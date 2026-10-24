Návrh na zrušení koncesionářských poplatků ve Sněmovně úspěšně prošel prvním čtením

V Poslanecké sněmovně prošel vládní návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků a přechod na financování České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu prvním čtením. Hlasování proběhlo v sobotu brzy ráno po mimořádně vyostřeném a protahovaném nočním jednání, které prosadila vládní koalisní většina složená z hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě.
Zařazení a časový průběh projednávání byly stanoveny na základě návrhu předsedy dolní komory a šéfa SPD Tomia Okamury. Koalice prosadila, že rozprava k normě může trvat nejvýše devět hodin a o celém návrhu se bude hlasovat v pevném čase v sobotu v 4:36 ráno, což opozici znemožnilo vést řádnou debatu.
Sněmovní opozice tvořená zástupci ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 neuspěla s návrhy na zamítnutí vládní předlohy ani s jejím vrácením kabinetu k přepracování. Pro obě zamítavá stanoviska hlasovalo pouze 81 z přítomných 177 poslanců, přičemž představitelé opozice ostře kritizovali noční čas hlasování a označili postup vlády za nepřijatelný zásah do parlamentních zvyklostí.
Vládní představitelé naopak obhajovali přijatý krok plněním předvolebních slibů a programového prohlášení kabinetu. Premiér Andrej Babiš v reakci na úspěšné první čtení uvedl, že vláda dodržuje své závazky, zatímco Tomio Okamury dříve v rozpravě argumentoval, že současný systém poplatků nutí občane platit za média, která podle něj nepracují v zájmu země a nejsou nezávislá.
Noční jednání dolní komory provázely protesty veřejnosti, která se od pátečního odpoledne shromažďovala na Malostranském náměstí a v okolí budovy Parlamentu. Demonstranti vyjadřovali nesouhlas s vládními kroky ohledně financování médií veřejné služby a na místě setrvali po celou noc za doprovodu hudebních vystoupení a skandování hesel.
Část protestujících sledovala dění v jednacím sále přímo z galerie pro veřejnost, odkud byli někteří z nich vyvedeni ochrankou poté, co v sále zaznělo pískání. Před budovou Sněmovny navíc došlo k fyzické potyčce mezi několika demonstranty a poslancem Jaroslawem Foldynou, kterou musela na místě řešit přítomná policie.
Na události v Poslanecké sněmovně reagoval také spolek Milion chvilek, který svolal na sobotní odpoledne protestní akci do Brna na náměstí Svobody. Předseda spolku Mikuláš Minář zároveň oznámil svolání velké demonstrace na nedělní odpoledne od 16:00 na pražské Staroměstské náměstí, kde chce spolek protestovat proti zrychlenému postupu vlády.
Návrh na změnu financování veřejnoprávních médií nyní po úspěšném prvním čtení zamíří k posouzení do příslušných sněmovních výborů.
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Zdroj: Jan Hrabě