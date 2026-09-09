Optimismus mizí. Ukrajinská armáda čelí v Donbasu sílícímu tlaku

Ukrajinská armáda čelí v Donbasu narůstajícímu tlaku, přičemž ruské jednotky se postupně přibližují k jednomu z posledních klíčových obranných uzlů v oblasti. Situace v okolí Kramatorsku se v posledních týdnech výrazně zhoršila a pocity bojového optimismu mezi ukrajinskými obránci postupně mizí.
Město čelí téměř nepřetržitým útokům naváděnými bombami i drony, které ničí obytné budovy i infrastrukturu. Většina mostů v tomto regionu byla zničena, což výrazně komplikuje zásobování i případnou evakuaci. Tisková mluvčí 93. mechanizované brigády Iryna Rybakovová popsala nedávný vývoj na bojišti jako naprosto šílený.
Život v samotném Kramatorsku se podle CNN pod neustálou hrozbou ze vzduchu zásadně proměnil. Obyvatelé i vojáci vycházejí na ulice ozbrojeni samopaly, protože bezpilotní prostředky představují permanentní nebezpečí doslova na každém kroku. Večer a brzy ráno ulice města většinou zcela osiří, zatímco přes den se lidé pohybují venku jen v nejnutnějších případech. Agresoři zasahují desítky automobilů, obytných domů, úředních budov i garáží denně. Místní obyvatelé tak žijí v neustálém strachu z náhlého leteckého či dronového úderu.
Zhoršující se bezpečnostní situace na východní frontě ostře kontrastuje se stavem ze jarních měsíců, kdy se ukrajinským silám dařilo osvobozovat více území, než kolik ztrácely. První návštěva zmocněnců amerického prezidenta v Kyjevě přitom nepřinesla žádný zásadní diplomatický průlom.
Podle analytičky Jennie Olmstedové z Amerického institutu pro studium války se celková iniciativa na bojišti postupně přiklonila na stranu Moskvy. Ruské síly sice nepostupují rychlými průlomovými operacemi, ale provádějí soustavné infiltrační mise a pomalu ukrajují z ukrajinského území. Postup na Sloviansk a Kramatorsk tak pokračuje pomalým, ale vytrvalým tempem.
I když je rychlost ruského postupu relativně pomalá, Moskva za drobné územní zisky platí obrovskými lidskými ztrátami. Zpravodajské služby západních států odhadují, že ruská armáda přichází přibližně o čtyřicet tisíc vojáků měsíčně. V přepočtu na obsazenou plochu to představuje zhruba 340 obětí na každý získaný čtvereční kilometr. Navzdory těmto vysokým ztrátám se ruskému vojsku daří postupně narušovat takzvaný pevnostní pás. Tento systém čtyř průmyslových měst tvoří páteř ukrajinské obrany v celé východní části země.
Obranný pás sestávající z měst Sloviansk, Kramatorsk, Družkivka a Kosťantynivka chránil přístup k rovinaté a hůře obranitelné krajině dále na západ. Nejjižnější bod tohoto obranného systému v Kosťantynivce však již jako pevnost prakticky přestal fungovat. Ruské síly se o dobytí tohoto města snažily téměř rok a drtivá většinou jeho operační hodnoty pro Kyjev již zanikla. Ruská armáda uplatňuje taktiku opotřebovávací války, při níž města postupně srovná se zemí. Podobný osud dříve potkal i další důležitá centra, jako byl Bachmut nebo Pokrovsk.
Ruský prezident Vladimir Putin se ani přes obrovské lidské i materiální ztráty nehodlá vzdát svých původních válečných cílů. Tím hlavním zůstává úplné ovládnutí celé Doněcké a Luhanské oblasti. V současné době Ruská federace okupuje přibližně 81 procent území Doněcké oblasti a téměř celou Luhanskou oblast. Ruská strana tvrdí, že její jednotky dosahují hmatatelných úspěchů a plánují splnit své úkoly na bojišti. Informační válka a propagandistické využití každého dobytého města hrají pro Kreml klíčovou roli.
V oblastech pod ukrajinskou kontrolou stále zůstává téměř 93 tisíc obyvatel, mezi nimiž je více než čtyři tisíce dětí. Životní podmínky civilistů se však ze dne na den dramaticky zhoršují a mnohé obce jsou zcela odříznuté. Policista Hennadij Judin ze specializované evakuační jednotky Bílí andělé potvrdil, že do některých obcí se už nedá vjet vozidly. Vojáci tak musí civilisty evakuovat pěšky a policisté je vyzvedávají až několik kilometrů od nebezpečného pásma. Celá oblast je totiž hustě zaminována a vzdušný prostor ovládají nepřátelské drony.
Kramatorsk dlouhou dobu sloužil jako relativně bezpečné zázemí pro ukrajinské vojáky z první linie, kteří si zde mohli na pár dní odpočinout. Tato možnost však s postupující frontou a neustálým ostřelováním zcela zanikla. Město je pod palbou každý den a těžké letecké pumy ničí i obytné domy v dříve klidných čtvrtích. Sama tisková mluvčí Rybakovová uvedla, že dům, ve kterém ještě před několika měsíci žila, byl nedávno úplně zničen. Postupující ruské jednotky se tak snaží rozvrátit ukrajinskou logistiku a připravit si půdu pro budoucí útok na Sloviansk.
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Zdroj: Libor Novák