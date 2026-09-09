ODS už není nejsilnější opoziční stranou, ukazuje nový průzkum

Hnutí STAN podle nejnovějšího volebního modelu výzkumné agentury NMS upevnilo svou pozici jako nejsilnější opoziční politická síla v zemi. Starostové v zářijovém průzkumu pro portál Novinky posílili až na 18,1 procenta voličských preferencí, čímž jasně odskočili občanským demokratům. ODS totiž v aktuálním měření zaznamenala pokles na 12,2 procenta. Celému politickému spektru i nadále dominovalo hnutí ANO, které si udrželo vedoucí příčku se ziskem 31 procent hlasů. Kdyby se však parlamentní volby konaly v současnosti, většinu v Poslanecké sněmovně by těsně získala opozice.
Zářijová data podle analytičky NMS Terezy Friedrichové potvrzují trend, který se na české politické scéně rýsoval již před letními prázdninami, píší Novinky. Starostové se díky zisku osmnácti procent ocitli na svém maximu od loňských parlamentních voleb. Hnutí se tímto výsledkem velmi výrazně odpoutalo od Občanské demokratické strany a upevnilo roli nejsilnějšího opozičního uskupení.
Na čtvrtém místě za vzdalující se dvojicí STAN a ODS se umístili Piráti se ziskem 8,9 procenta potenciálních hlasů. Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovních lavic překročilo ještě hnutí SPD, pro které by hlasovalo 7,4 procenta voličů. Ostatní kandidující subjekty by se do zákonodárného sboru podle modelu nedostaly. Motoristé sobě dosáhli na 4,4 procenta, zatímco lidovci, TOP 09 i hnutí Naše Česko se shodně pohybovali pouze okolo tří procent.
Postupné upevňování pozice Starostů potvrdil Novinkám také politolog Ladislav Cabada ze Západočeské univerzity v Plzni. Hnutí podle něj dlouhodobě vychází sázka na středově liberální politiku, díky které dokáže oslovit široké spektrum voličů. STAN tak získává sympatie nejen od podporovatelů jiných opozičních stran, ale postupně oslovuje také bývalé voliče hnutí ANO. Starostové se stali nejvýraznějším zastáncem liberálního proudu už v minulém volebním období a nadále razí proevropský kurz s podporou přijetí eura či pomoci Ukrajině.
Na rostoucí oblibu Starostů mohou mít vliv i nadcházející komunální volby, v nichž bývá toto hnutí tradičně velmi silné. Jak uvedla analytička Friedrichová, STAN v tomto období znatelně zesiluje svou veřejnou komunikaci a je na politické scéně celkově viditelnější. Do jaké míry se tento faktor reálně promítá do čísel, však podle ní ukáže až samotné říjnové hlasování.
Naopak Občanská demokratická strana čelí klesající atraktivitě, což je podle politologa Cabady způsobeno zejména nejasnou politickou tváří. Preference ODS se propadají již několik měsíců za sebou, a to i podle průzkumů dalších výzkumných agentur. Výzkum agentury NMS navíc ukázal zmenšování skalního jádra strany, z něhož ubývá jasně rozhodnutých voličů. Zatímco v březnu měla ODS necelých osm procent pevně rozhodnutých příznivců, nyní tento podíl činí pouhá 4,3 procenta.
Rozdíly mezi oběma opozičními lídry se projevují také v jejich osobním vystupování na veřejnosti a politickém stylu. Přestože šéf Starostů Vít Rakušan i předseda ODS Martin Kupka vyšli z komunální politiky a razí slušný věcný styl, Rakušan disponuje větším charismatem. Ve srovnání s předchozími výsledky ztrácejí vedle ODS rovněž hnutí ANO a Motoristé. Tři opoziční strany v podobě ODS, STAN a Pirátů by podle aktuálního modelu získaly ve Sněmovně těsnou většinu 101 hlasů.
Podle politologa Cabady voliči v současnosti reagují na reálné působení stran ve vládě a plnění slibů. Voliči Motoristů z roku 2025 ze zklamání nejčastěji zvažují přechod k hnutí ANO nebo k podobně netradičnímu hnutí Naše Česko. Hnutí ANO zase postupně opouštějí středoví liberální voliči, kteří těžko nesou rétoriku představitelů vlády a jejich sbližování s SPD či Motoristy.
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Zdroj: Libor Novák