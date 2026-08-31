USA zaútočily na íránská odpalovací zařízení, Teherán poslal rakety na americké vojenské cíle v Jordánsku

Libor Novák

31. srpna 2026 9:57

U.S. Air Force, ilustrační fotografie
U.S. Air Force, ilustrační fotografie Foto: Ministerstwo Obrony Narodowej

Mezi Spojenými státy a Íránem došlo k prvnímu významnému vojenskému střetu za více než měsíc, který ukončil období relativního klidu. Írán odpálil rakety na americké vojenské cíle v Jordánsku v odvetě za předchozí úder na íránská odpalovací zařízení u ostrova Lárak. Americké síly zasáhly tyto pozice s odůvodněním, že se Íránci chystali rozmístit námořní miny v Hormuzském průlivu. Strategická vodní cesta se tak opět stala ohniskem prudkého vyostření regionálního konfliktu.

Ani po šesti měsících trvání konfliktu se obě země nedokázaly shodnout na správě této klíčové námořní trasy. Průliv představuje zcela zásadní tepnu pro globální dodávky energií a ropy. Teherán prosazuje své nároky na kontrolu oblasti pravidelnými útoky na obchodní plavidla. Washington se naopak snaží udržet plynulost dopravy doprovázením lodí a námořní blokádou íránských přístavů.

K nejnovějšímu americkému úderu došlo jen několik dní poté, co prezident Donald Trump prohlásil průliv za zcela vyčištěný od min. Akce představuje odklon od nedávného přístupu Washingtonu, který se soustředil především na zvyšování ekonomického tlaku na Teherán. Spojené státy dosud preferovaly zpřísňování sankčního režimu před přímými vojenskými zásahy. Obě strany nyní bedlivě sledují další vývoj podél tohoto kritického obchodního koridoru.

Mluvčí Ústředního velení armády Spojených států kapitán Tim Hawkins potvrdil zásah dvou íránských odpalovacích zařízení. Americké jednotky zpozorovaly příslušníky Íránských revolučních gard při přípravě raket určených k rozmisťování min. Zásah na ostrově Lárak popsal jako omezenou a přesně mířenou akci. Cílem operace bylo podle armády eliminovat bezprostřední hrozbu pro komerční plavbu.

Americké velení zdůraznilo, že Írán vytvořil hrozbu, kterou armáda musela odstranit v zájmu ochrany civilních námořníků. Místní obyvatelé hlásili silný výbuch v blízkosti ostrova ležícího nedaleko pobřeží města Bandar Abbás. Íránská státní média následně potvrdila, že útok si vyžádal oběti a zraněné mezi vojáky i civilisty. Území ostrova slouží jako strategický bod v jižní části Íránu.

Íránské revoluční gardy označily americký úder za fatální a strategickou chybu Trumpovy administrativy. Ve svém oficiálním prohlášení varovaly, že tento krok nezůstane bez tvrdého trestu. Státní vysílač IRIB tlumočil odhodlání Teheránu přistoupit k okamžitým odvetným opatřením. Následně gardy zahájily raketové a dronové útoky na americké pozice na Blízkém východě.

Terčem íránské odvety se staly dvě letecké základny v Jordánsku, kde působí americké vojenské jednotky. Íránská státní média zveřejnila záběry, které mají zachycovat odpálení raket směrem k jordánskému území. Gardy potvrdily, že útok byl přímou reakcí na události u ostrova Lárak. Operace byla podle Teheránu zaměřena na americkou vojenskou infrastrukturu.

Jordánské ozbrojené síly uvedly, že jejich systémy protivzdušné obrany zachytily a zničily osm přilétajících raket. Střely byly zneškodněny ještě ve vzduchu, aniž by ohrozily civilní obyvatelstvo nebo majetek na zemi. Událost přišla v době, kdy americké velení dokončilo čistění mezinárodních plavebních tras. Odstraňování námořních min v oblasti probíhalo během předchozích dnů.

Prezident Donald Trump již dříve varoval, že jakékoliv plavidlo pokoušející se položit nové miny bude okamžitě zničeno. Američtí představitelé zdůraznili, že síly USA oblast nepřetržitě monitorují a jsou připraveny bránit volný obchod. Bílý dům v reakci na dotazy novinářů odkázal veškeré podrobnosti na Ústřední velení armády. Situace v námořním průlivu zůstává pod přísným dohledem mezinárodních sil.

Mírová jednání mezi Washingtonem a Teheránem se ocitla v plné stagnaci. Zástupci Bílého domu potvrdili, že v současné době neprobíhají žádné přímé rozhovory mezi oběma vládami. Írán však pokračuje v jednáních s Ománem o možném režimu pro obnovení námořního provozu. Tato bilaterální jednání představují jednu z mála fungujících diplomatických cest.

Regionální zprostředkovatelé v čele s Katarem vyjadřují podporu probíhajícím rozhovorům mezi Teheránem a Maskatem. Íránští představitelé opakovaně podmiňují plné otevření průlivu širší dohodou s Washingtonem a regionálními zárukami. Nedělní zásah představuje první americký útok na íránské cíle od konce července. Tím se přerušilo téměř měsíční období bez přímých vojenských konfrontací.

Americké ministerstvo financí v čele se Scottem Bessentem mezitím připravuje týdenní vlnu sekundárních sankcí zaměřených na banky. Trhy reagovaly na obnovení vojenských úderů v regionu okamžitým růstem cen ropy. Severomořská ropa Brent posílila o 2,8 procenta na 90,57 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI vzrostla o 2,7 procenta na 85,64 dolaru za barel.

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Zdroj: Libor Novák

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