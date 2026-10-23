Hlasování o financování ČT bude ve 4:36 ráno. Nebudeme platit to, co pracuje proti mým zájmům, řekl Okamura

V Poslanecké sněmovně pokračuje projednávání vládního návrhu na zrušení rozhlasových a televizních poplatků, které má nahradit přímé financování České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu.
Vládní koalice prosadila na návrh předsedy Sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury přednostní zařazení tohoto bodu na program schůze. Samotná rozprava k návrhu může trvat maximálně devět hodin, přičemž hlasování bylo stanoveno na sobotní ráno ve čtyři hodiny a třicet šest minut.
Předseda Sněmovny Tomio Okamura ve svém pátečním vystoupení v plénu uvedl, že současný zákon nutí platit koncesionářské poplatky i lidi, kteří veřejnoprávní média nesledují ani neposlouchají. Označil za neuvěřitelně sprosté a nemorální platit za něco, co podle něj pracuje proti zájmům jeho, občanů, země a národa. V této souvislosti prohlásil, že v mnoha zemích Evropské unie systém poplatků v takové podobě nefunguje.
Okamura ve svém projevu rovněž prohlásil, že Česká televize a Český rozhlas nejsou nezávislé ani objektivní instituce. Podle jeho slov obě média zcela transparentně straní jedné ideologii, a sice té liberální, zatímco názorové oponenty cenzurují, překrucují nebo dehonestují. Celý krok proto obhajuje jako nezbytnou nápravu poměrů v oblasti médií veřejné služby.
Opoziční politici reagovali na postup vládní koalice ostrou kritikou a vyjádřili pobouření nad tím, že o věci se má hlasovat bez řádné předchozí rozpravy. Šéf poslaneckého klubu ODS Martin Kupka označil noční jednání za krok prováděný pod pláštíkem noci a pokradmu. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan dodal, že volba takového termínu má za cíl zabránit tomu, aby na místo dorazili lidé z řad veřejnosti.
Vládní návrh prosazuje, aby veřejnoprávní média byla nadále financována přímo ze státního rozpočtu, což vyvolalo zásadní střet mezi koalicí a opozicí. Zatímco zástupci vládních stran argumentují nespravedlivostí stávajícího systému poplatků, kritici namítají, že rychlý postup ohrožuje standardní parlamentní diskusi. Vše se odehrává v atmosféře urychleného legislativního procesu, který prosazování těchto změn doprovází.
Návrh zákona na změnu financování médií byl zařazen na program schůze jako přednostní bod navzdory nesouhlasu opozičních poslanců.
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