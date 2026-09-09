Americká armáda zasáhla pět íránských tankerů, jeden z nich potopila

Americká armáda zasáhla pět íránských tankerů a jeden z nich potopila v reakci na íránský raketový útok na plavidlo amerického námořnictva. Incident vyvolal okamžitou odvetu ze strany Teheránu, který odpálil sérii balistických raket na Jordánsko. Íránské úřady uvedly, že útok směřoval na tamní vojenské objekty využívané americkými silami. Situace na Blízkém východě tak dál dramaticky eskaluje a hrozí rozšířením vojenského konfliktu do dalších zemí v regionu.
Podle Ústředního velitelství ozbrojených sil USA byly terčem amerických úderů čtyři ropné tankery v Ománském zálivu a jeden u ostrova Chark. Tento ostrov představuje klíčový uzel pro export íránské ropy v Perském zálivu. Jedno ze zasažených plavidel, označené jako M/T Riesco, se po zásahu a vypuknutí požáru potopilo přímo v Ománském zálivu. Americké síly ještě před zahájením útoků vyzvaly posádky zasažených loďstev k opuštění plavidel, aby se předešlo obětem na životech.
Íránská státní média následně potvrdila, že posádky ze dvou zasažených plavidel byly úspěšně evakuovány na břeh pomocí záchranných člunů. Ústřední velitelství americké armády upřesnilo, že údery byly přímou reakcí na dva neúspěšné íránské pokusy o útok na americkou válečnou loď. Americké plavidlo všechny rakety včas zachytilo nebo manévrovalo tak, že nebyl zasažen žádný voják. Žádný příslušník amerických sil podle velitelství neutrpěl během tohoto incidentu zranění a loď nadále pokračuje v patrolování.
Aktuální vojenská konfrontace zapadá do širší strategie Spojených států, které se snaží zvýšit ekonomický tlak na teheránský režim. Americké síly se zaměřují na ochromení a vyřazení cílů v oblasti Hormuzského průlivu, což je klíčová námořní cesta pro světový obchod s ropou. Spojené státy v této oblasti zároveň zajišťují doprovod pro komerční plavidla a udržují námořní blokádu íránských přístavů. Teherán na tyto akce odpovídá zvýšenou vojenskou aktivitou v celém Blízkém východě.
Odveta Íránu na sebe nenechala dlouho čekat a směřovala přímo na území jednoho z hlavních amerických spojenců v regionu. Íránské síly vypálily balistické rakety na jordánskou leteckou základnu Muwaffaq Salti, kterou americká armáda intenzivně využívá. Jordánská armáda oznámila, že její protivzdušná obrana dokázala většinu z dvaceti balistických raket úspěšně zničit. Pouze dvě rakety dopadly do neobydlených oblastí a podle jordánských úřadů nebyly hlášeny žádné oběti na životech.
Nejnovější střet navazuje na sérii předchozích úderů, při nichž americké jednotky zasáhly tři íránské ropné tankery. Tato předchozí akce byla rovněž reakcí na pokus Íránu zaútočit na americkou letadlovou loď a torpédoborec s řízenými střelami. Podle analytiků ze společnosti Marisks představuje íránský útok na Jordánsko výrazné geografické rozšíření přímých vojenských aktivit Íránu. Tento krok zároveň zvyšuje riziko, že se konflikt přelije daleko za hranice původních účastníků.
Analytik Hamidreza Azizi z organizace International Crisis Group pro CNN poukázal na to, že opakované íránské útoky na americké válečné lodě ukazují postupnou eskalaci. Kvalita i množství raket odpálených na americké cíle v regionu podle něj svědčí o promyšlené strategii Teheránu. Írán navíc pohrozil, že své budoucí útoky zaměří také na ropné tankery pohybující se v blízkosti přístavů v Bahrajnu a Kuvajtu. Íránské revoluční gardy vyzvaly posádky těchto lodí, aby okamžitě opustily svá plavidla.
Výzva íránských gard se týká všech lodí kotvících u kuvajtských a bahrajnských přístavů, které podle Teheránu hostí americké síly. Znalci regionální politiky zdůrazňují, že případný útok na tankery přímo v přístavech by představoval zcela nový prvek v tomto konfliktu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio během své zahraniční cesty v Kolumbii varoval, že Spojené státy budou reagovat na jakýkoliv íránský útok. Rubio zdůraznil, že za každý pokus o zasažení americké válečné lodi přijde Írán o své ropné tankery.
Spojené státy souběžně s vojenskými údery zpřísňují také ekonomická opatření namířená proti íránskému režimu. Vláda zavedla rozsáhlé sankce zaměřené na íránský letecký průmysl, které postihují sedmadvacet íránských leteckých společností a devět poskytovatelů služeb. Tyto subjekty byly obviněny z poskytování podpory společnosti Mahan Air, která dlouhodobě spolupracuje s Íránskými revolučními gardami. Íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí však dopad nových sankcí zlehčoval a označil postup Washingtonu za neúčinný.
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Zdroj: Libor Novák