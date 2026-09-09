Írán zřejmě buduje rozsáhlý podzemní jaderný komplex. USA řeší, jak jej zničit

Podzemní íránské jaderné zařízení v horském masivu prochází v letošním roce výrazným zrychlením stavebních prací. Satelitní snímky ukazují zvýšenou aktivitu v lokalitě zvané Motyková hora, která se nachází nedaleko jaderného komplexu Natanz jižně od Teheránu. Americké zpravodajské služby považují tento komplex vytesaný do žuly za pravděpodobné útočiště pro budoucí íránské jaderné aktivity. Spojené státy z toho důvodu podle CNN zvažují možnosti, jak zasáhnout objekty ukryté hluboko pod zemí.
Analýza Centra pro strategická a mezinárodní studia ukazuje posun od ražení tunelů k vnitřním stavebním pracím a zpevňování vstupních portálů. Odborníci se domnívají, že objekt má sloužit jako montážní závod na centrifugy, obohacovací zařízení nebo útočiště pro výzkum jaderných zbraní. Izraelské zpravodajské služby naznačují, že Teherán hodlá do této lokality přesunout centrifugy v rámci snah o obohacování uranu. Americký prezident Donald Trump opakovaně varoval, že Spojené státy mohou na toto zařízení brzy zaútočit.
Žulový masiv však představuje mimořádně odolný cíl i pro nejtěžší nejaderné bomby, které má americká armáda k dispozici. Současná generace takzvaných ničitelů bunkrů nemusí být schopna proniknout do dostatečné hloubky pod tvrdou horninu. Podobným výzvám čelil Pentagon již při dřívějším úderu v rámci vojenské operace, kdy se nepodařilo zničit hluboko zakopané zařízení v Isfahánu. Americké síly tehdy zvládly zavalit pouze vstupní prostory do tamního podzemního komplexu.
Krátce před zahájením rozsáhlé vojenské operace podepsala americká agentura pro snižování obranných hrozeb nouzovou smlouvu na opravu testovacího zařízení v Novém Mexiku. Zakázka v hodnotě přes jeden milion dolarů měla připravit podzemní střelnici ve vojenském prostoru White Sands na ostré zkoušky. Cílem testu bylo ověřit utajované schopnosti amerických zbraní proti rychle se rozvíjejícím hrozbám v podzemních prostorách. Podle zdrojů z prostředí obrany tyto přípravy přímo souvisely se simulací úderů na nejhlubší íránské jaderné objekty.
Testovací lokalita v USA je stejně jako íránská Motyková hora vyhloubena přímo v žulovém podloží. Satelitní snímky potvrdily výkopové práce a zvýšený pohyb vozidel v tomto americkém vojenském prostoru. Pentagon souběžně pracuje na vývoji nové generace průnikových bomb, které mají nahradit stávající munici. Vývojový kontrakt na nový typ zbraně zadalo americké letectvo s cílem dosáhnout ještě větší hloubky průniku.
Podle odborníků z amerického myšlenkového trustu vykazuje íránské podzemní staveniště v letošním roce dosud nejvyšší intenzitu dopravy. Součástí stavebních prací je úprava a zpevnění vjezdových portálů, dláždění vnitřních cest a odvoz odtěžené zeminy. Analytici CNN však upozorňují, že probíhající konstrukční činnost svědčí o tom, že objekt zatím není připraven k samotnému obohacování uranu. Plány na případné údery na toto zařízení přesto zůstávají součástí aktuálních vojenských variant amerického velení.
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