onemocnění a celoživotní riziko jeho diagnostikování se v populaci pohybuje okolo jednoho procenta. Zástupci zdravotnických organizací navíc připomínají, že daleko významnějšími rizikovými faktory pro vznik této rakoviny zůstávají kouření a konzumace alkoholu.
Mezi hlavní příznaky rakoviny jícnu patří dlouhodobé pálení žáhy, poruchy trávení, bolest v krku či na hrudi a neobjasněný úbytek hmotnosti. Výrobci jednorázových kelímků na kávu uvádějí, že ideální teplota pro konzumaci nápoje na cestách se pohybuje mezi čtyřiceti devíti a šedesáti stupni Celsia. V některých kavárnách však mohou baristé na přání zákazníka podávat kávu i při teplotách přesahujících osmdesát dva stupňů. Lidé by proto měli být při konzumaci takto připravených nápojů obzvláště opatrní.
Oxfordská studie představuje dosud nejrozsáhlejší práci zaměřenou na souvislost mezi teplotou pití a rizikem poškození trávicího traktu. Výzkumníci pracovali s daty od více než devíti set sedmdesáti tisíc mužů a žen ve středním věku. Výsledky ukazují, že prevence spočívá především v jednoduchém návyku nechat horké čaje a kávy před prvním lokem dostatečně vychladnout. Lékaři v této souvislosti apelují na veřejnost, aby věnovala pozornost vnímání teploty při každodenní konzumaci teplých nápojů.
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Zdroj: Lucie Podzimková