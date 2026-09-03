Americká armáda provedla Hormuzským průlivem 40 obchodních lodí, odrážela raketové útoky Íránu

Americká armáda uskutečnila v Hormuzském průlivu dosud největší doprovodnou operaci od začátku současného ozbrojeného konfliktu. Během úterních akcí usměrňovala plavbu čtyřiceti obchodních lodí, které dohromady přepravovaly osmnáct milionů barelů ropy. Současně americké síly zasáhly téměř šedesát íránských vojenských cílů v blízkosti této klíčové námořní trasy. Cílem rozsáhlé operace bylo zajistit plynulost dodávek energie a zároveň oslabit schopnost Íránu ohrožovat komerční přepravu.
Při doprovázení tankerů použily americké jednotky širokou škálu leteckých, námořních i vesmírných prostředků. Během plavby musely americké síly odrážet vlny dronových útoků a zneškodňovat protilodní střely s plochou dráhou letu. Mezi zničenými íránskými cíli byla zařízení protivzdušné obrany, radarové systémy, komunikace i kapacity určené k kladení námořních min. Podle amerických představitelů probíhaly úderné a obranné akce současně v rámci jednoho koordinovaného zásahu.
Administrativa prezidenta Donalda Trumpa v současnosti soustředí veškeré své úsilí na kontrolu Hormuzského průlivu a udržení námořní blokády íránských přístavů. Ostatní dříve deklarované cíle, včetně operací zaměřených na likvidaci íránského jaderného programu, byly dočasně odsunuty na druhou kolej. Americké velení dostalo jasné pokyny prioritně zamezit Íránu v exportu i importu ropy a zajistit bezpečnost mezinárodních vod. Samotný Írán nemůže podle amerických zástupců vyvážet vlastní ropu již od poloviny léta.
Prezident Donald Trump potvrdil, že nedávné údery směřovaly především na likvidaci schopností Íránu sledovat pohyb lodí v průlivu. Zničením radarových stanic a dalších navazujících zařízení ztratil Teherán přehled o námořním provozu v oblasti. Trump zdůraznil, že Spojené státy mají situaci pod kontrolou a dokážou zároveň ničit cíle na pobřeží i chránit plavidla. Většina z doprovázených komerčních lodí navíc během průjezdu vypnula své transpondéry, aby se vyhnula odhalení.
Americká armáda očekává, že v útočných operacích v blízkosti průlivu bude muset i nadále pokračovat. Íránské síly totiž opakovaně prokazují schopnost obnovovat své zničené vojenské kapacity v relativně krátkém čase. Vojenské velení přirovnává tyto opakované údery ke kosení trávy, které je nutné neustále opakovat pro udržení bezpečnosti. Postupné ničení íránských vojenských prostředků má za cíl dlouhodobě oslabovat páky, které Teherán v regionu drží.
Přestože byla úterní doprovodná operace úspěšná, mezi přepravními společnostmi a analytiky nadále přetrvává značná skepse, píše CNN. Náklady na pronájem jednoho ropného tankeru pro cestu průlivem vzrostly na více než pět set tisíc dolarů za den. Zůstávají vysoké i poplatky za pojištění plavidel, což pro rejdařství představuje obrovské finanční riziko. Zvláštní opatrnost zachovávají provozovatelé tankerů na zkapalněný zemní plyn, kde by jakýkoliv zásah způsobil katastrofální následky.
Američtí představitelé poukazují na to, že objem přepravené ropy průlivem postupně roste a blíží se předválečným hodnotám. Ministr financí Scott Bessent uvedl, že rekordní denní objemy dodávek jasně ukazují, že Írán průliv nekontroluje. Vysoké ceny energií však nadále způsobují výkyvy na globálních dluhopisových trzích a zatěžují světovou ekonomiku. Americké námořnictvo plánuje do budoucna vytvořený koridor rozšířit, aby umožnilo volnější pohyb plavidel.
Vztahy v regionu a podpora doprovodných operací ze strany blízkovýchodních spojenců se v průběhu konfliktu výrazně proměnily. Zatímco dřívější pokus o zavedení podobného systému narazil na nesouhlas Saúdské Arábie, v současné době je situace odlišná. Vzhledem k útokům jemenských povstalců na saúdské území získaly americké doprovodné mise širší podporu regionálních partnerů. Koordinované úsilí tak umožňuje postupně zvyšovat množství ropy proudící touto strategickou tepnou.
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Zdroj: Libor Novák