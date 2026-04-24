Velké pátrání na Zlínsku bylo úspěšné. Pohřešovaný mladík je v pořádku

Velké pátrání probíhalo od pátečního rána na Zlínsku. Pohřešovaný byl sedmnáctiletý chlapec, jehož policisté a další lidé hledali v okolí Lukovečku. Do akce se zapojili strážci zákona na koních či se služebními psy. Odpoledne se hledaného mladíka podařilo najít.
Krajská policie o případu poprvé informovala před 10. hodinou na sociální síti X, kde uvedla, že od ranních hodin probíhá rozsáhlá pátrací akce v okolí obce Lukoveček na Zlínsku. Hledá se sedmnáctiletý chlapec. "Do akce jsou zapojeni policisté na koních i se služebními psy," zmínila policie.
Následně upřesnila popis hledaného mladíka. "Dle aktuálních informací má na sobě fialovou mikinu, šedé tepláky, bíle tenisky a nosí dioptrické brýle. Má delší kudrnaté vlasy a je asi 180 - 183 cm vysoký," sdělili policisté.
Odpoledne už naštěstí přišly dobré zprávy. "Mladík byl v pořádku nalezen," oznámila policie kolem 14. hodiny a poděkovala za pomoc.
Aktualizováno 22. dubna 2026 17:41
Zdroj: Jan Hrabě