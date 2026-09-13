Motoristé by se do Sněmovny nedostali. ANO volí lidé bez maturity a důchodci, ukázal průzkum

Zářijové parlamentní volby by podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro televizi CNN Prima News vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,1 procenta hlasů. Výzkum zaměřený na volební model pracoval s předpokládanou volební účastí dosahující 66 procent občanů. Navzdory mírnému poklesu od posledních sněmovních voleb si politické uskupení Andreje Babiše nadále udržuje dominantní a neohroženou pozici na české politické scéně. Oproti červnovému šetření stejné agentury ztratilo hnutí ANO pouze jeden procentní bod.
Podle analytiků disponuje hnutí ANO mimořádně širokou voličskou základnou, přičemž nejsilnější podporu čerpá od občanů bez maturity a voličů ve věku nad šedesát let. Naopak slabší výsledky vykazuje u mladší generace a vysokoškolsky vzdělaných lidí, přesto u žádné sociodemografické skupiny výrazně nepropadá. Druhé místo v zářijovém modelu obsadilo hnutí STAN, které by získalo 14,8 procenta hlasů. Starostové od voleb zřetelně posilují a vykazují velmi stabilní voličské jádro.
K posilování hnutí STAN přispívá především výrazný přesun voličů od stran bývalé vládní koalice Spolu. Analytik agentury STEM Martin Kratochvíl sice u šéfa Starostů Víta Rakušana ještě nehovoří o roli jednoznačného lídra opozice, potvrdil však celkový trend posilování opozičních sil. Na třetí pozici se v průzkumu umístila ODS se ziskem 12,8 procenta hlasů. Občanská demokratická strana čelí postupnému oslabování, což částečně souvisí se vznikem nového projektu Naše Česko.
Čtvrté místo ve volebním modelu přisoudil průzkum hnutí SPD, které by získalo podporu těsně před Piráty. Uskupení si dlouhodobě udržuje stabilní výsledek pohybující se mezi sedmi a osmi procenty hlasů. Výsledky výzkumu ocenil ve vysílání CNN Prima News předseda SPD Tomio Okamura. „Dohromady s koaličními partnery máme 10 procent, náš poslanecký klub zaznamenal prudký nárůst,“ komentoval výsledky šéf SPD.
Piráti by podle zářijového modelu dosáhli na výsledek 7,3 procenta hlasů, čímž se stejně jako SPD dlouhodobě drží v pásmu mezi sedmi a osmi procenty. Část svých nerozhodnutých voličů přitom Piráti sdílejí se Starosty, ODS a také s hnutím TOP 09. Další tradiční politické strany by se však do Poslanecké sněmovny vůbec nedostaly. Hnutí TOP 09 přisoudil průzkum pouze 3,3 procenta hlasů a lidovci získali podporu 2,6 procenta voličů.
Pod hranicí potřebnou pro vstup do sněmovny by skončili také Motoristé sobě se ziskem 4,9 procenta hlasů. Oproti červnovému průzkumu si toto vládní hnutí pohoršilo z původních 5,3 procenta a ztratilo šanci na poslanecká křesla. Podle expertů patří voliči Motoristů k nejméně rozhodnutým a jejich volební výsledek výrazně ovlivňuje rozhodování na poslední chvíli. Nejsilnější popularitě se toto uskupení těší mezi muži v mladších věkových skupinách.
Nově vzniklé hnutí Naše Česko, za nímž stojí bývalý výrazný člen ODS Martin Kuba, by v zářijovém průzkumu získalo 2,4 procenta hlasů. Podpora tohoto projektu je zatím neukotvená a disponuje spíše malým voličským jádrem. Analytici však upozorňují na jeho relativně vysoký potenciál a celkovou nevyhraněnost. Díky těmto vlastnostem má Naše Česko jako jediné uskupení podstatnější překryv v potenciálních voličích s vládním i opozičním blokem.
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Zdroj: Libor Novák