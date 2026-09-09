USA zakazují dovoz kanadských produktů

Spojené státy americké zakážou dovoz široké škály kanadských produktů včetně alkoholu, vybraných mléčných výrobků a motocyklů. Prezident Donald Trump v sérii prováděcích nařízení obvinil sousední zemi z diskriminace amerického zboží a oznámil zavedení nových restrikcí. Tento krok představuje nejnovější eskalaci v mnohaměsíční obchodní válce mezi oběma tradičními spojenci. Oznámení přišlo v reakci na odvetná cla, která vůči americkému zboží zavedla kanadská strana.
Nová americká opatření zahrnují úplný zákaz dovozu některých komodit, mezi které patří syrovátka, nealkoholické pivo, maltové pivo či rozsáhlá řada vín, rumů a vodky. Zákaz se vztahuje také na motocykly a mopedy. Vedle úplných zákazů Washington dále zvýšil dovozní poplatky na další produkty, jako jsou různé druhy sýrů, hliník, železo, papír, nábytek nebo motorové čluny. Podle ekonomických expertů se dopad nových omezení dotkne zboží v hodnotě přibližně jedné miliardy dolarů.
Kanadský ministr obchodu Dominic LeBlanc označil nové americké kroky za absolutně neopodstatněné a zdůraznil, že vláda bude usilovat o ochranu domácích pracovníků, rodin a podniků. Uvedl rovněž, že zůstává v kontaktu se svým americkým protějškem a je připraven pracovat v dobré víře na vyřešení vzniklých sporů. Kanadský premiér Mark Carney ve svém videoposelství přiznal, že odklon od Spojených států jako největšího obchodního partnera přinese značné náklady. Dodal však, že cena za nečinnost by byla pro zemi nesrovnatelně vyšší.
K nejnovějšímu zpřísnění dochází poté, co zkrachovala jednání mezi oběma stranami a Bílý dům uvalil padesátiprocentní cla na kanadské zboží v hodnotě dvaceti miliard dolarů. Tyto poplatky zasáhly například kanadský nábytkářský a vinařský průmysl nebo výrobce sportovního a rybářského vybavení. Ottawa na tento krok odpověděla zavedením odvetných cel na americkou ocel, oděvy a nábytek. Kanadská opatření vstoupila v platnost těsně před vyhlášením nových amerických restrikcí.
Washington se svými kroky zaměřil na politicky vlivný kanadský mlékárenský sektor, který dlouhodobě čelí americké kritice. Americký prezident v minulosti opakovaně tvrdil, že kanadský systém produkčních kvót, regulovaných cen a dovozních limitů na mléčné výrobky, vejce a drůbež je vůči americkým farmářům nespravedlivý. Bílý dům rovněž argumentuje tím, že Ottawa omezuje americké zboží, zatímco k produktům z jiných zemí přistupuje mírněji. Donald Trump navíc naznačil možnost dalších sankcí a varoval kanadského výrobce letadel Bombardier před ztrátou přístupu na americký trh.
Kanada je po Mexiku druhým největším obchodním partnerem Spojených států a do sousední země směřují více než dvě třetiny jejího celkového vývozu. Zákaz dovozu představuje vážný zásah pro tamní exportéry, neboť kanadský vývoz alkoholických nápojů do USA dosáhl v minulém roce hodnoty téměř sedmi set milionů dolarů. Obchodní válka má však podle ekonomů negativní dopad na obě strany kvůli vysoké míře propojenosti severoamerické ekonomiky. V Kanadě v reakci na dlouhodobé spory sílí také bojkot amerických produktů ze strany spotřebitelů.
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Zdroj: Lucie Podzimková