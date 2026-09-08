Českou šlechtickou obec rozesmutnila jedna ze zpráv z uplynulého víkendu. Ve věku 69 let zemřel Filip Sternberg, člen známé šlechtické rodiny sídlící na hradě Český Šternberk ve středních Čechách.
"S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 5. září zemřel po těžké nemoci JUDr. Filip Sternberg, majitel hradu Český Šternberk," informovala rodina v neděli na sociální síti.
Sternberg se narodil na konci října 1956 v Praze, kde chodil do školy. Rodina emigrovala až v roce 1968 po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Do rodné vlasti se mohl opět vrátit po sametové revoluci.
Sternberg se věnoval advokacii, zabýval se nemovitostním právem a spravoval rodový majetek. S manželkou Susanne Sternberg von Berg měl jedinou dceru Anastasii, která nyní bude v péči o rodové dědictví pokračovat.
Šlechtic byl také čestným a devočním rytířem Maltézského řádu. Rád cestoval, jezdil na motorce a měl malou sbírku historických motocyklů. Žil střídavě ve Vídni a na hradě v Českém Šternberku, který považoval za svůj domov.
Aktuálně se děje
před 30 minutami
Česká aristokracie smutní. Zemřel šlechtic Filip Sternberg
před 1 hodinou
Konec změny času není na pořadu dne. Vláda ji posvětila na dalších pět let
před 2 hodinami
Poslední Zlín to nevydržel a sáhl ke změně. Fotbalisty už nebude trénovat Červenka
před 2 hodinami
Pavlovi by zřejmě byl největším soupeřem. Babiš promluvil o kandidatuře na Hrad
před 3 hodinami
Karel III. napsal dopis, aby bylo jasno. Jde o Harryho a Meghan
před 4 hodinami
Hráč v bezvědomí a konec. Příprava extraligových velkoklubů byla předčasně ukončena
před 4 hodinami
Putin a Trump si volali, oznámil Kreml. Poradce prozradil detaily
před 5 hodinami
Takový bude začátek podzimu. Meteorologové nabídli výhled na měsíc
před 6 hodinami
Jedovaté látky po 11. září zabily víc lidí než samotné útoky. Úřady o nich věděly, odhalují utajované spisy
před 6 hodinami
Chystáme tvrdou reakci na rozhodnutí Maďarska vyhostit naše diplomaty, oznámilo Rusko
před 7 hodinami
Úspěch AfD je vítězstvím Putina a tvrdou ranou Ukrajině
před 8 hodinami
Argentina dál stupňuje spor o Falklandy. Kvůli spolupráci s Brity stíhá izraelskou firmu
před 9 hodinami
Merz připustil, že k výhře AfD mohla přispět jeho nízká popularita. rezignovat nehodlá
před 9 hodinami
Způsobili jste klimatickou krizi, vzkazuje světu nepálská vláda. Od zbytku světa žádá odškodnění za záplavy
Aktualizováno před 10 hodinami
Na Šumavě podle Turka uniká yperit, pak se opravil na fosgen. Červený označil únik toxických látek za katastrofu
před 10 hodinami
Úspěch AfD v Německu nemusí být ojedinělý. Tlaku čelí politický systém v celé Evropě
před 12 hodinami
Pohřeb válečného zločince Ratka Mladiće výrazně zhoršil vztahy mezi Bruselem a Srbskem
před 12 hodinami
Okamžité deportace, konec podpory Ukrajiny, obnovení vztahů s Ruskem... Co slibuje Němcům AfD?
před 13 hodinami
V Kanadě vstoupila v platnost odvetná cla vůči USA
před 14 hodinami
V Kladně hoří obchod Lidl, škoda jde do desítek milionů
Prodejnu obchodního řetězce Lidl zachvátil krátce po půlnoci rozsáhlý požár. Již po příjezdu první jednotky požární ochrany na místo plameny šlehaly ze střešní konstrukce objektu. Velitel zásahu kvůli rozsahu oheň zpočátku klasifikoval druhým a následně třetím stupněm požárního poplachu.
Zdroj: Libor Novák