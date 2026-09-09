Babiš se kvůli Valnému shromáždění OSN sejde na Hradě s Pavlem

Libor Novák

9. září 2026 17:18

Petr Pavel a Andrej Babiš
Petr Pavel a Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Prezident Petr Pavel přijme na Pražském hradě předsedu vlády Andreje Babiše z hnutí ANO ke společnému jednání. O chystané schůzce oficiálně informovala Kancelář prezidenta republiky. Setkání obou státníků proběhne bezprostředně po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů v pondělí. Hlava státu plánuje s premiérem řešit především koordinaci zahraniční politiky a další aktuální otázky.

Klíčovým bodem programu bude chystané Valné shromáždění Organizace spojených národů, které se v New Yorku uskuteční za dva týdny. Českou delegaci na tomto mezinárodním zasedání povede prezident Pavel, což vláda schválila již v červnu a v srpnu mu odsouhlasila použití státního letadla. Do Spojených států amerických se vedle hlavy státu chystá také ministr zahraničních věcí Petr Macinka za stranu Motoristé.

Oba politici nedávno veřejně oznámili, že se dohodli na obnovení pravidelných společných jednání. Prezident Pavel v rozhovoru pro televizi CNN Prima News uvedl, že premiér souhlasil s potřebou koordinovat zahraniční politiku. Hlava státu považuje tuto dohodu za dobrý začátek ke změně vzájemných vztahů.

Předseda vlády Andrej Babiš rovněž potvrdil, že se s prezidentem bude scházet podle aktuální potřeby a projednávaných témat. V reakci na mediální zprávy odmítl tvrzení, že by mezi ním a Hradem probíhal otevřený boj. Vzkázal novinářům i veřejnosti, že s prezidentem nemají žádný problém a média by měla změnit svůj pohled na jejich komunikaci.

Vztahy mezi prezidentem a Babišovou vládou byly v posledním půlroce výrazně vyostřené. Prezident Pavel koncem srpna v rozhovoru pro časopis Reflex zdůraznil, že nevnímá předsedu vlády jako svého protivníka. Vyjádřil přesvědčení, že premiér dříve nebo později pochopí výhodnost vzájemné faktické spolupráce i přes některé rozdílné názory.

Napětí mezi oběma činiteli vyvrcholilo při sporu o účast hlavy státu na červencovém summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Premiér tehdy oznámil, že prezident nebude součástí oficiální české delegace. Petr Pavel na toto rozhodnutí reagoval podáním kompetenční žaloby a svou účast v turecké metropoli si nakonec prosadil díky předběžnému opatření Ústavního soudu.

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