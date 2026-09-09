Počasí se po víkendu opět oteplí, naznačují meteorologové

Do Česka se v úterý ještě vrátily tropy, ale v následujících dnech se ochladí až pod 20 stupňů. Příští týden by nicméně mohl zase nabídnout příjemnější teploty. Vyplývá to z aktuálního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové očekávají, že v první polovině příštího týdne bude nejprve polojasno či oblačno. Na severu a severovýchodě se lokálně mohou vyskytnout přeháňky. Postupem času se má vyjasňovat, ale ve středu se předpokládá další přibývání oblačnosti. Ojediněle mají hrozit i bouřky. Teploty budou každopádně příjemné, odpolední maxima dosáhnou 26 °C.
Výhled pro ČR od pondělí do středy:
Očekáváme zpočátku polojasno až oblačno, zejména na severu a severovýchodě s lokálními přeháňkami. Postupně se bude vyjasňovat. V závěru období začne oblačnost od západu znovu přibývat a přidají se místní přeháňky nebo déšť, ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty 14 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 °C.
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Zdroj: Libor Novák