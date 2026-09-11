Topolánek přiznal metastáze v plicích. Chce něco zkusit

Bývalý premiér Mirek Topolánek přiznal komplikace v rámci statečného boje s rakovinou. Lékaři u někdejšího politika odhalily metastáze, takže vyhlídky známého pacienta se podstatně zhoršily. Přiznal to sám Topolánek.
Topolánek se v poslední době potýká s mimořádně zákeřnou rakovinou slinivky. V podcastu Studio N přiznal, že si před časem myslel, že už bude v pořádku. Poslední vyšetření ale odhalila metastáze na plicích. Někdejší šéf občanských demokratů tak nadále chodí na chemoterapie.
Navzdory tomu nadále žije aktivním životem. "Včera jsem byl jsem v gymu, hrál jsem odpoledne tenis. Dneska na fyzio a v sobotu budu hrát golf," řekl moderátorovi. Zároveň nicméně připustil, že vyhlídky nejsou dobu. "Když se nic nestane a když něco nezkusíme, tak to není na dlouho. Nějaký rok to ale ještě možná vydrží," uvedl expremiér.
Bývalý politik loni založil nadační fond Štěstí nestačí, jehož cílem je zlepšit screening rakoviny slinivky. Tuto nemoc podle jeho slov přežije jen deset procent pacientů, kteří mají štěstí. "Systém není nastavený na včasný záchyt. Je tam strašně krátké okno mezi tím, zda už je něco vidět a jestli je to ještě operabilní," zmínil v podcastu.
Topolánek patří k výrazným osobnostem české polistopadové politiky. Začínal jako městský zastupitel v Ostravě, kterou mezi lety 1996 až 2004 zastupoval v Senátu, kde vstoupil do parlamentní politiky. Na konci roku 2002 se stal historicky druhým předsedou ODS, když vystřídal Václava Klause.
Občanské demokraty pak dovedl k vítězství v parlamentních volbách v roce 2006 a na necelé tři roky se stal premiérem. Vedení strany opustil v roce 2010, kdy ho nahradil Petr Nečas. V roce 2018 pak neúspěšně kandidoval na prezidenta.
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